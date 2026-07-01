Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiya

·88·Sport
Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiya

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Fransiya va Shvetsiya terma jamoalari o‘zaro bahslashadi. Uchrashuv 1 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanadi.

Zamin.uz saytida mazkur o‘yinning matnli translyatsiyasi olib boriladi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli vaziyatlar, zarbalar, ogohlantirishlar, futbolchi almashtirishlar va boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritib boriladi.

Fransiya terma jamoasi bahsni 4-2-3-1 taktik sxemasida boshlaydi. Darvozani Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘idan Jyul Kunde, Dayo Upamekano, Vilyam Saliba va Lyuka Din joy olgan.

Tayanch yarim himoyada Orelen Chuameni va Adriyen Rabo harakat qiladi. Usmon Dembele, Maykl Olise va Bredli Barkola hujumlarni tashkil etishga yordam beradi. Oldingi chiziqda jamoa sardori Kilian Mbappe o‘ynaydi.

Fransiyaning boshlang‘ich tarkibi:

• Mayk Menyan
• Jyul Kunde
• Dayo Upamekano
• Vilyam Saliba
• Lyuka Din
• Orelen Chuameni
• Adriyen Rabo
• Usmon Dembele
• Maykl Olise
• Bredli Barkola
• Kilian Mbappe

Shvetsiya terma jamoasi esa maydonga 3-4-2-1 ko‘rinishida tushadi. Darvozadan Yakob Videll-Zetterstryom joy olgan. Himoya markazida Viktor Lindelyof va Gustav Lagerbilke harakat qiladi.

Yarim himoyada Hugo Larsson o‘rniga ko‘rsatilgan tarkibda Lovro Mayer emas, balki suratda qayd etilgan O. Stru, Lukas Bergvall, Yasin Ayyari va Daniel Svensson maydonga tushadi. Hujumda Aleksandr Isak va Antoni Elanga Viktor Yyokereshni qo‘llab-quvvatlaydi.

Shvetsiyaning boshlang‘ich tarkibi:

• Yakob Videll-Zetterstryom
• Gabriel Gudmundsson
• Viktor Lindelyof
• Gustav Lagerbilke
• O. Stru
• Lukas Bergvall
• Yasin Ayyari
• Daniel Svensson
• Aleksandr Isak
• Antoni Elanga
• Viktor Yyokeresh

G‘olib jamoa jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oladi. O‘yinning barcha asosiy voqealarini Zamin.uz saytidagi matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin.

Jonli reportajJONLI
12'
Usman Dembele (Fransiya) raqib o‘yinchisini aylanib o‘tishga uringanidan so‘ng to‘p chetga chiqarib yuborildi. To‘p o‘yindan chiqdi va Shvetsiya darvozadan to‘p tepadi.
12'
Elliot Stroud (Shvetsiya) umidli naves uzatdi, ammo to‘p hujumchilardan birortasiga yetib bormadi. To‘p o‘yindan chiqdi va Fransiya darvozadan to‘p tepadi.
8'
Yasin Ayari (Shvetsiya) qo‘pol harakat qildi va Denni Makkeli qoidabuzarlik uchun hushtak chaldi.
6'
Mikael Olize (Fransiya) Bradli Barkolaga uzoq naves uzatdi, ammo Yakob Videll Setterstryom oldinga chiqib to‘pni qo‘lga kiritdi.
5'
Zo‘r himoya. Usman Dembele (Fransiya) jarima maydoni ichida Kilian Mbappeni topishga urindi, ammo pas to‘sib qolindi.
10'
Fransiya chiroyli paslar va harakatlar bilan o‘yin qurmoqda — yangi hujum imkoniyatini yaratish uchun qisqa paslarni oshirib o‘ynamoqda.
5'
Mikael Olize (Fransiya) uzoq masofadan erkin zarbani amalga oshirdi, ammo himoyachi to‘pni chetga chiqarib yuborishga ulgurdi.
4'
Hakam Denni Makkeli Yasin Ayari (Shvetsiya) tarafidan sodir etilgan qoidabuzarlikni ko‘rib, darhol hushtak chaldi. Fransiya erkin zarbaga ega bo‘ldi. Qani, ular bundan nima yarata olishini ko‘ramiz.
3'
Aleksander Isak (Shvetsiya) jarima maydoni chegarasida qiyin pasni a’lo darajada qabul qildi va darvoza markaziga qarata kuchli past zarba amalga oshirdi, ammo darvozabon to‘pni bazo‘r chetga chiqarib yubordi.
2'
Luka Din (Fransiya) Kilian Mbappega ayyorona oshirib pas berdi, hujumchi to‘pni yaxshi qabul qildi, lekin himoyachilardan o‘tib keta olmay, to‘pni boy berdi. Shvetsiya foydasiga aut.
1'
Hakam o‘yinni boshlab berdi! MetLayf stadionida Fransiya — Shvetsiya uchrashuvi boshlandi. Dastlabki to‘p Shvetsiya ixtiyorida.
FransiyaShvetsiyaKilian MbappeViktor YyokereshAleksandr IsakUsmon Dembele
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Bugun, 01:30Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinBugun, 01:29Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56Fransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Shvetsiya o‘yini uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi