Yakkabog‘da o‘smir qizga tajovuz gumonida to‘rt kishi ushlandi
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida voyaga yetmagan qizga nisbatan jinsiy tajovuz sodir etilgani bo‘yicha jinoyat ishi tergov qilinmoqda. Holat yuzasidan 20 yoshdan 23 yoshgacha bo‘lgan to‘rt nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan.
IIV matbuot kotibi Shohrux G‘iyosov Nemolchi.uz so‘roviga javoban mazkur voqea haqidagi ma’lumotni tasdiqlagan. Tergov davom etayotgani sabab hozircha ushlangan shaxslar gumonlanuvchi maqomiga ega va ularning aybi faqat sud hukmi bilan aniqlanadi.
Hodisa 7 iyun kuni sodir bo‘lgan
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 7 iyun kuni Yakkabog‘ tumani hududida yuz bergan. Tergov materiallarida to‘rt nafar yigit 14 yoshli qizni avtomobilga mindirib, odamlardan xoli hududga olib borgani va unga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani gumon qilinayotgani qayd etilgan.
Voqea tafsilotlari voyaga yetmagan jabrlanuvchining huquqlari va shaxsiy hayoti daxlsizligini himoya qilish maqsadida to‘liq oshkor qilinmayapti.
Voqea joyidan dalillar olingan
Yakkabog‘ tumani ichki ishlar organlari huzuridagi tergov-tezkor guruh voqea joyini ko‘zdan kechirgan.
Tergov uchun ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin bo‘lgan ashyolar va boshqa dalillar belgilangan tartibda olib qo‘yilgan. Holatga xolis huquqiy baho berish maqsadida bir nechta ekspertiza tayinlangan:
sud-tibbiy ekspertiza;
biologik ekspertiza;
psixologik ekspertiza.
Ushbu tekshiruvlar natijalari jinoyat ishi bo‘yicha yakuniy xulosaga kelishda muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.
Jinoyat ishining moddasi o‘zgartirildi
8 iyun kuni holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128-moddasi birinchi qismi — o‘n olti yoshga to‘lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish alomatlari bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Biroq tergov jarayonida to‘plangan ma’lumotlar asosida ishning huquqiy malakalanishi qayta ko‘rib chiqilgan.
29 iyun kuni jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 118-moddasi uchinchi qismi «a» bandi — o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan nomusga tegish alomatlari bo‘yicha qayta malakalangan.
Oliy sud Plenumi tushuntirishiga ko‘ra, Jinoyat kodeksining 128-moddasi zo‘rlik yoki tahdid qo‘llanmagan holatlardan 118-moddada nazarda tutilgan qilmishlarni farqlashni talab qiladi. Shu sabab tergov davomida aniqlangan holatlarga qarab jinoyat ishining moddasi o‘zgartirilishi mumkin.
To‘rt nafar gumonlanuvchi ushlandi
Holat bo‘yicha 20, 21, 22 va 23 yoshli to‘rt nafar shaxs protsessual tartibda ushlangan.
Ularga nisbatan qanday ehtiyot chorasi tanlangani va ishning sudga qachon oshirilishi haqida hozircha qo‘shimcha rasmiy ma’lumot berilmagan.
Jinoyat ishi IIV Tergov departamenti tomonidan nazoratga olingan. Mas’ul idora tergov harakatlari qonunchilik talablari asosida o‘tkazilishi va aybi isbotlangan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko‘rilishini bildirgan.
Bolaning shaxsiy ma’lumotlari himoya qilinishi kerak
Jinsiy zo‘ravonlik bilan bog‘liq ishlar, ayniqsa jabrlanuvchi voyaga yetmagan bo‘lsa, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan alohida mas’uliyat talab qiladi.
Qizning shaxsini aniqlashga yordam berishi mumkin bo‘lgan ism, surat, yashash manzili, ta’lim muassasasi yoki oilasiga doir ma’lumotlarni tarqatish uning ruhiy holatiga qo‘shimcha zarar yetkazishi mumkin.
Hozirda tergov davom etmoqda. Voqeaning to‘liq tafsilotlari, gumonlanuvchilarning harakatlariga yakuniy huquqiy baho va javobgarlik masalasi sud jarayoni yakunlariga ko‘ra ma’lum bo‘ladi.
…