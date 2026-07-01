Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi

·24·Sport
Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi

Turkiya futbol federatsiyasi milliy jamoaning 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan keyin ham bosh murabbiy Vinchenso Montella bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi.

Turkiya mundialning guruh bosqichidan chiqa olmagan bo‘lsa-da, federatsiya rahbariyati muammoni faqat bosh murabbiyni almashtirish orqali hal qilish niyatida emas. Asosiy o‘zgarishlar Montellaning shtabi, futbolchilarni tanlash mezonlari va jamoaning taktik o‘yiniga taalluqli bo‘lishi kutilmoqda.

Federatsiya Montellani qo‘llab-quvvatlamoqda

Turkiya futbol federatsiyasi prezidenti Ibrohim Hojiosmano‘g‘li jahon chempionatidagi erta mag‘lubiyatdan keyin ham Montellani lavozimidan ozod etish rejasi yo‘qligini bildirgan edi.

Italiyalik mutaxassisning o‘zi ham iste’foga chiqish niyatida emasligini, milliy jamoada ishlash uchun hali yetarli kuch va ishtiyoqqa ega ekanini ta’kidladi.

Turkiya mundialda Avstraliya va Paragvayga mag‘lub bo‘lib, so‘nggi turgacha pley-off imkoniyatini yo‘qotgan edi. Jamoa guruhdagi oxirgi uchrashuvda mezbon AQSHni 3:2 hisobida yengdi, ammo bu g‘alaba keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi.

Murabbiylar shtabiga mentor qo‘shiladi

Takvim nashrining ma’lum qilishicha, federatsiya rahbariyati Montella bilan sentyabr oyida boshlanadigan Millatlar ligasi oldidan amalga oshiriladigan o‘zgarishlarni muhokama qildi.

Tomonlar murabbiylar shtabi tarkibini qisman yangilash zarurligi bo‘yicha bir fikrga kelgan. Xususan, shtabga tajribali maslahatchi-mentor jalb qilinishi rejalashtirilmoqda.

Yangi mutaxassis Montellaga taktik qarorlar, o‘yinlarni tahlil qilish va muhim vaziyatlarda jamoani boshqarish bo‘yicha yordam berishi kutilmoqda.

Bu qaror federatsiya Montellani to‘liq almashtirish emas, balki uning atrofidagi ish tizimini kuchaytirish yo‘lini tanlaganini ko‘rsatadi.

Jismoniy tayyorgarlik shtabi ham yangilanishi mumkin

Turkiya milliy jamoasining atletik va jismoniy tayyorgarligi uchun mas’ul mutaxassislar faoliyati ham qayta baholanadi.

Takvim ma’lumotiga ko‘ra, mazkur yo‘nalishdagi murabbiylar tarkibida o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoli bor. Federatsiya futbolchilarning musobaqa davomidagi jismoniy holati, tiklanish sur’ati va yuqori bosim ostidagi harakatlarini batafsil tahlil qilmoqchi.

Millatlar ligasigacha qolgan vaqt yangi yondashuvlarni sinovdan o‘tkazish va shtab vazifalarini aniq taqsimlash uchun ishlatilishi kutilmoqda.

Futbolchilarni tanlashda yondashuv o‘zgaradi

Montella endi milliy jamoaga nom yoki avvalgi xizmatlarga qarab emas, futbolchilarning ayni paytdagi sport formasi asosida nomzodlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda.

Murabbiy yaxshi o‘yin ko‘rsatayotgan yangi futbolchilarga ko‘proq imkoniyat berishi va tarkib tanlashda moslashuvchan bo‘lishi aytilmoqda.

Bu qaror Turkiya Superligasi va Yevropa chempionatlarida o‘zini ko‘rsatayotgan yosh futbolchilarga milliy jamoa eshigini kengroq ochishi mumkin.

Markaziy hujumchisiz o‘yin qayta ko‘rib chiqiladi

Montella davrida eng ko‘p tanqid qilingan jihatlardan biri nominal to‘qqizinchi raqamsiz, ya’ni klassik markaziy hujumchisiz o‘ynash usuli bo‘ldi.

Turkiya mundialning dastlabki ikki uchrashuvida gol ura olmaganidan keyin mazkur taktik yondashuv qattiq tanqidga uchradi. Jamoa ko‘plab hujumlar tashkil qilgan bo‘lsa-da, vaziyatlarni golga aylantirishda muammoga duch keldi.

Takvim xabariga ko‘ra, Montella bu tizimni qayta ko‘rib chiqishga tayyor. Jamoa klassik markaziy hujumchi bilan harakat qilishi yoki hujum tuzilmasi raqibning xususiyatlariga qarab o‘zgartirilishi mumkin.

Millatlar ligasi Montella uchun yangi sinov bo‘ladi

Sentyabr oyida boshlanadigan Millatlar ligasi Montella va yangilanadigan murabbiylar shtabi uchun muhim sinovga aylanadi.

Federatsiya jahon chempionatidagi xatolar takrorlanmasligi, jamoa hujumda samaraliroq va tarkib tanlashda yanada adolatli bo‘lishiga umid qilmoqda.

Montella lavozimida qolmoqda, ammo bu uning ishi avvalgidek davom etadi, degani emas. Endi italiyalik mutaxassisdan nafaqat natija, balki taktik moslashuvchanlik, kuchli shtab va eng munosib futbolchilarga ishonch bildirish talab qilinadi.

Vincenzo Montella
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi