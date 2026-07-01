Meksika Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi

·0·Sport
Meksika Ekvadorni mag‘lub etib, nimchorak finalga yo‘l oldi

2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Meksika va Ekvador milliy jamoalari o‘zaro to‘qnash keldi. Mezbonlar birinchi bo‘limda urilgan ikki gol evaziga 2:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonib, musobaqadagi yurishini davom ettirdi.

Meksika uchrashuv taqdirini dastlabki 31 daqiqa ichidayoq deyarli hal qildi. Xulian Kinones va Raul Ximenesning aniq zarbalari jamoaga keyingi bosqich yo‘llanmasini taqdim etdi.

Kinones hisobni ochdi

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan Meksika tashabbusni o‘z qo‘liga olishga harakat qildi. Mezbonlar to‘pni ko‘proq nazorat qilib, Ekvador himoyasiga yuqori bosim o‘tkazdi.

22-daqiqada meksikaliklar o‘z ustunligini golga aylantirdi. Xulian Kinones hujumni aniq zarba bilan yakunlab, jamoasini oldinga olib chiqdi.

Bu goldan keyin ham Meksika orqaga chekinmadi va raqib darvozasiga bosimni davom ettirdi.

Ximenes ustunlikni mustahkamladi

31-daqiqada Raul Ximenes Ekvador himoyasidagi navbatdagi xatodan foydalanib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.

Tajribali hujumchining goli Meksikaga o‘yinni o‘z nazorati ostida davom ettirish imkonini berdi. Birinchi bo‘lim yakunigacha Ekvador vaziyatni o‘zgartirishga uringan bo‘lsa-da, jiddiy xavfli holat yarata olmadi.

Ekvador tanaffusdan keyin o‘yinni kuchaytirdi

Ikkinchi bo‘lim boshida Ekvador murabbiylar shtabi bir nechta almashtirishni amalga oshirdi. Anxelo Presyado va Medina maydonga tushirilib, jamoaning hujumdagi faolligini oshirishga harakat qilindi.

Ekvador to‘p bilan ko‘proq harakat qila boshladi, biroq Meksika himoyasi ishonchli o‘ynadi. Mezbonlar raqibga qulay vaziyatlar yaratish imkonini bermadi va hisobdagi ustunlikni saqlab qoldi.

O‘yinning so‘nggi daqiqalarida Ekvador futbolchilari asabiy harakat qildi. 90+5-daqiqada Pero Inkape qizil kartochka olib, jamoasini maydonda bir kishi kam qoldirdi.

Meksikaning keyingi raqibi kim bo‘ladi?

Shu tariqa, Meksika jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi.

Mezbonlar nimchorak finalda Angliya va Kongo Demokratik Respublikasi o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibiga qarshi maydonga tushadi.

Meksika mazkur bahsda nafaqat natija, balki o‘yinni boshqarish va yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish bo‘yicha ham o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatdi.

JCH-2026. 1/16 final

Meksika — Ekvador 2:0

Gollar: Xulian Kinones, 22; Raul Ximenes, 31.

Meksika: Ranxel, Sanches, Vaskes, Montes, Galyardo, Lira, Romo, Mora, Kinones, Alvarado, Ximenes.

Ekvador: Galindes, Inkape, Pacho, Ordones, Franko, Kaysedo, Vite, Angulo, Yeboa, Valensiya, Plata.

Ogohlantirishlar: Alan Franko, Kendri Paes, Moyses Kaysedo.

Chetlatish: Pero Inkape, 90+5.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Azamat Abduraimov Kannavaro faoliyatini keskin tanqid qildiAzamat Abduraimov Kannavaro faoliyatini keskin tanqid qildiBugun, 11:50Mbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiMbappe Messi bilan to‘purarlik raqobati haqida ochiq gapirdiBugun, 08:12Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Desham 1/16 finalda Shvetsiya mag‘lub etilgan o‘yindan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 07:50JCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiJCH-2026. Mbappe Shvetsiyaga qarshi dubl bilan Messiga tenglashdiBugun, 07:40Kuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiKuman Marokashdan mag‘lubiyatdan so‘ng Niderlandiya boshqaruvini tark etdiBugun, 07:25Christian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiChristian Pulisic Zlatan Ibrahimovicning teleboshlovchilik qobiliyatiga yuqori baho berdiBugun, 04:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi