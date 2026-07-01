JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlar
2026 yilgi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida yana uchta muhim uchrashuv o‘tkaziladi. Angliya Kongo DR bilan, Belgiya Senegal bilan, musobaqa mezbonlaridan biri AQSH esa Bosniya va Gersegovina bilan keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurashadi.
Qog‘ozda uchala juftlikda ham favorit bor. Ammo pley-off bahslarida bitta xato butun mundialni tugatishi mumkin — Germaniya va Niderlandiya buni allaqachon qattiq usulda eslatib qo‘ydi.
Angliya — Kongo DR: favoritga oson bo‘lmaydi
Angliya mazkur uchrashuvning yaqqol favoriti hisoblanmoqda. Opta modeli inglizlarning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimolini 73,9 foizga baholagan. Biroq Kongo DRning tartibli himoyasi Tomas Tuxel jamoasi uchun jiddiy muammo tug‘dirishi mumkin.
Sebastyan Desabr shogirdlari turnirda asosan 5-3-2 sxemasidan foydalanib, raqiblarni jarima maydonidan uzoqda ushlashga harakat qilmoqda. Kongoliklar Portugaliya, Kolumbiya va Daniyaga qarshi o‘yinlarda jami ikkita gol o‘tkazib yuborgan.
Angliya safida Ris Jeyms va Jarrell Kuansa jarohat sabab maydonga tushmaydi. Deklan Rays tarkibga qaytadi, Bukayo Saka esa uchrashuvda ishtirok etishga tayyor.
Kongo DR dastlab chuqur himoyalanib, Yoan Vissa va tezkor qanot futbolchilari orqali qarshi hujumga chiqishi kutilmoqda. Angliya birinchi golni erta urmasa, bahs uzoq vaqt yopiq ko‘rinishda davom etishi mumkin.
Prognoz: Angliya — Kongo DR 2:0
Taxminiy g‘olib: Angliya
Ishonch darajasi: 75 foiz
Qo‘shimcha taxmin: uchrashuvda 3,5 tadan kam gol uriladi.
Belgiya — Senegal: kunning eng muvozanatli bahsi
Bu uchrashuvda Belgiya favorit, ammo jamoalar o‘rtasidagi farq birinchi juftlikdagi kabi katta emas. Ayrim bukmekerlik baholari belgiyaliklarning asosiy vaqtdagi g‘alaba ehtimolini taxminan 45–46 foiz atrofida ko‘rsatmoqda.
Belgiya guruh bosqichini Yangi Zelandiya ustidan qozonilgan 5:1 hisobidagi yirik g‘alaba bilan yakunladi. Rudi Garsiya ixtiyorida deyarli to‘liq tarkib bor, Jeremi Doku va Zeno Debast ham jamoaga qaytgan.
Senegal guruhda Fransiya va Norvegiyaga mag‘lub bo‘ldi, ammo hal qiluvchi uchrashuvda Iroqni 5:0 hisobida tor-mor etib, pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Afrika jamoasi asosiy darvozabon Eduar Mendisiz harakat qiladi.
Senegalning tezkor qarshi hujumlari va jismoniy ustunligi Belgiyaning yoshi kattaroq yetakchilariga qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Shunga qaramay, Kevin De Bryoyne, Jeremi Doku va Leandro Trossard kabi ijrochilarning individual mahorati hal qiluvchi omilga aylanishi ehtimoli yuqori.
Prognoz: Belgiya — Senegal 2:1
Taxminiy g‘olib: Belgiya
Ishonch darajasi: 58 foiz
Qo‘shimcha taxmin: har ikki jamoa gol uradi.
AQSH — Bosniya: mezbonlarda katta imkoniyat bor
AQSH milliy jamoasi Bosniya va Gersegovinaga qarshi bahsda yaqqol favorit hisoblanmoqda. Bukmekerlik koeffitsiyentlari mezbonlarning asosiy vaqtda g‘alaba qozonish ehtimolini taxminan 73 foizga baholamoqda.
Amerikaliklar guruhda birinchi o‘rinni egalladi va o‘z maydonidagi muxlislar qo‘llab-quvvatloviga tayanadi. Jamoaning asosiy quroli — Kristian Pulishichning ijodkorligi, Serjino Dest va Entoni Robinsonning qanotlar bo‘ylab faol harakatidir.
Bosniya odatda ixcham 4-4-2 sxemasida himoyalanib, qarshi hujumlar va havodagi kurashlarga urg‘u beradi. Edin Jeko hamda Ermedin Demirovich raqib jarima maydonida xavf tug‘dirishi mumkin, ammo jamoa turnir davomida gol urishda barqarorlik ko‘rsata olmadi.
AQSH to‘pni ko‘proq nazorat qilishi kutilmoqda. Bosniya dastlabki bosimga chiday olsa, bahs keskinlashadi, ammo mezbonlarning tezligi va tarkib chuqurligi yakunda ustunlik berishi mumkin.
Prognoz: AQSH — Bosniya va Gersegovina 2:1
Taxminiy g‘olib: AQSH
Ishonch darajasi: 72 foiz
Qo‘shimcha taxmin: AQSH birinchi bo‘lib gol uradi.
Kunlik umumiy prognoz
Uchrashuvlar bo‘yicha eng ishonchli tanlov — Angliya va AQSHning keyingi bosqichga chiqishi. Belgiya — Senegal bahsi esa kunning eng murakkab va kutilmagan natija qayd etilishi mumkin bo‘lgan juftligi hisoblanadi.
Kutilayotgan natijalar:
Angliya — Kongo DR — 2:0
Belgiya — Senegal — 2:1
AQSH — Bosniya va Gersegovina — 2:1
Prognoz yakuniga ko‘ra, Angliya, Belgiya va AQSH 1/8 finalga yo‘l oladi. Ammo futbol ssenariyni o‘zi yozadi — ba’zan esa muallif juda qattiq troll bo‘lib chiqadi.
…