2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi

·20·Avto
2026-yilning eng yaxshi krossover va yoʻltanlamaslari: Ekspertlar reytingi eʼlon qilindi

Avtomobil bozorida krossover va yoʻltanlamaslar (SUV) segmentining hukmronligi yangi bosqichga chiqdi. Soʻnggi oʻn yillikda xaridorlarning tanlovi keskin oʻzgarib, amaliyot va qulaylik uygʻunligi ushbu turdagi transport vositalarini savdo xitlariga aylantirdi. What Car? nashri mutaxassislari 2026-yil uchun eng yaxshi deb topilgan SUV modellarini saralab, ularning oʻziga xos jihatlarini tahlil qilib chiqdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Sanoatdagi oʻzgarishlar shunchalik shiddatliki, agar bundan oʻn yil avval eng koʻp sotiladigan oʻnta mashinadan faqat bittasi SUV boʻlgan boʻlsa, bugungi kunda ushbu roʻyxatning yettitasini aynan baland klirensli modellar tashkil etmoqda. Bu tendensiya nafaqat Yevropa, balki Oʻzbekiston bozorida ham yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Zamonaviy SUVlar keng salon, yuqori xavfsizlik darajasi va ilgʻor raqamli texnologiyalari bilan anʼanaviy sedanlarni siqib chiqarmoqda.

Reyting yetakchilari va texnik xilma-xillik

Ekspertlar xulosasiga koʻra, Range Rover Sport modeli joriy yilning eng mukammal yoʻltanlamasi deb topildi. Ushbu avtomobil ham asfalt yoʻlda, ham yoʻlsizlik sharoitida oʻzini birdek ishonchli tutishi, shuningdek, hashamatli interyeri bilan ajralib turadi. Muhimi, model benzinli, dizelli va zamonaviy plug-in hybrid (tashqi tarmoqdan quvvatlanuvchi) dvigatellar bilan taklif etilmoqda.

Shu bilan birga, reytingda turli ehtiyojlar uchun moslashtirilgan boshqa modellar ham oʻrin olgan. Masalan, oilaviy safarlar uchun keng hajmli Hyundai Santa Fe eng maqbul variant sifatida koʻrsatilgan. Elektr transporti ishqibozlari uchun esa Kia EV9 oʻzining koʻp funksiyaliligi va innovatsion quvvat tizimi bilan yuqori baholangan. Hamyonboplik nuqtayi nazaridan Dacia Duster (ayrim bozorlarda Renault Duster) oʻz pozitsiyasini mustahkam saqlab qolmoqda.

SUV segmentining kelajagi va tanlov mezonlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, hozirgi SUV bozori "bir qolipdagi" avtomobillardan iborat emas. Xaridorlar ixcham shahar krossoverlaridan tortib, yirik yetti oʻrinli gigantlargacha, toʻliq elektrli modellardan tortib gibridlargacha boʻlgan keng tanlovga ega. Bu xilma-xillik har qanday budjet va turmush tarziga mos avtomobil topish imkonini beradi.

Reytingni tuzishda quyidagi asosiy jihatlarga alohida eʼtibor qaratilgan:

  • Amaliylik va yukxona hajmi;
  • Haydovchi va yoʻlovchilar uchun xavfsizlik reytinglari;
  • Raqamli texnologiyalar va multimedia tizimlarining qulayligi;
  • Yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik koʻrsatkichlar.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, SUV segmentining oʻsishi shunchaki vaqtinchalik moda emas, balki avtomobil sanoatining evolyutsion rivojlanish bosqichidir. Range Rover Sport kabi premium modellar yoki Kia EV9 kabi elektromobillar bugungi kun haydovchisining barcha talablariga javob bera oladigan darajaga yetgan.

SUVAvtomobilReytingRange RoverKia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniVolkswagen Golf dizel dvigatellardan voz kechmoqda: Afsonaviy davr yakuniBugun, 08:56Dizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiDizel davri yakunlanmoqda: Volkswagen afsonaviy Golf modelining dizel versiyasidan voz kechdiBugun, 07:52Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiDacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildiBugun, 04:52Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi