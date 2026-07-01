Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdi
Fransiya milliy jamoasi vingeri Maykl Olise 2026 yilgi jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlari bilan tarixiy natija sari yaqinlashmoqda. 24 yoshli futbolchi endi braziliyalik afsona Pelening mundiallardagi noyob ko‘rsatkichini takrorlash imkoniyatiga ega.
Olise Shvetsiyaga qarshi 1/16 final uchrashuvida ikkita golli uzatma amalga oshirib, Fransiyaning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
Shvetsiyaga qarshi ikki golli uzatma
Fransiya uchrashuv davomida raqib ustidan yaqqol ustunlik qildi. Maykl Olise esa hujumlarni tashkil etish, bo‘sh hududlarni topish va hal qiluvchi uzatmalarni amalga oshirishda jamoaning eng faol futbolchilaridan biri bo‘ldi.
Vingerning ikki assisti natijasida joriy jahon chempionatidagi golli uzatmalari soni beshtaga yetdi. Bu ko‘rsatkich uni mundial tarixidagi eng yaxshi assistentlar qatoriga olib chiqdi.
Oldinda faqat afsonaviy Pele qoldi
Statistikaga ixtisoslashgan Opta Sport portali ma’lumotiga ko‘ra, jahon chempionatlarida golli uzatmalar alohida hisoblana boshlagan 1966 yildan buyon bir turnirda beshtadan ortiq assist qayd etgan yagona futbolchi Pele hisoblanadi.
Braziliya futboli afsonasi 1970 yilgi jahon chempionatida oltita golli uzatma amalga oshirgan. O‘sha musobaqada Braziliya chempionlikni qo‘lga kiritgan, Pele esa jamoaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lgan.
Olise navbatdagi uchrashuvda yana bitta samarali uzatma bersa, Pelening 56 yillik natijasini takrorlaydi. Ikkita assist esa yangi tarixiy rekordni ta’minlaydi.
Fransiya hujumida muhim o‘rin egallamoqda
Maykl Olise joriy mundialda nafaqat golli uzatmalar, balki o‘yinni tashkil etishdagi faolligi bilan ham ajralib turibdi.
Uning tezligi, texnikasi va jarima maydoni yaqinida to‘g‘ri qaror qabul qila olishi Kilian Mbappe boshchiligidagi Fransiya hujumini yanada xavfli qilmoqda.
Raqiblar asosiy e’tiborni Mbappega qaratayotgan paytda Olise paydo bo‘lgan bo‘sh hududlardan unumli foydalanib, sheriklariga qulay imkoniyatlar yaratmoqda.
Navbatdagi raqib — Paragvay
Fransiya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 5 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Maykl Olise mazkur bahsda ham golli uzatma amalga oshirsa, jahon futboli afsonasi Pelening tarixiy ko‘rsatkichiga tenglashishi mumkin.
Fransiya musobaqa favoritlaridan biri sifatida chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda. Oliseni esa jamoaviy natijadan tashqari, mundiallar tarixiga kirish imkoniyati ham kutmoqda.
…