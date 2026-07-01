2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi
Avtomobil bozorida krossover va yoʻltanlamaslar (SUV) segmentining hukmronligi yangi bosqichga chiqdi. Soʻnggi oʻn yillikda xaridorlarning tanlovi keskin oʻzgarib, amaliyot va qulaylik uygʻunligi ushbu turdagi transport vositalarini savdo xitlariga aylantirdi. What Car? nashri mutaxassislari 2026-yil uchun eng yaxshi deb topilgan SUV modellarini saralab, ularning oʻziga xos jihatlarini tahlil qilib chiqdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Sanoatdagi oʻzgarishlar shunchalik shiddatliki, agar bundan oʻn yil avval eng koʻp sotiladigan oʻnta mashinadan faqat bittasi SUV boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda ushbu roʻyxatning yettitasini aynan baland klirensli modellar tashkil etmoqda. Bu tendensiya nafaqat Yevropa, balki Oʻzbekiston bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Zamonaviy SUVlar keng salon, yuqori xavfsizlik darajasi va ilgʻor raqamli texnologiyalari bilan anʼanaviy sedanlarni siqib chiqarmoqda.
Reyting yetakchilari va texnik xilma-xillikEkspertlar xulosasiga koʻra, Range Rover Sport modeli joriy yilning eng mukammal yoʻltanlamasi deb topildi. Ushbu avtomobil ham asfalt yoʻlda, ham yoʻlsizlik sharoitida oʻzini birdek ishonchli tutishi, shuningdek, hashamatli interyeri bilan ajralib turadi. Muhimi, model benzinli, dizelli va zamonaviy plug-in hybrid (tashqi tarmoqdan quvvatlanuvchi) dvigatellar bilan taklif etilmoqda.
Shu bilan birga, reytingda turli ehtiyojlar uchun moslashtirilgan boshqa modellar ham oʻrin olgan. Masalan, oilaviy safarlar uchun keng hajmli Hyundai Santa Fe eng maqbul variant sifatida koʻrsatilgan. Elektr transporti ishqibozlari uchun esa Kia EV9 oʻzining koʻp funksiyaliligi va innovatsion quvvat tizimi bilan yuqori baholangan. Hamyonboplik nuqtayi nazaridan Dacia Duster (ayrim bozorlarda Renault Duster) oʻz pozitsiyasini mustahkam saqlab qolmoqda.
SUV segmentining kelajagi va tanlov mezonlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, hozirgi SUV bozori "bir qolipdagi" avtomobillardan iborat emas. Xaridorlar ixcham shahar krossoverlaridan tortib, yirik yetti oʻrinli gigantlargacha, toʻliq elektrli modellardan tortib gibridlargacha boʻlgan keng tanlovga ega. Bu xilma-xillik har qanday budjet va turmush tarziga mos avtomobil topish imkonini beradi.
Reytingni tuzishda quyidagi asosiy jihatlarga alohida eʼtibor qaratilgan:
- Amaliylik va yukxona hajmi;
- Haydovchi va yoʻlovchilar uchun xavfsizlik reytinglari;
- Raqamli texnologiyalar va multimedia tizimlarining qulayligi;
- Yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik koʻrsatkichlar.
…