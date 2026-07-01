Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdi

·22·Texno
Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdi

Germaniyaning Punkt. brendi shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi MC03 smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Joriy yilning yanvar oyida anons qilingan ushbu qurilma, ishlab chiqaruvchining dastlabki rejalaridan farqli oʻlaroq, majburiy oylik obunasiz sotiladigan boʻldi. Endilikda barcha xavfsizlik funksiyalari va operatsion tizim xizmatlari qurilma narxiga kiritilgan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻshimcha toʻlovlarsiz umrbod xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotida namoyon boʻladi. MC03 modeli GrapheneOS negizida yaratilgan AphyOS operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Ushbu tizim minimalistik interfeysga ega boʻlib, har bir uchinchi tomon ilovasini alohida izolyatsiyalangan muhitda (qumloq yoki "sandbox" usulida) ishga tushiradi. Bu esa ilovalarning foydalanuvchi shaxsiy maʼlumotlariga ruxsatsiz kirishini keskin cheklaydi. Shuningdek, tizimga oʻrnatilgan VPN xizmati internetdagi faollikni toʻliq himoyalashni taʼminlaydi.

Texnik xususiyatlar va chidamlilik

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Punkt. MC03 apparat qismi jihatidan ham zamonaviy talablarga javob beradi. Smartfon MediaTek Dimensity 7300 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, 8 GB tezkor xotira va 256 GB ichki xotiraga ega. Shuningdek, xotirani microSD kartalari orqali kengaytirish imkoniyati mavjud. Qurilma 6,67 dyuymli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega OLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, barmoq izi skaneri bevosita ekran ostiga joylashtirilgan.

Ishlab chiqaruvchi qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishiga alohida urgʻu bergan. Smartfon IP68 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, 5200 mA·soat sigʻimli akkumulyatorni foydalanuvchi hech qanday maxsus uskunalarsiz mustaqil ravishda almashtirishi mumkin. Bu hozirgi zamonaviy smartfonlar bozorida kam uchraydigan, ammo qurilmaning xizmat muddatini uzaytiruvchi muhim omildir. Qurilma 30 W simli va 15 W simsiz quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydi.

Kamera imkoniyatlari va kafolatlar

Fotografiya ixlosmandlari uchun MC03 uchta kameradan iborat asosiy blokni taklif etadi: 64 MP asosiy datchik, 8 MP keng burchakli va 2 MP qoʻshimcha sensor. Old qismda esa 32 megapikselli selfi-kamera joy olgan. Punkt. kompaniyasi ushbu model uchun kamida uch yil davomida tizimning yirik yangilanishlarini va besh yil davomida xavfsizlik yamalarini (security patches) taqdim etishga vaʼda bermoqda.

Smartfonning yakuniy yigʻish jarayoni bevosita Germaniyada amalga oshiriladi, bu esa mahsulot sifatini nazorat qilishda yuqori standartlarni anglatadi. Hozirda Punkt. MC03 kompaniyaning rasmiy internet-doʻkonida 745 yevro narxida sotilmoqda. Ishlab chiqaruvchi mahsulotni butun dunyo boʻylab, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham yetkazib berish imkoniyati mavjudligini maʼlum qilgan.

Oʻzbekiston bozori uchun bunday qurilmalar oʻziga xos oʻringa ega boʻlishi mumkin, chunki kiberxavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlar himoyasi masalasi mahalliy foydalanuvchilar orasida ham tobora dolzarblashib bormoqda. Garchi narxi oʻrta segmentdan yuqori boʻlsa-da, umrbod bepul VPN va xavfsiz AphyOS ekotizimi oʻziga xos mijozlar qatlamini jalb qilishi kutilmoqda.

PunktSmartfonKiberxavfsizlikAphyOSGermaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiAcebeam rekord darajadagi 6400 mA·soat sigʻimli 21700 akkumulyatorini taqdim etdiBugun, 02:55OpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiOpenClaw sunʼiy intellekt agenti endi Android va iOS platformalarida ishga tushirildiBugun, 02:52Marsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaMarsdan keyingi manzil Titan: Insoniyat Saturn yoʻldoshini zabt etishni rejalashtirmoqdaBugun, 02:21Pokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaPokerda insonni yenggan DeepMind jamoasi endi birjada milliardlarni boshqarmoqdaBugun, 01:57PlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinPlayStation 6 narxi kutilganidan ancha qimmat boʻlishi mumkin: Tan narxi 1000 dollarga yaqinBugun, 00:29Google tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiGoogle tasvirlarni soniyalarda yaratuvchi Nano Banana 2 Lite modelini taqdim etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha