Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdi

·34·Sport
Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdi

Fransiya milliy jamoasi vingeri Maykl Olise 2026 yilgi jahon chempionatidagi yorqin o‘yinlari bilan tarixiy natija sari yaqinlashmoqda. 24 yoshli futbolchi endi braziliyalik afsona Pelening mundiallardagi noyob ko‘rsatkichini takrorlash imkoniyatiga ega.

Olise Shvetsiyaga qarshi 1/16 final uchrashuvida ikkita golli uzatma amalga oshirib, Fransiyaning 3:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.

Shvetsiyaga qarshi ikki golli uzatma

Fransiya uchrashuv davomida raqib ustidan yaqqol ustunlik qildi. Maykl Olise esa hujumlarni tashkil etish, bo‘sh hududlarni topish va hal qiluvchi uzatmalarni amalga oshirishda jamoaning eng faol futbolchilaridan biri bo‘ldi.

Vingerning ikki assisti natijasida joriy jahon chempionatidagi golli uzatmalari soni beshtaga yetdi. Bu ko‘rsatkich uni mundial tarixidagi eng yaxshi assistentlar qatoriga olib chiqdi.

Oldinda faqat afsonaviy Pele qoldi

Statistikaga ixtisoslashgan Opta Sport portali ma’lumotiga ko‘ra, jahon chempionatlarida golli uzatmalar alohida hisoblana boshlagan 1966 yildan buyon bir turnirda beshtadan ortiq assist qayd etgan yagona futbolchi Pele hisoblanadi.

Braziliya futboli afsonasi 1970 yilgi jahon chempionatida oltita golli uzatma amalga oshirgan. O‘sha musobaqada Braziliya chempionlikni qo‘lga kiritgan, Pele esa jamoaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lgan.

Olise navbatdagi uchrashuvda yana bitta samarali uzatma bersa, Pelening 56 yillik natijasini takrorlaydi. Ikkita assist esa yangi tarixiy rekordni ta’minlaydi.

Fransiya hujumida muhim o‘rin egallamoqda

Maykl Olise joriy mundialda nafaqat golli uzatmalar, balki o‘yinni tashkil etishdagi faolligi bilan ham ajralib turibdi.

Uning tezligi, texnikasi va jarima maydoni yaqinida to‘g‘ri qaror qabul qila olishi Kilian Mbappe boshchiligidagi Fransiya hujumini yanada xavfli qilmoqda.

Raqiblar asosiy e’tiborni Mbappega qaratayotgan paytda Olise paydo bo‘lgan bo‘sh hududlardan unumli foydalanib, sheriklariga qulay imkoniyatlar yaratmoqda.

Navbatdagi raqib — Paragvay

Fransiya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/8 final bosqichida Paragvayga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 5 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Maykl Olise mazkur bahsda ham golli uzatma amalga oshirsa, jahon futboli afsonasi Pelening tarixiy ko‘rsatkichiga tenglashishi mumkin.

Fransiya musobaqa favoritlaridan biri sifatida chempionlik uchun kurashni davom ettirmoqda. Oliseni esa jamoaviy natijadan tashqari, mundiallar tarixiga kirish imkoniyati ham kutmoqda.

Michael OlisePeleFrantsiyaShvetsiyaKilian Mbappe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi