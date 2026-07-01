OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildi
Sunʼiy intellekt olamida oʻziga xos shov-shuvlarga sabab boʻlgan OpenClaw ochiq kodli agenti endilikda mobil qurilmalar foydalanuvchilari uchun ham ochiq. Shu yilning boshida internet tarmogʻini oʻziga rom etgan ushbu avtomatlashtirilgan tizim rasman iOS va Android platformalari uchun ilova koʻrinishida taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
OpenClaw loyihasining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilinishicha, foydalanuvchilar endi oʻz smartfonlarini OpenClaw Gateway xizmatiga ulashlari mumkin. Bu maxsus marshrutlash qatlami boʻlib, u foydalanuvchi soʻrovlarini sunʼiy intellekt agentlari hamda ularning muayyan vazifalarni bajarishi uchun zarur boʻlgan vositalar bilan bogʻlaydi. Bu esa murakkab texnologik jarayonlarni bevosita choʻntakda turgan mobil qurilma orqali boshqarish imkonini beradi.
Ushbu ilovaning asosiy afzalligi shundaki, agar agentlar toʻgʻri dasturlangan boʻlsa, ular kundalik yumushlarni bajarishda juda foydali yordamchiga aylanishi mumkin. OpenClaw foydalanuvchilari hozirga qadar ushbu tizimni dasturiy kod yozishdan tortib, haftalik ovqatlanish ratsionini rejalashtirishgacha boʻlgan turli sohalarda sinab koʻrishmoqda. Shunga qaramay, baʼzi foydalanuvchilar tizim ishidagi natijalar har doim ham kutilganidek mukammal emasligini qayd etishgan.
MoltBook loyihasi va OpenClaw tarixiga nazarOpenClaw loyihasi shu yilning boshida MoltBook ijtimoiy tarmogʻi ishga tushishi bilan mashhurlikka erishgan edi. Mazkur platforma goʻyoki butunlay sunʼiy intellekt agentlari tomonidan boshqarilishi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortgan. Fevral oyida OpenClaw yaratuvchisi Peter Steinberger oʻzining OpenAI jamoasiga qoʻshilganini eʼlon qilishi loyihaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi.
Biroq, keyinchalik tadqiqotchilar MoltBook loyihasidagi baʼzi agentlar aslida insonlar tomonidan boshqarilganini aniqlashdi. Bu holat OpenClaw uchun oʻziga xos marketing yurishi boʻlib xizmat qildi va agentlarga asoslangan kelajak qanday koʻrinishda boʻlishini namoyish etdi. Garchi loyihaning ishonchliligi borasida savollar tugʻilgan boʻlsa-da, u sunʼiy intellekt agentlarining ommalashishiga katta turtki berdi.
Bugungi kunda sunʼiy intellekt agentlari texnologik landshaftning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular kundan-kunga koʻproq sohalarga, jumladan, mobil ekotizimlarga integratsiya qilinmoqda. OpenClaw ilovasining Android va iOS uchun chiqarilishi esa foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan yanada kengroq va qulayroq foydalanish sharoitini yaratadi.
…