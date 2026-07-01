Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdi

·23·Texno
Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdi

Portativ energiya manbalari bozorida muhim yangilik yuz berdi: Acebeam kompaniyasi 21700 formatidagi eng sigʻimli akkumulyatorlardan biri — AB21CP6425 modelini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 6400 mA·soat (22,4 W·soat) quvvatga ega ekanligidadir. Bu koʻrsatkich hozirda ushbu tipdagi batareyalar orasida jahon bozoridagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi akkumulyatorning yana bir muhim jihati uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C portidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maxsus boshqaruv elektronikasi tufayli batareyani alohida quvvatlash qurilmasisiz, toʻgʻridan-toʻgʻri kabel orqali zaryadlash mumkin. Bu foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha aksessuarlar tashib yurish ehtiyojini kamaytiradi va qurilmadan foydalanish qulayligini oshiradi.

Texnologik yechimlar va energiya zichligi

Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, akkumulyator korpusining ichki hajmidan maʼlum bir qismi USB-C ulagichi va zaryadlash kontrolleri uchun ajratilgan. Shunga qaramay, muhandislar oʻz sinfidagi eng yuqori energiya zichligini saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya ixcham oʻlchamda maksimal quvvat jamlash imkonini beradi, bu esa ayniqsa professional chiroqlar va yuqori quvvat talab qiluvchi gadjetlar uchun juda muhimdir.

Hozirgi vaqtda AB21CP6425 akkumulyatori faqat yangi Acebeam P20 Mini chirogʻi bilan birga jamlanma holida yetkazib berilmoqda. Foydalanuvchilar qurilmani chiroq ichida turgan holatda ham, uni chiqarib olib, toʻgʻridan-toʻgʻri USB-C porti orqali ham quvvatlashlari mumkin. Bu universal yondashuv dala sharoitida yoki sayohatlarda juda qoʻl keladi.

Bozordagi oʻrni va istiqbollar

Hozircha yangi akkumulyator chakana savdoga alohida mahsulot sifatida chiqarilmagan. Acebeam rasmiy internet-doʻkonida ham uning narxi va toʻliq texnik tavsiflari hali eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, soha mutaxassislari ushbu modelning bozorda katta qiziqish uygʻotishini kutishmoqda, chunki u nafaqat sigʻimi, balki funksionalligi bilan ham ajralib turadi.

Taqqoslash uchun, ushbu model paydo boʻlgunga qadar kompaniyaning 21700 formatidagi eng kuchli batareyasi AB21CP56 modeli edi. U 5600 mA·soat sigʻimga ega boʻlib, taxminan 22 dollar atrofida sotiladi va unda oʻrnatilgan USB-C porti mavjud emas. Yangi model nafaqat sigʻimni 800 mA·soatga oshirdi, balki zamonaviy zaryadlash standartini ham oʻziga integratsiya qildi.

Oʻzbekiston bozorida ham Acebeam mahsulotlari sifatli yoritish uskunalari ishqibozlari orasida mashhur. Yangi yuqori sigʻimli akkumulyatorlarning paydo boʻlishi, ayniqsa, uzoq vaqt davomida avtonom ishlashni talab qiladigan soha vakillari — sayyohlar, qutqaruvchilar va muhandislar uchun ayni muddao boʻladi.

AcebeamAkkumulyatorUSB-CTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiGermaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdiBugun, 03:24OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaMarsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaBugun, 02:21Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaPokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaBugun, 01:57PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha