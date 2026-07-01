Meksika Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Meksika va Ekvador milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Mezbonlar birinchi bo‘limda urilgan ikki gol evaziga 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, musobaqadagi yurishini davom ettirdi.
Meksika uchrashuv taqdirini dastlabki 31 daqiqa ichidayoq deyarli hal qildi. Xulian Kinones va Raul Ximenesning aniq zarbalari jamoaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi.
Kinones hisobni ochdi
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan Meksika tashabbusni o‘z qo‘liga olishga harakat qildi. Mezbonlar to‘pni ko‘proq nazorat qilib, Ekvador himoyasiga yuqori bosim o‘tkazdi.
22-daqiqada meksikaliklar o‘z ustunligini golga aylantirdi. Xulian Kinones hujumni aniq zarba bilan yakunlab, jamoasini oldinga olib chiqdi.
Bu goldan keyin ham Meksika orqaga chekinmadi va raqib darvozasiga bosimni davom ettirdi.
Ximenes ustunlikni mustahkamladi
31-daqiqada Raul Ximenes Ekvador himoyasidagi navbatdagi xatodan foydalanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
Tajribali hujumchining goli Meksikaga o‘yinni o‘z nazorati ostida davom ettirish imkonini berdi. Birinchi bo‘lim yakunigacha Ekvador vaziyatni o‘zgartirishga uringan bo‘lsa-da, jiddiy xavfli holat yarata olmadi.
Ekvador tanaffusdan keyin o‘yinni kuchaytirdi
Ikkinchi bo‘lim boshida Ekvador murabbiylar shtabi bir nechta almashtirishni amalga oshirdi. Anxelo Presyado va Medina maydonga tushirilib, jamoaning hujumdagi faolligini oshirishga harakat qilindi.
Ekvador to‘p bilan ko‘proq harakat qila boshladi, biroq Meksika himoyasi ishonchli o‘ynadi. Mezbonlar raqibga qulay vaziyatlar yaratish imkonini bermadi va hisobdagi ustunlikni saqlab qoldi.
O‘yinning so‘nggi daqiqalarida Ekvador futbolchilari asabiy harakat qildi. 90+5-daqiqada Pero Inkape qizil kartochka olib, jamoasini maydonda bir kishi kam qoldirdi.
Meksikaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?
Shu tariqa, Meksika jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi.
Mezbonlar nimchorak finalda Angliya va Kongo Demokratik Respublikasi o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.
Meksika mazkur bahsda nafaqat natija, balki o‘yinni boshqarish va yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish bo‘yicha ham o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatdi.
JCH-2026. 1/16 final
Meksika — Ekvador 2:0
Gollar: Xulian Kinones, 22; Raul Ximenes, 31.
Meksika: Ranxel, Sanches, Vaskes, Montes, Galyardo, Lira, Romo, Mora, Kinones, Alvarado, Ximenes.
Ekvador: Galindes, Inkape, Pacho, Ordones, Franko, Kaysedo, Vite, Angulo, Yeboa, Valensiya, Plata.
Ogohlantirishlar: Alan Franko, Kendri Paes, Moyses Kaysedo.
Chetlatish: Pero Inkape, 90+5.
…