Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiya
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Fransiya va Shvetsiya terma jamoalari o‘zaro bahslashadi. Uchrashuv 1 iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da boshlanadi.
Zamin.uz saytida mazkur o‘yinning matnli translyatsiyasi olib boriladi. Uchrashuv davomida gollar, xavfli vaziyatlar, zarbalar, ogohlantirishlar, futbolchi almashtirishlar va boshqa muhim voqealar tezkor ravishda yoritib boriladi.
Fransiya terma jamoasi bahsni 4-2-3-1 taktik sxemasida boshlaydi. Darvozani Mayk Menyan qo‘riqlaydi. Himoya chizig‘idan Jyul Kunde, Dayo Upamekano, Vilyam Saliba va Lyuka Din joy olgan.
Tayanch yarim himoyada Orelen Chuameni va Adriyen Rabo harakat qiladi. Usmon Dembele, Maykl Olise va Bredli Barkola hujumlarni tashkil etishga yordam beradi. Oldingi chiziqda jamoa sardori Kilian Mbappe o‘ynaydi.
Fransiyaning boshlang‘ich tarkibi:
• Mayk Menyan
• Jyul Kunde
• Dayo Upamekano
• Vilyam Saliba
• Lyuka Din
• Orelen Chuameni
• Adriyen Rabo
• Usmon Dembele
• Maykl Olise
• Bredli Barkola
• Kilian Mbappe
Shvetsiya terma jamoasi esa maydonga 3-4-2-1 ko‘rinishida tushadi. Darvozadan Yakob Videll-Zetterstryom joy olgan. Himoya markazida Viktor Lindelyof va Gustav Lagerbilke harakat qiladi.
Yarim himoyada Hugo Larsson o‘rniga ko‘rsatilgan tarkibda Lovro Mayer emas, balki suratda qayd etilgan O. Stru, Lukas Bergvall, Yasin Ayyari va Daniel Svensson maydonga tushadi. Hujumda Aleksandr Isak va Antoni Elanga Viktor Yyokereshni qo‘llab-quvvatlaydi.
Shvetsiyaning boshlang‘ich tarkibi:
• Yakob Videll-Zetterstryom
• Gabriel Gudmundsson
• Viktor Lindelyof
• Gustav Lagerbilke
• O. Stru
• Lukas Bergvall
• Yasin Ayyari
• Daniel Svensson
• Aleksandr Isak
• Antoni Elanga
• Viktor Yyokeresh
G‘olib jamoa jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oladi. O‘yinning barcha asosiy voqealarini Zamin.uz saytidagi matnli translyatsiya orqali kuzatish mumkin.
…