Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdi
Portativ energiya manbalari bozorida muhim yangilik yuz berdi: Acebeam kompaniyasi 21700 formatidagi eng sigʻimli akkumulyatorlardan biri — AB21CP6425 modelini namoyish etdi. Mazkur qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 6400 mA·soat (22,4 W·soat) quvvatga ega ekanligidadir. Bu koʻrsatkich hozirda ushbu tipdagi batareyalar orasida jahon bozoridagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi akkumulyatorning yana bir muhim jihati uning korpusiga oʻrnatilgan USB-C portidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maxsus boshqaruv elektronikasi tufayli batareyani alohida quvvatlash qurilmasisiz, toʻgʻridan-toʻgʻri kabel orqali zaryadlash mumkin. Bu foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha aksessuarlar tashib yurish ehtiyojini kamaytiradi va qurilmadan foydalanish qulayligini oshiradi.
Texnologik yechimlar va energiya zichligiIshlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, akkumulyator korpusining ichki hajmidan maʼlum bir qismi USB-C ulagichi va zaryadlash kontrolleri uchun ajratilgan. Shunga qaramay, muhandislar oʻz sinfidagi eng yuqori energiya zichligini saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya ixcham oʻlchamda maksimal quvvat jamlash imkonini beradi, bu esa ayniqsa professional chiroqlar va yuqori quvvat talab qiluvchi gadjetlar uchun juda muhimdir.
Hozirgi vaqtda AB21CP6425 akkumulyatori faqat yangi Acebeam P20 Mini chirogʻi bilan birga jamlanma holida yetkazib berilmoqda. Foydalanuvchilar qurilmani chiroq ichida turgan holatda ham, uni chiqarib olib, toʻgʻridan-toʻgʻri USB-C porti orqali ham quvvatlashlari mumkin. Bu universal yondashuv dala sharoitida yoki sayohatlarda juda qoʻl keladi.
Bozordagi oʻrni va istiqbollarHozircha yangi akkumulyator chakana savdoga alohida mahsulot sifatida chiqarilmagan. Acebeam rasmiy internet-doʻkonida ham uning narxi va toʻliq texnik tavsiflari hali eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, soha mutaxassislari ushbu modelning bozorda katta qiziqish uygʻotishini kutishmoqda, chunki u nafaqat sigʻimi, balki funksionalligi bilan ham ajralib turadi.
Taqqoslash uchun, ushbu model paydo boʻlgunga qadar kompaniyaning 21700 formatidagi eng kuchli batareyasi AB21CP56 modeli edi. U 5600 mA·soat sigʻimga ega boʻlib, taxminan 22 dollar atrofida sotiladi va unda oʻrnatilgan USB-C porti mavjud emas. Yangi model nafaqat sigʻimni 800 mA·soatga oshirdi, balki zamonaviy zaryadlash standartini ham oʻziga integratsiya qildi.
Oʻzbekiston bozorida ham Acebeam mahsulotlari sifatli yoritish uskunalari ishqibozlari orasida mashhur. Yangi yuqori sigʻimli akkumulyatorlarning paydo boʻlishi, ayniqsa, uzoq vaqt davomida avtonom ishlashni talab qiladigan soha vakillari — sayyohlar, qutqaruvchilar va muhandislar uchun ayni muddao boʻladi.
…