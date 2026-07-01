Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

·23·Sport
Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi

Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Deklan Rays Jahon chempionati pley-off bosqichi oldidan jamoasining ruhiy holati va penaltilar seriyasiga tayyorgarligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi tarkib mamlakat tarixidagi eng yaxshi penalti ijrochilaridan tashkil topgan. Bu omil Tomas Tuxel shogirdlari uchun hal qiluvchi pallalarda muhim ustunlik taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining 1/16 finalida Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs oldidan Rays jamoadoshlarining mahoratiga toʻla ishonishini taʼkidladi. Angliya futbol assotsiatsiyasi va murabbiylar shtabi turnirning kengaytirilgan formati tufayli kamida bitta penaltilar seriyasiga duch kelish ehtimoli yuqori ekanligini yaxshi anglab turibdi. Shu sababli, mashgʻulotlarda ushbu jihatga alohida eʼtibor qaratilmoqda.

Tajriba va yangi mutaxassislar

Garet Sautgeyt davrida Angliya penaltilar seriyasida oʻzining anʼanaviy "omadsizligi"ga chek qoʻyib, toʻrtta seriyadan uchtasida gʻalaba qozongan edi. Xususan, 2018-yilgi Jahon chempionatida Kolumbiya ustidan qozonilgan gʻalaba tarixiy ahamiyatga ega boʻlgan. Tomas Tuxel esa bu anʼanani davom ettirish maqsadida tarkibga penaltilar boʻyicha haqiqiy mutaxassis hisoblangan Ivan Toney kabi futbolchilarni jalb etgan.

Raysning taʼkidlashicha, jamoada nafaqat Harry Kane, balki Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jud Bellingem va Marcus Rashford kabi sovuqqon ijrochilar bor. "Men bu guruhga qarayman va Angliya tarixida bundan yaxshiroq penalti tepuvchilar avlodi boʻlganiga ishonmayman", — deya qoʻshimcha qildi Arsenal yarim himoyachisi.

Ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy oʻsish

Deklan Rays oʻzining penaltilar borasidagi tajribasi haqida gapirar ekan, avvallari kuchli hayajon va xavotirni his qilganini tan oldi. Biroq, Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen darvozasiga yoʻllagan aniq zarbasi unga katta ishonch bagʻishlagan. U darvozabonlar bilan boʻladigan "psixologik oʻyinlar"ni oʻrganish va zarba yoʻnalishini tanlashda sovuqqonlikni saqlash muhimligini tushunib yetgan.

Qizigʻi shundaki, Rays jamoa sardori Harry Kane borasida juda ehtiyotkor munosabatda. "Men Harry Kanening oldiga borib, unga penalti tepish boʻyicha maslahat bera olmayman, chunki u bu borada dunyoning eng yaxshisi. Hammaning ruhiyati joyida, biz ortiqcha gapirmasdan ham nima qilish kerakligini bilamiz. Umid qilamanki, darvozabonlarimiz ham bir nechta zarbalarni qaytarib, bizga yordam berishadi", — deydi futbolchi.

Angliya terma jamoasining pley-offdagi yoʻli oson kechmasligi aniq, ammo jamoaning 11 metrlik nuqtadagi ishonchi muxlislarga umid bagʻishlamoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Angliya terma jamoasining ushbu komponentdagi oʻsishi qiziqarli, chunki jamoa uzoq yillar davomida aynan penaltilar sabab yirik turnirlarni tark etgan edi.

AngliyaJahon ChempionatiHarry KaneDeklan RaysFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaArsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaBugun, 02:54Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 02:44Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi