Germaniyaning Punkt. brendi AphyOS tizimida ishlovchi xavfsiz MC03 smartfonini taqdim etdi
Germaniyaning Punkt. brendi shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligiga eʼtibor qaratuvchi foydalanuvchilar uchun moʻljallangan yangi MC03 smartfonini rasman sotuvga chiqardi. Joriy yilning yanvar oyida anons qilingan ushbu qurilma, ishlab chiqaruvchining dastlabki rejalaridan farqli oʻlaroq, majburiy oylik obunasiz sotiladigan boʻldi. Endilikda barcha xavfsizlik funksiyalari va operatsion tizim xizmatlari qurilma narxiga kiritilgan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻshimcha toʻlovlarsiz umrbod xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dasturiy taʼminotida namoyon boʻladi. MC03 modeli GrapheneOS negizida yaratilgan AphyOS operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Ushbu tizim minimalistik interfeysga ega boʻlib, har bir uchinchi tomon ilovasini alohida izolyatsiyalangan muhitda (qumloq yoki "sandbox" usulida) ishga tushiradi. Bu esa ilovalarning foydalanuvchi shaxsiy maʼlumotlariga ruxsatsiz kirishini keskin cheklaydi. Shuningdek, tizimga oʻrnatilgan VPN xizmati internetdagi faollikni toʻliq himoyalashni taʼminlaydi.
Texnik xususiyatlar va chidamlilikixbt.com maʼlumotiga koʻra, Punkt. MC03 apparat qismi jihatidan ham zamonaviy talablarga javob beradi. Smartfon MediaTek Dimensity 7300 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, 8 GB tezkor xotira va 256 GB ichki xotiraga ega. Shuningdek, xotirani microSD kartalari orqali kengaytirish imkoniyati mavjud. Qurilma 6,67 dyuymli, 120 Hz yangilanish chastotasiga ega OLED displey bilan taʼminlangan boʻlib, barmoq izi skaneri bevosita ekran ostiga joylashtirilgan.
Ishlab chiqaruvchi qurilmaning uzoq muddat xizmat qilishiga alohida urgʻu bergan. Smartfon IP68 standarti boʻyicha suv va changdan himoyalangan. Eng eʼtiborli jihati shundaki, 5200 mA·soat sigʻimli akkumulyatorni foydalanuvchi hech qanday maxsus uskunalarsiz mustaqil ravishda almashtirishi mumkin. Bu hozirgi zamonaviy smartfonlar bozorida kam uchraydigan, ammo qurilmaning xizmat muddatini uzaytiruvchi muhim omildir. Qurilma 30 W simli va 15 W simsiz quvvatlanishni qoʻllab-quvvatlaydi.
Kamera imkoniyatlari va kafolatlarFotografiya ixlosmandlari uchun MC03 uchta kameradan iborat asosiy blokni taklif etadi: 64 MP asosiy datchik, 8 MP keng burchakli va 2 MP qoʻshimcha sensor. Old qismda esa 32 megapikselli selfi-kamera joy olgan. Punkt. kompaniyasi ushbu model uchun kamida uch yil davomida tizimning yirik yangilanishlarini va besh yil davomida xavfsizlik yamalarini (security patches) taqdim etishga vaʼda bermoqda.
Smartfonning yakuniy yigʻish jarayoni bevosita Germaniyada amalga oshiriladi, bu esa mahsulot sifatini nazorat qilishda yuqori standartlarni anglatadi. Hozirda Punkt. MC03 kompaniyaning rasmiy internet-doʻkonida 745 yevro narxida sotilmoqda. Ishlab chiqaruvchi mahsulotni butun dunyo boʻylab, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasiga ham yetkazib berish imkoniyati mavjudligini maʼlum qilgan.
Oʻzbekiston bozori uchun bunday qurilmalar oʻziga xos oʻringa ega boʻlishi mumkin, chunki kiberxavfsizlik va shaxsiy maʼlumotlar himoyasi masalasi mahalliy foydalanuvchilar orasida ham tobora dolzarblashib bormoqda. Garchi narxi oʻrta segmentdan yuqori boʻlsa-da, umrbod bepul VPN va xavfsiz AphyOS ekotizimi oʻziga xos mijozlar qatlamini jalb qilishi kutilmoqda.
…