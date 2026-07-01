Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandi

·0·Jamiyat
Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandi

Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida voyaga yetmagan qizga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etilgani bo‘yicha jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Holat yuzasidan 20 yoshdan 23 yoshgacha bo‘lgan to‘rt nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan.

IIV matbuot kotibi Shohrux G‘iyosov Nemolchi.uz so‘roviga javoban mazkur voqea haqidagi ma’lumotni tasdiqlagan. Tergov davom etayotgani sabab hozircha ushlangan shaxslar gumonlanuvchi maqomiga ega va ularning aybi faqat sud hukmi bilan aniqlanadi.

Hodisa 7 iyun kuni sodir bo‘lgan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 7 iyun kuni Yakkabog‘ tumani hududida yuz bergan. Tergov materiallarida to‘rt nafar yigit 14 yoshli qizni avtomobilga mindirib, odamlardan xoli hududga olib borgani va unga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani gumon qilinayotgani qayd etilgan.

Voqea tafsilotlari voyaga yetmagan jabrlanuvchining huquqlari va shaxsiy hayoti daxlsizligini himoya qilish maqsadida to‘liq oshkor qilinmayapti.

Voqea joyidan dalillar olingan

Yakkabog‘ tumani ichki ishlar organlari huzuridagi tergov-tezkor guruh voqea joyini ko‘zdan kechirgan.

Tergov uchun ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan ashyolar va boshqa dalillar belgilangan tartibda olib qo‘yilgan. Holatga xolis huquqiy baho berish maqsadida bir nechta ekspertiza tayinlangan:

  • sud-tibbiy ekspertiza;

  • biologik ekspertiza;

  • psixologik ekspertiza.

Ushbu tekshiruvlar natijalari jinoyat ishi bo‘yicha yakuniy xulosaga kelishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.

Jinoyat ishining moddasi o‘zgartirildi

8 iyun kuni holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi birinchi qismi — o‘n olti yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Biroq tergov jarayonida to‘plangan ma’lumotlar asosida ishning huquqiy malakalanishi qayta ko‘rib chiqilgan.

29 iyun kuni jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 118-moddasi uchinchi qismi «a» bandi — o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan nomusga tegish alomatlari bo‘yicha qayta malakalangan.

Oliy sud Plenumi tushuntirishiga ko‘ra, Jinoyat kodeksining 128-moddasi zo‘rlik yoki tahdid qo‘llanmagan holatlardan 118-moddada nazarda tutilgan qilmishlarni farqlashni talab qiladi. Shu sabab tergov davomida aniqlangan holatlarga qarab jinoyat ishining moddasi o‘zgartirilishi mumkin.

To‘rt nafar gumonlanuvchi ushlandi

Holat bo‘yicha 20, 21, 22 va 23 yoshli to‘rt nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan.

Ularga nisbatan qanday ehtiyot chorasi tanlangani va ishning sudga qachon oshirilishi haqida hozircha qo‘shimcha rasmiy ma’lumot berilmagan.

Jinoyat ishi IIV Tergov departamenti tomonidan nazoratga olingan. Mas’ul idora tergov harakatlari qonunchilik talablari asosida o‘tkazilishi va aybi isbotlangan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko‘rilishini bildirgan.

Bolaning shaxsiy ma’lumotlari himoya qilinishi kerak

Jinsiy zo‘ravonlik bilan bog‘liq ishlar, ayniqsa jabrlanuvchi voyaga yetmagan bo‘lsa, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan alohida mas’uliyat talab qiladi.

Qizning shaxsini aniqlashga yordam berishi mumkin bo‘lgan ism, surat, yashash manzili, ta’lim muassasasi yoki oilasiga doir ma’lumotlarni tarqatish uning ruhiy holatiga qo‘shimcha zarar yetkazishi mumkin.

Hozirda tergov davom etmoqda. Voqeaning to‘liq tafsilotlari, gumonlanuvchilarning harakatlariga yakuniy huquqiy baho va javobgarlik masalasi sud jarayoni yakunlariga ko‘ra ma’lum bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiQashqadaryoda 14 yoshli qiz zo‘rlandi, holat yuzasidan to‘rt kishi qo‘lga olindiBugun, 12:34Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiToshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdiBugun, 10:08Bir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBir qo‘ng‘iroqdan keyin Gentra haydovchisi mashinasidan ayrildiBugun, 03:56Yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiYoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga 50 milliard so‘m ajratiladiKecha, 15:19Toshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiToshkentdagi noqonuniy xususiy bog‘cha faoliyati vaqtincha to‘xtatildiKecha, 13:53Xorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiXorazmda qurilish vaqtida erkakni tuproq bosib qoldiKecha, 12:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Dam oluvchilar Chorvoqda “Manchester Yunayted” yulduzini ko‘rib hayratda qoldi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi