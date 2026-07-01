Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdi
Kamerun milliy terma jamoasining sobiq bosh murabbiyi Valeriy Nepomnyashiy O‘zbekiston terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki va Fabio Kannavaroning faoliyati haqida fikr bildirdi.
Tajribali mutaxassisning ta’kidlashicha, italiyalik murabbiy milliy jamoani qisqa muddat boshqargani sabab futbolchilarning haqiqiy imkoniyatlarini to‘liq o‘rganishga ulgurmagan.
Kannavaroga tayyorgarlik uchun vaqt yetishmadi
Valeriy Nepomnyashiy Fabio Kannavaro O‘zbekiston terma jamoasi boshqaruvini jahon chempionati boshlanishidan nisbatan qisqa vaqt oldin qabul qilib olganiga e’tibor qaratdi.
Uning fikricha, bunday qisqa davr ichida futbolchilarning kuchli va zaif jihatlarini aniqlash, jamoaning eng samarali tarkibini tanlash hamda yangi o‘yin uslubini to‘liq shakllantirish oson emas.
«Kannavaro shuncha qisqa vaqt ichida futbolchilarning imkoniyatlarini to‘liq o‘rganishga ulgurmadi», — dedi Nepomnyashiy.
Murabbiy milliy jamoada zamonaviy taktik usullar va yangi sxemalarni joriy etishga harakat qilgan. Biroq futbolchilar ushbu talablarni maydonda kutilgan darajada bajara olmagan.
«Kapadze qolganida samaraliroq bo‘lardi»
Nepomnyashiyning fikricha, O‘zbekistonni tarixda ilk bor jahon chempionatiga olib chiqqan Timur Kapadzeni bosh murabbiy sifatida qoldirish mantiqiyroq qaror bo‘lishi mumkin edi.
Mahalliy mutaxassis futbolchilarning xususiyatlari, milliy jamoadagi ichki muhit va o‘zbek futboli imkoniyatlarini yaxshi bilardi.
«Menimcha, jamoa bilan ishlashda Timur Kapadze qolganida ancha to‘g‘ri va samarali bo‘lardi», — deya ta’kidladi mutaxassis.
Kapadze saralash bosqichi davomida jamoa bilan uzoq vaqt ishlagan va futbolchilar o‘rtasidagi munosabatlarni shakllantirgan edi. Kannavaroning kelishi bilan esa mundial oldidan taktik qarashlar va murabbiylar shtabida o‘zgarishlar yuz berdi.
Federatsiya istalgan qarorni qabul qilishga haqli
Shu bilan birga, Nepomnyashiy O‘zbekiston futbol federatsiyasining mamlakatda futbolni rivojlantirish yo‘lidagi ishlarini yuqori baholadi.
Uning fikricha, federatsiya infratuzilma, terma jamoalar va yosh futbolchilarni tayyorlashga katta e’tibor qaratmoqda. Shu sabab Kannavaroning kelajagi bo‘yicha yakuniy qarorni aynan tashkilot rahbariyati qabul qilishi tabiiy.
«O‘zbekiston futbol federatsiyasi mamlakat futboli rivoji uchun juda katta ishlar qilmoqda. Shuning uchun Kannavaroning kelajagi bo‘yicha istalgan qarorni qabul qilishga haqli», — dedi Nepomnyashiy.
Jahon chempionatidan keyin italiyalik mutaxassis bilan hamkorlikni davom ettirish yoki terma jamoani boshqa murabbiyga topshirish masalasi asosiy muhokama mavzularidan biriga aylanishi mumkin.
O‘zbekistonning o‘sishi alohida e’tirof etildi
Nepomnyashiy natijalarga qaramay, O‘zbekiston milliy jamoasining so‘nggi yillarda katta taraqqiyotga erishganini ta’kidladi.
Terma jamoaning ilk bor jahon chempionati final bosqichida ishtirok etishi o‘zbek futboli tarixida muhim voqea bo‘ldi. Milliy jamoa katta sahnada jahonning kuchli termalariga qarshi maydonga tushdi va xalqaro futbol jamoatchiligi e’tiborini qozondi.
«O‘zbekiston terma jamoasi katta o‘sishga erishdi. Futbol orqali butun dunyo ularni tanidi. Ular munosib harakat qilishdi va qo‘llaridan kelgan maksimal natijani ko‘rsatishdi», — dedi sobiq murabbiy.
Mundialdagi ishtirok futbolchilar uchun ham katta tajriba bo‘ldi. Yuqori tezlik, kuchli bosim va jahon darajasidagi raqiblarga qarshi o‘yinlar kelajakda milliy jamoaning yanada rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin.
Kannavaro 2025 yilda jamoani qabul qilib olgan
Eslatib o‘tamiz, Fabio Kannavaro 2025 yil oktyabr oyida Timur Kapadze o‘rniga O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi.
Italiyalik mutaxassis qisqa vaqt ichida jamoani jahon chempionatiga tayyorladi. Biroq mundial natijalaridan keyin uning faoliyati, taktik qarorlari va terma jamoadagi kelajagi atrofidagi bahslar yanada kuchaydi.
Nepomnyashiyning fikriga ko‘ra, Kannavaro istagan g‘oyalarni amalga oshirishga vaqt topa olmadi. Ammo mahalliy futbolni yaxshi bilgan Kapadzeni saqlab qolish milliy jamoa uchun ancha barqaror variant bo‘lishi mumkin edi.
…