GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdi

·0·Texno
GMKtec kompaniyasi hamyonbop va ixcham G5S mini-kompyuterini taqdim etdi

Zamonaviy texnologiyalar olamida ixchamlik va unumdorlik uygʻunligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. GMKtec kompaniyasi oʻzining yangi G5S rusumli mini-kompyuterini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining mitti oʻlchamlari, balki hamyonbop narxi va ofis ishlari uchun yetarli boʻlgan texnik imkoniyatlari bilan ham foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model rasman 9-iyul sanasidan sotuvga chiqarilishi belgilangan. Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning oʻta kichik hajmida boʻlib, u bor-yoʻgʻi 72 x 72 x 44,5 mm oʻlchamga ega. Ogʻirligi esa 206 grammni tashkil etadi, bu esa uni deyarli har qanday sumkada yoki hatto choʻntakda olib yurish imkonini beradi.

Texnik xususiyatlar va sovutish tizimi

GMKtec G5S modelining yuragi sifatida 2021-yilda chiqarilgan toʻrt yadroli Intel Celeron N5095 Jasper Lake protsessori tanlangan. Garchi ushbu chip eng soʻnggi avlodga mansub boʻlmasa-da, u kundalik hujjatlar bilan ishlash, internetda sörfing qilish va video kontentlarni tomosha qilish uchun yetarli quvvatga ega. Qurilma 8 GB hajmdagi LPDDR4-2400 operativ xotirasi bilan jihozlangan.

Kichik hajmga qaramay, ishlab chiqaruvchilar sovutish tizimiga jiddiy yondashganlar. Mini-kompyuter ichiga oʻrnatilgan ventilyator va mis issiqlik quvurlaridan iborat shovqinsiz sovutish tizimi uzoq vaqt davomida barqaror ishlashni taʼminlaydi. Bu kabi yechimlar odatda kattaroq hajmdagi tizim bloklarida uchrashi hisobga olinsa, GMKtec muhandislarining mehnati tahsinga loyiq.

Ulanish interfeyslari va narxlar

Portlar masalasida G5S foydalanuvchilarga keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Qurilma korpusida quyidagi interfeyslar joy olgan:

  • 3 ta USB 3.2 porti;
  • 2 ta HDMI 2.0 porti (bir vaqtning oʻzida ikkita monitorga ulanish imkoniyati);
  • 1 Gbit/s tezlikka ega RJ45 tarmogʻi;
  • Quvvatlantirish uchun moʻljallangan USB-C porti.
Maʼlumotlarni saqlash uchun qurilmada M.2 2242 formatidagi SSD uyasi mavjud. Xitoy bozorida ushbu mini-kompyuterning 128 GB xotiraga ega talqini 170 dollar, 512 GB sigʻimli versiyasi esa 270 dollar atrofida baholanmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham bunday ixcham kompyuterlarga boʻlgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, joyni tejash muhim boʻlgan oʻquv markazlari, kassa terminallari va uy ofislari uchun GMKtec G5S kabi qurilmalar eng maqbul yechimlardan biri boʻlishi mumkin. Uning hamyonbopligi va keng portlar toʻplami uni koʻp funksiyali ish stantsiyasiga aylantiradi.

GMKtecMini-PKIntelTexnologiyaGadjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida soʻnggi oylardagi eng kuchli geomagnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 12:53Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqBugun, 12:26NASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaNASA Oyga yadro dvigatelli Promise roverini yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 11:55Xiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiXiaomi kompaniyasining ilk NAS qurilmasi sotuvga chiqishi bilan rekord oʻrnatdiBugun, 11:26iPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiiPhone 17 Pro Max Xitoy bozorida Android-flagmanlarni savdo hajmi boʻyicha ortda qoldirdiBugun, 10:53Koinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiKoinotni zabt etish sur’ati oshmoqda: Iyun oyida 28 ta raketa fazoga uchirildiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi