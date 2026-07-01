Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqda

·28·Texno
Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqda

Quyoshda yuz bergan navbatdagi kuchli chaqnash natijasida Yer sayyorasi tomon ulkan plazma oqimi harakatlanmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu hodisa joriy yilning mart oyidan buyon kuzatilgan eng kuchli geomagnit boʻroniga aylanishi mumkin. Bu holat nafaqat texnologik tizimlar, balki inson salomatligiga ham sezilarli taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Quyosh sirtida maksimal X toifasiga mansub chaqnash qayd etilgan boʻlib, u koinot miqyosida oʻrtacha intensivlikka ega boʻlsa-da, uning yoʻnalishi xavotir uygʻotmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, faol quyosh dogʻlari deyarli toʻgʻridan-toʻgʻri Yer yoʻnalishida joylashgani sababli, zaryadlangan zarralar oqimi sayyoramizga bor kuchi bilan uriladi.

Texnologik tizimlar va aloqa uchun xavflar

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, kutilayotgan magnit boʻroni G3 darajasiga (kuchli boʻron) yetishi deyarli aniq. Garchi mutaxassislar G4 darajasidagi ekstremal ssenariylarni hozircha istisno qilayotgan boʻlsalar-da, G3 darajasi ham zamonaviy texnologiyalar uchun jiddiy sinov hisoblanadi. Xususan, bu kabi hodisalar sunʼiy yoʻldosh infratuzilmasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Boʻron paytida qisqa toʻlqinli aloqa tizimlarida uzilishlar, GPS navigatsiya qurilmalarida xatoliklar va elektr uzatish tarmoqlarida kuchlanishning ortishi kuzatilishi mumkin. Oʻzbekiston hududida ham mobil aloqa va internet sifatining vaqtincha pasayishi ehtimoldan xoli emas, chunki yuqori atmosferadagi ionlanish radio toʻlqinlar tarqalishiga toʻsqinlik qiladi.

Vaqt va ehtiyot choralari

Quyosh plazmasi fronti Yerga yaqin 24 soat ichida yetib kelishi taxmin qilinmoqda. Modellashtirish natijalari shuni koʻrsatadiki, asosiy zarba Toshkent vaqti bilan tunda yoki ertaga ertalabki soatlarga toʻgʻri keladi. Bu esa tungi osmonda, hatto odatda koʻrinmaydigan kengliklarda ham qutb yogʻdusining kuzatilishiga sabab boʻlishi mumkin.

Shifokorlar magnit boʻroni davrida surunkali kasallikka chalingan, ayniqsa qon bosimi va yurak-qon tomir tizimi bilan bogʻliq muammolari bor fuqarolarga ehtiyotkor boʻlishni tavsiya etadilar. Bunday kunlarda jismoniy zoʻriqishlardan qochish, koʻproq suv ichish va dam olish tartibiga rioya qilish maqsadga muvofiqdir.

Shuni taʼkidlash kerakki, joriy yil Quyosh faolligining 25-siklidagi choʻqqi davriga toʻgʻri kelmoqda. Bu esa kelgusi oylarda ham shunga oʻxshash geomagnit hodisalar tez-tez takrorlanishidan dalolat beradi. Mutaxassislar vaziyatni doimiy nazorat qilib, yuzaga kelishi mumkin boʻlgan texnogen nosozliklarning oldini olish choralarini koʻrmoqda.

QuyoshMagnit BoʻroniTexnologiyaKoinotOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiGMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdiBugun, 13:23Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqBugun, 12:26NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiXiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiBugun, 11:26iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiiPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiBugun, 10:53Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi