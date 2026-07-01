Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi
Turkiya futbol federatsiyasi milliy jamoaning 2026 yilgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan keyin ham bosh murabbiy Vinchenso Montella bilan hamkorlikni davom ettirishga qaror qildi.
Turkiya mundialning guruh bosqichidan chiqa olmagan bo‘lsa-da, federatsiya rahbariyati muammoni faqat bosh murabbiyni almashtirish orqali hal qilish niyatida emas. Asosiy o‘zgarishlar Montellaning shtabi, futbolchilarni tanlash mezonlari va jamoaning taktik o‘yiniga taalluqli bo‘lishi kutilmoqda.
Federatsiya Montellani qo‘llab-quvvatlamoqda
Turkiya futbol federatsiyasi prezidenti Ibrohim Hojiosmano‘g‘li jahon chempionatidagi erta mag‘lubiyatdan keyin ham Montellani lavozimidan ozod etish rejasi yo‘qligini bildirgan edi.
Italiyalik mutaxassisning o‘zi ham iste’foga chiqish niyatida emasligini, milliy jamoada ishlash uchun hali yetarli kuch va ishtiyoqqa ega ekanini ta’kidladi.
Turkiya mundialda Avstraliya va Paragvayga mag‘lub bo‘lib, so‘nggi turgacha pley-off imkoniyatini yo‘qotgan edi. Jamoa guruhdagi oxirgi uchrashuvda mezbon AQSHni 3:2 hisobida yengdi, ammo bu g‘alaba keyingi bosqichga chiqish uchun yetarli bo‘lmadi.
Murabbiylar shtabiga mentor qo‘shiladi
Takvim nashrining ma’lum qilishicha, federatsiya rahbariyati Montella bilan sentyabr oyida boshlanadigan Millatlar ligasi oldidan amalga oshiriladigan o‘zgarishlarni muhokama qildi.
Tomonlar murabbiylar shtabi tarkibini qisman yangilash zarurligi bo‘yicha bir fikrga kelgan. Xususan, shtabga tajribali maslahatchi-mentor jalb qilinishi rejalashtirilmoqda.
Yangi mutaxassis Montellaga taktik qarorlar, o‘yinlarni tahlil qilish va muhim vaziyatlarda jamoani boshqarish bo‘yicha yordam berishi kutilmoqda.
Bu qaror federatsiya Montellani to‘liq almashtirish emas, balki uning atrofidagi ish tizimini kuchaytirish yo‘lini tanlaganini ko‘rsatadi.
Jismoniy tayyorgarlik shtabi ham yangilanishi mumkin
Turkiya milliy jamoasining atletik va jismoniy tayyorgarligi uchun mas’ul mutaxassislar faoliyati ham qayta baholanadi.
Takvim ma’lumotiga ko‘ra, mazkur yo‘nalishdagi murabbiylar tarkibida o‘zgarishlar bo‘lishi ehtimoli bor. Federatsiya futbolchilarning musobaqa davomidagi jismoniy holati, tiklanish sur’ati va yuqori bosim ostidagi harakatlarini batafsil tahlil qilmoqchi.
Millatlar ligasigacha qolgan vaqt yangi yondashuvlarni sinovdan o‘tkazish va shtab vazifalarini aniq taqsimlash uchun ishlatilishi kutilmoqda.
Futbolchilarni tanlashda yondashuv o‘zgaradi
Montella endi milliy jamoaga nom yoki avvalgi xizmatlarga qarab emas, futbolchilarning ayni paytdagi sport formasi asosida nomzodlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda.
Murabbiy yaxshi o‘yin ko‘rsatayotgan yangi futbolchilarga ko‘proq imkoniyat berishi va tarkib tanlashda moslashuvchan bo‘lishi aytilmoqda.
Bu qaror Turkiya Superligasi va Yevropa chempionatlarida o‘zini ko‘rsatayotgan yosh futbolchilarga milliy jamoa eshigini kengroq ochishi mumkin.
Markaziy hujumchisiz o‘yin qayta ko‘rib chiqiladi
Montella davrida eng ko‘p tanqid qilingan jihatlardan biri nominal to‘qqizinchi raqamsiz, ya’ni klassik markaziy hujumchisiz o‘ynash usuli bo‘ldi.
Turkiya mundialning dastlabki ikki uchrashuvida gol ura olmaganidan keyin mazkur taktik yondashuv qattiq tanqidga uchradi. Jamoa ko‘plab hujumlar tashkil qilgan bo‘lsa-da, vaziyatlarni golga aylantirishda muammoga duch keldi.
Takvim xabariga ko‘ra, Montella bu tizimni qayta ko‘rib chiqishga tayyor. Jamoa klassik markaziy hujumchi bilan harakat qilishi yoki hujum tuzilmasi raqibning xususiyatlariga qarab o‘zgartirilishi mumkin.
Millatlar ligasi Montella uchun yangi sinov bo‘ladi
Sentyabr oyida boshlanadigan Millatlar ligasi Montella va yangilanadigan murabbiylar shtabi uchun muhim sinovga aylanadi.
Federatsiya jahon chempionatidagi xatolar takrorlanmasligi, jamoa hujumda samaraliroq va tarkib tanlashda yanada adolatli bo‘lishiga umid qilmoqda.
Montella lavozimida qolmoqda, ammo bu uning ishi avvalgidek davom etadi, degani emas. Endi italiyalik mutaxassisdan nafaqat natija, balki taktik moslashuvchanlik, kuchli shtab va eng munosib futbolchilarga ishonch bildirish talab qilinadi.
…