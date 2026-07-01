Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdi

·28·Sport
Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdi

Angliya terma jamoasi hamda Arsenal va Chelsi klublarining sobiq afsonaviy himoyachisi Ashley Cole Italiyaning Cesena klubi bosh murabbiyligini tark etdi. Ushbu kutilmagan qaror mutaxassisning bosh murabbiy sifatidagi debyut faoliyati boshlanganidan atigi uch oy oʻtib eʼlon qilindi. Italiya B seriyasi vakili boʻlgan jamoada Cole bor-yoʻgʻi sakkizta oʻyinda ishtirok etishga ulgurdi, xolos. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

45 yoshli mutaxassis mart oyida jamoa boshqaruvini qoʻlga olgan edi. Bungacha u Derby, Everton, Birmingem hamda Angliya U21 terma jamoalarida murabbiylik shtabida faoliyat yuritib, katta tajriba toʻplagan. Biroq, mustaqil murabbiy sifatidagi ilk qadami u kutganidek muvaffaqiyatli chiqmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, murabbiy va klub rahbariyati oʻrtasidagi strategik qarashlar mos kelmagani ajralishga asosiy sabab boʻlgan.

Ashley Cole oʻzining Instagram sahifasida klub bilan xayrlashuv xabarini qoldirar ekan, futbolchilar va xodimlarga minnatdorchilik bildirdi. U oʻz bayonotida yangi oʻyin uslubini shakllantirishga harakat qilganini, ammo klubning kelajakdagi rivojlanish rejasi oʻzgargani sababli ketishga qaror qilganini taʼkidladi. "Sport direktori bilan klub strategiyasidagi oʻzgarishlar boʻyicha oʻtkazilgan muhokamalardan soʻng, faoliyatimni boshqa joyda davom ettirishni maʼqul koʻrdim", — deb yozadi sobiq futbolchi.

Natijalar va moslashuv muammolari

Colening Italiyadagi faoliyati statistik jihatdan ham maqtanarli kechmadi. U boshqargan sakkizta uchrashuvda Cesena faqat bir marta gʻalaba qozondi, uch bor durang oʻynadi va toʻrt marta magʻlubiyatga uchradi. Bunday natijalar nafaqat rahbariyatni, balki muxlislarni ham xavotirga solib qoʻygan edi. Mahalliy ishqibozlar orasida Colening tayinlanishiga nisbatan shubha bilan qaraganlar talaygina topildi.

Shuningdek, jamoa ichidagi muhit ham ideal darajada boʻlmagani aytilmoqda. Ayrim futbolchilar yangi tartib va mashgʻulot uslubidan norozi boʻlgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Eng asosiysi, Ashley Cole uchun til toʻsigʻi katta muammoga aylandi. Garchi u oʻz vaqtida Roma safida ikki mavsum toʻp surgan boʻlsa-da, taktik koʻrsatmalarni italyanzabon tarkibga tushuntirishda qiyinchiliklarga duch kelgan.

Italiya futboli oʻzining murakkab taktik sxemalari va qatʼiy intizomi bilan ajralib turadi. Ashley Cole kabi yosh mutaxassis uchun bunday muhitda, ayniqsa quyi ligada oʻz soʻzini aytish oson kechmadi. Strategik oʻzgarishlar va natijalarning pastligi kombinatsiyasi uning isteʼfosini muqarrar qilib qoʻydi. Endilikda angliyalik mutaxassis oʻz faoliyatini boshqa chempionatda yoki murabbiylik shtabining bir qismi sifatida davom ettirishi kutilmoqda.

Ashley ColeCesenaItaliya FutboliTransferlarMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi