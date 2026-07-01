Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadi
Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Deklan Rays Jahon chempionati pley-off bosqichi oldidan jamoasining ruhiy holati va penaltilar seriyasiga tayyorgarligi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, hozirgi tarkib mamlakat tarixidagi eng yaxshi penalti ijrochilaridan tashkil topgan. Bu omil Tomas Tuxel shogirdlari uchun hal qiluvchi pallalarda muhim ustunlik taqdim etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining 1/16 finalida Kongo DR terma jamoasiga qarshi bahs oldidan Rays jamoadoshlarining mahoratiga toʻla ishonishini taʼkidladi. Angliya futbol assotsiatsiyasi va murabbiylar shtabi turnirning kengaytirilgan formati tufayli kamida bitta penaltilar seriyasiga duch kelish ehtimoli yuqori ekanligini yaxshi anglab turibdi. Shu sababli, mashgʻulotlarda ushbu jihatga alohida eʼtibor qaratilmoqda.
Tajriba va yangi mutaxassislarGaret Sautgeyt davrida Angliya penaltilar seriyasida oʻzining anʼanaviy "omadsizligi"ga chek qoʻyib, toʻrtta seriyadan uchtasida gʻalaba qozongan edi. Xususan, 2018-yilgi Jahon chempionatida Kolumbiya ustidan qozonilgan gʻalaba tarixiy ahamiyatga ega boʻlgan. Tomas Tuxel esa bu anʼanani davom ettirish maqsadida tarkibga penaltilar boʻyicha haqiqiy mutaxassis hisoblangan Ivan Toney kabi futbolchilarni jalb etgan.
Raysning taʼkidlashicha, jamoada nafaqat Harry Kane, balki Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jud Bellingem va Marcus Rashford kabi sovuqqon ijrochilar bor. "Men bu guruhga qarayman va Angliya tarixida bundan yaxshiroq penalti tepuvchilar avlodi boʻlganiga ishonmayman", — deya qoʻshimcha qildi Arsenal yarim himoyachisi.
Ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy oʻsishDeklan Rays oʻzining penaltilar borasidagi tajribasi haqida gapirar ekan, avvallari kuchli hayajon va xavotirni his qilganini tan oldi. Biroq, Chempionlar ligasi finalida Pari Sen-Jermen darvozasiga yoʻllagan aniq zarbasi unga katta ishonch bagʻishlagan. U darvozabonlar bilan boʻladigan "psixologik oʻyinlar"ni oʻrganish va zarba yoʻnalishini tanlashda sovuqqonlikni saqlash muhimligini tushunib yetgan.
Qizigʻi shundaki, Rays jamoa sardori Harry Kane borasida juda ehtiyotkor munosabatda. "Men Harry Kanening oldiga borib, unga penalti tepish boʻyicha maslahat bera olmayman, chunki u bu borada dunyoning eng yaxshisi. Hammaning ruhiyati joyida, biz ortiqcha gapirmasdan ham nima qilish kerakligini bilamiz. Umid qilamanki, darvozabonlarimiz ham bir nechta zarbalarni qaytarib, bizga yordam berishadi", — deydi futbolchi.
Angliya terma jamoasining pley-offdagi yoʻli oson kechmasligi aniq, ammo jamoaning 11 metrlik nuqtadagi ishonchi muxlislarga umid bagʻishlamoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham Angliya terma jamoasining ushbu komponentdagi oʻsishi qiziqarli, chunki jamoa uzoq yillar davomida aynan penaltilar sabab yirik turnirlarni tark etgan edi.
…