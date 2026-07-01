Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdi
Angliya terma jamoasi hamda Arsenal va Chelsi klublarining sobiq afsonaviy himoyachisi Ashley Cole Italiyaning Cesena klubi bosh murabbiyligini tark etdi. Ushbu kutilmagan qaror mutaxassisning bosh murabbiy sifatidagi debyut faoliyati boshlanganidan atigi uch oy oʻtib eʼlon qilindi. Italiya B seriyasi vakili boʻlgan jamoada Cole bor-yoʻgʻi sakkizta oʻyinda ishtirok etishga ulgurdi, xolos. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
45 yoshli mutaxassis mart oyida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan edi. Bungacha u Derby, Everton, Birmingem hamda Angliya U21 terma jamoalarida murabbiylik shtabida faoliyat yuritib, katta tajriba toʻplagan. Biroq, mustaqil murabbiy sifatidagi ilk qadami u kutganidek muvaffaqiyatli chiqmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy va klub rahbariyati oʻrtasidagi strategik qarashlar mos kelmagani ajralishga asosiy sabab boʻlgan.
Ashley Cole oʻzining Instagram sahifasida klub bilan xayrlashuv xabarini qoldirar ekan, futbolchilar va xodimlarga minnatdorchilik bildirdi. U oʻz bayonotida yangi oʻyin uslubini shakllantirishga harakat qilganini, ammo klubning kelajakdagi rivojlanish rejasi oʻzgargani sababli ketishga qaror qilganini taʼkidladi. "Sport direktori bilan klub strategiyasidagi oʻzgarishlar boʻyicha oʻtkazilgan muhokamalardan soʻng, faoliyatimni boshqa joyda davom ettirishni maʼqul koʻrdim", — deb yozadi sobiq futbolchi.
Natijalar va moslashuv muammolariColening Italiyadagi faoliyati statistik jihatdan ham maqtanarli kechmadi. U boshqargan sakkizta uchrashuvda Cesena faqat bir marta gʻalaba qozondi, uch bor durang oʻynadi va toʻrt marta magʻlubiyatga uchradi. Bunday natijalar nafaqat rahbariyatni, balki muxlislarni ham xavotirga solib qoʻygan edi. Mahalliy ishqibozlar orasida Colening tayinlanishiga nisbatan shubha bilan qaraganlar talaygina topildi.
Shuningdek, jamoa ichidagi muhit ham ideal darajada boʻlmagani aytilmoqda. Ayrim futbolchilar yangi tartib va mashgʻulot uslubidan norozi boʻlgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Eng asosiysi, Ashley Cole uchun til toʻsigʻi katta muammoga aylandi. Garchi u oʻz vaqtida Roma safida ikki mavsum toʻp surgan boʻlsa-da, taktik koʻrsatmalarni italyanzabon tarkibga tushuntirishda qiyinchiliklarga duch kelgan.
Italiya futboli oʻzining murakkab taktik sxemalari va qatʼiy intizomi bilan ajralib turadi. Ashley Cole kabi yosh mutaxassis uchun bunday muhitda, ayniqsa quyi ligada oʻz soʻzini aytish oson kechmadi. Strategik oʻzgarishlar va natijalarning pastligi kombinatsiyasi uning isteʼfosini muqarrar qilib qoʻydi. Endilikda angliyalik mutaxassis oʻz faoliyatini boshqa chempionatda yoki murabbiylik shtabining bir qismi sifatida davom ettirishi kutilmoqda.
…