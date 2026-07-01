Jahongir O‘rozovga Germaniyaning «Borussiya» klubi jiddiy qiziqmoqda
O‘zbekiston milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtiroki guruh bosqichida yakunlangan bo‘lsa-da, ayrim futbolchilarning o‘yini Yevropa klublari e’tiborini tortdi.
Mundialda o‘z imkoniyatini namoyish qilgan yosh himoyachilardan biri Jahongir O‘rozov bo‘ldi. Germaniyaning nufuzli Kicker nashri ma’lumotiga ko‘ra, Myonxengladbaxning «Borussiya» klubi «Dinamo» futbolchisiga qiziqish bildirmoqda.
O‘rozov «Borussiya» kuzatuvidagi nomzodlardan biri
Kicker xabarida 22 yoshli markaziy himoyachi Myonxengladbax klubi bilan bog‘lanayotgan bir nechta futbolchilardan biri ekani qayd etilgan. Hozircha rasmiy taklif yoki tomonlar o‘rtasida kelishuv borligi haqida ma’lumot berilmagan. Shu bois bu xabarni yakunlangan transfer emas, klubning jiddiy qiziqishi sifatida baholash to‘g‘riroq bo‘ladi.
«Borussiya» yangi mavsum oldidan markaziy himoya chizig‘ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Nemis klubi kelajakda rivojlanishi mumkin bo‘lgan yosh, jismonan baquvvat va bir nechta himoya vazifasini bajara oladigan futbolchilarni o‘rganmoqda.
Bo‘yi 190 santimetr bo‘lgan, chap oyoqda harakat qiladigan O‘rozov mazkur talablarga mos nomzod sifatida ko‘rilmoqda. Transfermarkt uning asosiy pozitsiyasini markaziy himoyachi sifatida ko‘rsatgan.
Jahon chempionati Yevropa sari eshik ochishi mumkin
O‘zbekiston milliy jamoasi Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahslarda kutilgan natijalarni qayd eta olmadi. Biroq mundial yosh futbolchilar uchun o‘zini xalqaro darajada namoyish qilish imkoniyatiga aylandi.
Jahongir O‘rozov terma jamoa tarkibida maydonga tushgan uchrashuvlarda jismoniy kurashlar, havodagi to‘plar uchun bahs va himoyadan hujumga chiqishdagi harakatlari bilan e’tibor qozondi.
Top-liga skautlari uchun jahon chempionati o‘ziga xos katta vitrina hisoblanadi. Bir nechta ishonchli o‘yin ham futbolchining transfer bozoridagi mavqeini keskin o‘zgartirishi mumkin. O‘rozov bilan bog‘liq xabar ham ana shu jarayonning dastlabki natijalaridan biri bo‘lishi ehtimol.
«Bunyodkor»dan Turkiyagacha bo‘lgan yo‘l
Jahongir O‘rozov «Bunyodkor» futbol maktabi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Yosh himoyachi poytaxt klubining asosiy jamoasida o‘zini ko‘rsatgach, 2023 yilda Turkiyaning «Eyupspor» klubiga o‘tgan.
Turkiya futbol federatsiyasi ma’lumotlarida uning «Eyupspor» bilan shartnomasi 2023 yil avgust oyida boshlangani va keyinchalik kelishuv o‘zaro rozilik asosida bekor qilingani ko‘rsatilgan.
Futbolchi 2024 yilda Samarqandning «Dinamo» jamoasida ijara asosida harakat qildi. Keyinchalik u klub tarkibiga doimiy ravishda qo‘shildi.
Transfermarkt ma’lumotiga ko‘ra, O‘rozov 2025 yil 25 fevraldan «Dinamo»ning to‘liq huquqli futbolchisi hisoblanadi. Uning amaldagi shartnomasi 2027 yil 31 dekabrgacha mo‘ljallangan.
Terma jamoada ham o‘zini ko‘rsatdi
Jahongir O‘rozov O‘zbekistonning turli yosh toifasidagi terma jamoalarida ham to‘p surgan. U yoshlar o‘rtasidagi xalqaro musobaqalarda to‘plagan tajribasidan keyin milliy jamoaga jalb qilindi.
Transfermarkt bazasida himoyachining O‘zbekiston bosh terma jamoasi safida oltita uchrashuv o‘tkazib, bitta gol urgani ko‘rsatilgan.
Fabio Kannavaroning yosh futbolchiga mundialda imkoniyat berishi uning faoliyatida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Jahon chempionatidagi ishtirokdan keyin Bundesliga klubining qiziqishi paydo bo‘lgani ham bu qaror bejiz bo‘lmaganini ko‘rsatadi.
Futbolchining narxi 600 ming yevro
Transfermarkt portali Jahongir O‘rozovning joriy transfer qiymatini 600 ming yevro deb baholamoqda. Uning bozor narxi so‘nggi marta 2026 yil 13 may kuni yangilangan.
Biroq jahon chempionatidagi ishtirok va Yevropa klublarining qiziqishi futbolchining real transfer narxini oshirishi mumkin. «Dinamo» bilan 2027 yil oxirigacha shartnoma mavjudligi ham Samarqand klubiga muzokaralarda qulay pozitsiya beradi.
Agar «Borussiya» qiziqishini rasmiy taklifga aylantirsa, transfer summasi Transfermarkt bahosidan yuqori bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Bundesliga O‘rozov uchun katta qadam bo‘ladi
Myonxengladbaxning «Borussiya» klubiga o‘tish Jahongir O‘rozov uchun faoliyatidagi eng katta qadam bo‘lishi mumkin.
Germaniya chempionati yuqori tezlik, kuchli jismoniy kurash va yosh futbolchilarni rivojlantirishga katta e’tibor berilishi bilan ajralib turadi. Bu muhit o‘zbekistonlik himoyachining taktik va texnik jihatdan yanada o‘sishiga yordam berishi mumkin.
Shu bilan birga, Yevropaga moslashish, asosiy tarkib uchun raqobat va yangi futbol talablarini qabul qilish oson kechmaydi. O‘rozovga transferning o‘zi emas, muntazam o‘yin amaliyoti ham muhim bo‘ladi.
Hozircha muzokaralar yoki rasmiy taklif haqida xabar yo‘q. Ammo Kicker kabi nufuzli nashrda Jahongir O‘rozov nomi tilga olinganining o‘zi uning jahon chempionatidagi harakatlari e’tiborsiz qolmaganini anglatadi.
O‘zbekistonning mundialdagi ishtiroki tugadi, ammo ayrim futbolchilar uchun Yevropa sari yangi yo‘l endi boshlanayotgan bo‘lishi mumkin.
…