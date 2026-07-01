GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdi
Zamonaviy texnologiyalar olamida ixchamlik va unumdorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. GMKtec kompaniyasi oʻzining yangi G5S rusumli mini-kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining mitti oʻlchamlari, balki hamyonbop narxi va ofis ishlari uchun yetarli boʻlgan texnik imkoniyatlari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model rasman 9-iyul sanasidan sotuvga chiqarilishi belgilangan. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning oʻta kichik hajmida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 72 x 72 x 44,5 mm oʻlchamga ega. Ogʻirligi esa 206 grammni tashkil etadi, bu esa uni deyarli har qanday sumkada yoki hatto choʻntakda olib yurish imkonini beradi.
Texnik xususiyatlar va sovutish tizimiGMKtec G5S modelining yuragi sifatida 2021-yilda chiqarilgan toʻrt yadroli Intel Celeron N5095 Jasper Lake protsessori tanlangan. Garchi ushbu chip eng soʻnggi avlodga mansub boʻlmasa-da, u kundalik hujjatlar bilan ishlash, internetda sörfing qilish va video kontentlarni tomosha qilish uchun yetarli quvvatga ega. Qurilma 8 GB hajmdagi LPDDR4-2400 operativ xotirasi bilan jihozlangan.
Kichik hajmga qaramay, ishlab chiqaruvchilar sovutish tizimiga jiddiy yondashganlar. Mini-kompyuter ichiga oʻrnatilgan ventilyator va mis issiqlik quvurlaridan iborat shovqinsiz sovutish tizimi uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Bu kabi yechimlar odatda kattaroq hajmdagi tizim bloklarida uchrashi hisobga olinsa, GMKtec muhandislarining mehnati tahsinga loyiq.
Ulanish interfeyslari va narxlarPortlar masalasida G5S foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilma korpusida quyidagi interfeyslar joy olgan:
- 3 ta USB 3.2 porti;
- 2 ta HDMI 2.0 porti (bir vaqtning oʻzida ikkita monitorga ulanish imkoniyati);
- 1 Gbit/s tezlikka ega RJ45 tarmogʻi;
- Quvvatlantirish uchun moʻljallangan USB-C porti.
Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham kompyuterlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, joyni tejash muhim boʻlgan oʻquv markazlari, kassa terminallari va uy ofislari uchun GMKtec G5S kabi qurilmalar eng maqbul yechimlardan biri boʻlishi mumkin. Uning hamyonbopligi va keng portlar toʻplami uni koʻp funksiyali ish stantsiyasiga aylantiradi.
…