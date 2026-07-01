JCH-2026da bugun uchta muhim pley-off uchrashuvi bo‘lib o‘tadi
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026 yilgi jahon chempionatida pley-off bahslari qizg‘in davom etmoqda. Bugun, 1 iyul kuni va 2 iyulga o‘tar kechasi 1/16 final bosqichining yana uchta uchrashuvi o‘tkaziladi.
Kun dasturidan Angliya — Kongo DR, Belgiya — Senegal hamda AQSH — Bosniya va Gersegovina bahslari o‘rin olgan. Ushbu uchrashuvlarning barchasi Toshkent vaqti bo‘yicha namoyish etiladi.
Angliyaga Kongo DR jiddiy sinov tayyorlamoqda
Kunning dastlabki uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Unda turnir favoritlaridan biri Angliya terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.
Inglizlar tarkib va individual mahorat bo‘yicha ustun ko‘rinsa-da, Kongo DR pley-offgacha bo‘lgan yo‘lda jismoniy kuch, tartibli himoya va tezkor qarshi hujumlari bilan ajralib turdi.
Kongoliklar lagerida Angliya o‘yinidagi ayrim zaif nuqtalardan foydalanib, turnirning navbatdagi sensatsiyasini qayd etish mumkinligiga ishonch bor. Ushbu juftlik g‘olibi nimchorak finalda Meksika bilan uchrashadi.
Belgiya va Senegal bahsida xato kechirilmaydi
Toshkent vaqti bilan 2 iyul soat 01:00 da Belgiya hamda Senegal terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv start oladi.
Belgiya guruh bosqichini ishonchli o‘tkazgan jamoalardan biri sifatida bahs favoriti bo‘lib turibdi. Biroq Senegal murabbiylar shtabi pley-offni yangi musobaqa sifatida qabul qilayotganini va avvalgi xatolardan tegishli xulosa chiqarilganini ta’kidladi.
Afrika jamoasi guruhdagi qiyin natijalardan keyin Iroqni 5:0 hisobida mag‘lub etib, o‘ziga bo‘lgan ishonchni tikladi. Shu bois Belgiyani jismoniy kurashlarga boy va keskin uchrashuv kutib turibdi.
AQSH o‘z maydonida Bosniyani qabul qiladi
Kun dasturining so‘nggi uchrashuvi Toshkent vaqti bilan soat 05:00 da bo‘lib o‘tadi. Musobaqa mezbonlaridan biri AQSH terma jamoasi Bosniya va Gersegovina bilan kuch sinashadi.
Amerikaliklar o‘z maydoni va muxlislar qo‘llab-quvvatlovidan foydalanishga harakat qiladi. Bosniya esa Yevropa futboliga xos tartibli o‘yin va jismoniy kurash orqali mezbonlarga qarshilik ko‘rsatishi kutilmoqda.
AQSH — Bosniya va Gersegovina hamda Belgiya — Senegal juftliklari g‘oliblari 1/8 finalda o‘zaro to‘qnash keladi.
JCH-2026. 1/16 final uchrashuvlari
1 iyul, Toshkent vaqti bilan:
21:00 — Angliya — Kongo DR
2 iyulga o‘tar kechasi:
01:00 — Belgiya — Senegal
05:00 — AQSH — Bosniya va Gersegovina
Jahon chempionatining pley-off bosqichida endi har bir xatoning bahosi juda baland. Mag‘lub bo‘lgan jamoa musobaqani tark etadi, g‘olib esa bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradi.
…