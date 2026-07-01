Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdi

·27·Sport
Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdi

Kamerun milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki va Fabio Kannavaroning faoliyati haqida fikr bildirdi.

Tajribali mutaxassisning ta’kidlashicha, italiyalik murabbiy milliy jamoani qisqa muddat boshqargani sabab futbolchilarning haqiqiy imkoniyatlarini to‘liq o‘rganishga ulgurmagan.

Kannavaroga tayyorgarlik uchun vaqt yetishmadi

Valeriy Nepomnyashiy Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasi boshqaruvini jahon chempionati boshlanishidan nisbatan qisqa vaqt oldin qabul qilib olganiga e’tibor qaratdi.

Uning fikricha, bunday qisqa davr ichida futbolchilarning kuchli va zaif jihatlarini aniqlash, jamoaning eng samarali tarkibini tanlash hamda yangi o‘yin uslubini to‘liq shakllantirish oson emas.

«Kannavaro shuncha qisqa vaqt ichida futbolchilarning imkoniyatlarini to‘liq o‘rganishga ulgurmadi», — dedi Nepomnyashiy.

Murabbiy milliy jamoada zamonaviy taktik usullar va yangi sxemalarni joriy etishga harakat qilgan. Biroq futbolchilar ushbu talablarni maydonda kutilgan darajada bajara olmagan.

«Kapadze qolganida samaraliroq bo‘lardi»

Nepomnyashiyning fikricha, O‘zbekistonni tarixda ilk bor jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapadzeni bosh murabbiy sifatida qoldirish mantiqiyroq qaror bo‘lishi mumkin edi.

Mahalliy mutaxassis futbolchilarning xususiyatlari, milliy jamoadagi ichki muhit va o‘zbek futboli imkoniyatlarini yaxshi bilardi.

«Menimcha, jamoa bilan ishlashda Timur Kapadze qolganida ancha to‘g‘ri va samarali bo‘lardi», — deya ta’kidladi mutaxassis.

Kapadze saralash bosqichi davomida jamoa bilan uzoq vaqt ishlagan va futbolchilar o‘rtasidagi munosabatlarni shakllantirgan edi. Kannavaroning kelishi bilan esa mundial oldidan taktik qarashlar va murabbiylar shtabida o‘zgarishlar yuz berdi.

Federatsiya istalgan qarorni qabul qilishga haqli

Shu bilan birga, Nepomnyashiy O‘zbekiston futbol federatsiyasining mamlakatda futbolni rivojlantirish yo‘lidagi ishlarini yuqori baholadi.

Uning fikricha, federatsiya infratuzilma, terma jamoalar va yosh futbolchilarni tayyorlashga katta e’tibor qaratmoqda. Shu sabab Kannavaroning kelajagi bo‘yicha yakuniy qarorni aynan tashkilot rahbariyati qabul qilishi tabiiy.

«O‘zbekiston futbol federatsiyasi mamlakat futboli rivoji uchun juda katta ishlar qilmoqda. Shuning uchun Kannavaroning kelajagi bo‘yicha istalgan qarorni qabul qilishga haqli», — dedi Nepomnyashiy.

Jahon chempionatidan keyin italiyalik mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirish yoki terma jamoani boshqa murabbiyga topshirish masalasi asosiy muhokama mavzularidan biriga aylanishi mumkin.

O‘zbekistonning o‘sishi alohida e’tirof etildi

Nepomnyashiy natijalarga qaramay, O‘zbekiston milliy jamoasining so‘nggi yillarda katta taraqqiyotga erishganini ta’kidladi.

Terma jamoaning ilk bor jahon chempionati final bosqichida ishtirok etishi o‘zbek futboli tarixida muhim voqea bo‘ldi. Milliy jamoa katta sahnada jahonning kuchli termalariga qarshi maydonga tushdi va xalqaro futbol jamoatchiligi e’tiborini qozondi.

«O‘zbekiston terma jamoasi katta o‘sishga erishdi. Futbol orqali butun dunyo ularni tanidi. Ular munosib harakat qilishdi va qo‘llaridan kelgan maksimal natijani ko‘rsatishdi», — dedi sobiq murabbiy.

Mundialdagi ishtirok futbolchilar uchun ham katta tajriba bo‘ldi. Yuqori tezlik, kuchli bosim va jahon darajasidagi raqiblarga qarshi o‘yinlar kelajakda milliy jamoaning yanada rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.

Kannavaro 2025 yilda jamoani qabul qilib olgan

Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro 2025 yil oktyabr oyida Timur Kapadze o‘rniga O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.

Italiyalik mutaxassis qisqa vaqt ichida jamoani jahon chempionatiga tayyorladi. Biroq mundial natijalaridan keyin uning faoliyati, taktik qarorlari va terma jamoadagi kelajagi atrofidagi bahslar yanada kuchaydi.

Nepomnyashiyning fikriga ko‘ra, Kannavaro istagan g‘oyalarni amalga oshirishga vaqt topa olmadi. Ammo mahalliy futbolni yaxshi bilgan Kapadzeni saqlab qolish milliy jamoa uchun ancha barqaror variant bo‘lishi mumkin edi.

Valeriy NepomnyashiyFabio KannavaroTimur KapadzeO'zbekistonKamerun
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Bugun, 12:35Jahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaJahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqdaBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi