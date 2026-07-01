OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildi

·22·Texno
OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildi

Sunʼiy intellekt olamida oʻziga xos shov-shuvlarga sabab boʻlgan OpenClaw ochiq kodli agenti endilikda mobil qurilmalar foydalanuvchilari uchun ham ochiq. Shu yilning boshida internet tarmogʻini oʻziga rom etgan ushbu avtomatlashtirilgan tizim rasman iOS va Android platformalari uchun ilova koʻrinishida taqdim etildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

OpenClaw loyihasining X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida maʼlum qilinishicha, foydalanuvchilar endi oʻz smartfonlarini OpenClaw Gateway xizmatiga ulashlari mumkin. Bu maxsus marshrutlash qatlami boʻlib, u foydalanuvchi soʻrovlarini sunʼiy intellekt agentlari hamda ularning muayyan vazifalarni bajarishi uchun zarur boʻlgan vositalar bilan bogʻlaydi. Bu esa murakkab texnologik jarayonlarni bevosita choʻntakda turgan mobil qurilma orqali boshqarish imkonini beradi.

Ushbu ilovaning asosiy afzalligi shundaki, agar agentlar toʻgʻri dasturlangan boʻlsa, ular kundalik yumushlarni bajarishda juda foydali yordamchiga aylanishi mumkin. OpenClaw foydalanuvchilari hozirga qadar ushbu tizimni dasturiy kod yozishdan tortib, haftalik ovqatlanish ratsionini rejalashtirishgacha boʻlgan turli sohalarda sinab koʻrishmoqda. Shunga qaramay, baʼzi foydalanuvchilar tizim ishidagi natijalar har doim ham kutilganidek mukammal emasligini qayd etishgan.

MoltBook loyihasi va OpenClaw tarixiga nazar

OpenClaw loyihasi shu yilning boshida MoltBook ijtimoiy tarmogʻi ishga tushishi bilan mashhurlikka erishgan edi. Mazkur platforma goʻyoki butunlay sunʼiy intellekt agentlari tomonidan boshqarilishi bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortgan. Fevral oyida OpenClaw yaratuvchisi Peter Steinberger oʻzining OpenAI jamoasiga qoʻshilganini eʼlon qilishi loyihaga boʻlgan qiziqishni yanada oshirdi.

Biroq, keyinchalik tadqiqotchilar MoltBook loyihasidagi baʼzi agentlar aslida insonlar tomonidan boshqarilganini aniqlashdi. Bu holat OpenClaw uchun oʻziga xos marketing yurishi boʻlib xizmat qildi va agentlarga asoslangan kelajak qanday koʻrinishda boʻlishini namoyish etdi. Garchi loyihaning ishonchliligi borasida savollar tugʻilgan boʻlsa-da, u sunʼiy intellekt agentlarining ommalashishiga katta turtki berdi.

Bugungi kunda sunʼiy intellekt agentlari texnologik landshaftning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ular kundan-kunga koʻproq sohalarga, jumladan, mobil ekotizimlarga integratsiya qilinmoqda. OpenClaw ilovasining Android va iOS uchun chiqarilishi esa foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan yanada kengroq va qulayroq foydalanish sharoitini yaratadi.

OpenClawSunʼiy IntellektAndroidiOSOpenAI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaMarsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaBugun, 02:21Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaPokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaBugun, 01:57PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha