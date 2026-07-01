JCH-2026da bugun uchta muhim pley-off uchrashuvi bo‘lib o‘tadi

·49·Sport
JCH-2026da bugun uchta muhim pley-off uchrashuvi bo‘lib o‘tadi

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi jahon chempionatida pley-off bahslari qizg‘in davom etmoqda. Bugun, 1 iyul kuni va 2 iyulga o‘tar kechasi 1/16 final bosqichining yana uchta uchrashuvi o‘tkaziladi.

Kun dasturidan Angliya — Kongo DR, Belgiya — Senegal hamda AQSH — Bosniya va Gersegovina bahslari o‘rin olgan. Ushbu uchrashuvlarning barchasi Toshkent vaqti bo‘yicha namoyish etiladi.

Angliyaga Kongo DR jiddiy sinov tayyorlamoqda

Kunning dastlabki uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Unda turnir favoritlaridan biri Angliya terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

Inglizlar tarkib va individual mahorat bo‘yicha ustun ko‘rinsa-da, Kongo DR pley-offgacha bo‘lgan yo‘lda jismoniy kuch, tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlari bilan ajralib turdi.

Kongoliklar lagerida Angliya o‘yinidagi ayrim zaif nuqtalardan foydalanib, turnirning navbatdagi sensatsiyasini qayd etish mumkinligiga ishonch bor. Ushbu juftlik g‘olibi nimchorak finalda Meksika bilan uchrashadi.

Belgiya va Senegal bahsida xato kechirilmaydi

Toshkent vaqti bilan 2 iyul soat 01:00 da Belgiya hamda Senegal terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv start oladi.

Belgiya guruh bosqichini ishonchli o‘tkazgan jamoalardan biri sifatida bahs favoriti bo‘lib turibdi. Biroq Senegal murabbiylar shtabi pley-offni yangi musobaqa sifatida qabul qilayotganini va avvalgi xatolardan tegishli xulosa chiqarilganini ta’kidladi.

Afrika jamoasi guruhdagi qiyin natijalardan keyin Iroqni 5:0 hisobida mag‘lub etib, o‘ziga bo‘lgan ishonchni tikladi. Shu bois Belgiyani jismoniy kurashlarga boy va keskin uchrashuv kutib turibdi.

AQSH o‘z maydonida Bosniyani qabul qiladi

Kun dasturining so‘nggi uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 05:00 da bo‘lib o‘tadi. Musobaqa mezbonlaridan biri AQSH terma jamoasi Bosniya va Gersegovina bilan kuch sinashadi.

Amerikaliklar o‘z maydoni va muxlislar qo‘llab-quvvatlovidan foydalanishga harakat qiladi. Bosniya esa Yevropa futboliga xos tartibli o‘yin va jismoniy kurash orqali mezbonlarga qarshilik ko‘rsatishi kutilmoqda.

AQSH — Bosniya va Gersegovina hamda Belgiya — Senegal juftliklari g‘oliblari 1/8 finalda o‘zaro to‘qnash keladi.

JCH-2026. 1/16 final uchrashuvlari

1 iyul, Toshkent vaqti bilan:

21:00 — Angliya — Kongo DR

2 iyulga o‘tar kechasi:

01:00 — Belgiya — Senegal

05:00 — AQSH — Bosniya va Gersegovina

Jahon chempionatining pley-off bosqichida endi har bir xatoning bahosi juda baland. Mag‘lub bo‘lgan jamoa musobaqani tark etadi, g‘olib esa bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradi.

AngliyaBelgiyaMeksikaSenegalBosniya va Gersegovina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiMaykl Olise JCH-2026da Pelening tarixiy assist rekordiga yaqinlashdiBugun, 13:02Alejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaAlejandro Garnacho Chelsi tarkibini tark etishi kutilmoqdaBugun, 12:55Ashley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiAshley Cole kutilmaganda Cesena bosh murabbiyligidan isteʼfo berdiBugun, 12:53Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiBugun, 12:47Nepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiNepomnyashiy Kannavaro o‘rniga Kapadze qolishi kerakligini aytdiBugun, 12:38Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Lamine Yamal: "Fransiya bizdan kuchli emas, Jahon chempionligini qoʻlga kiritamiz"Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi