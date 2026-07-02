Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadi
Shvetsiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovich Fransiya termasining hujum chizig‘ini juda yuqori baholadi.
Uning fikricha, Usmon Dembele, Maykl Olise va Kilian Mbappedan tashkil topgan uchlik bugungi kunda dunyo futbolidagi eng xavfli hujumlardan biri hisoblanadi.
Dunyoning eng yaxshi uch futbolchisi Fransiya safida
Ibrahimovich hozirgi futboldagi eng kuchli besh o‘yinchidan uch nafari Fransiya hujumida harakat qilayotganini ta’kidladi.
«Dunyoning eng yaxshi besh futbolchisidan uch nafari Fransiya hujumida to‘p tepmoqda — Dembele, Olise va Mbappe», — dedi Zlatan.
U qolgan ikki o‘ringa Erling Holand va Lamin Yamalni qo‘yish mumkinligini aytdi. Lionel Messini esa alohida darajadagi futbolchi sifatida ta’rifladi.
Yulduzlarni bir jamoaga birlashtirish oson emas
Zlatanning aytishicha, kuchli futbolchilarni bir tarkibga jamlashning o‘zi muvaffaqiyat uchun yetarli emas.
U bunga «PSJ»da Mbappe, Messi va Neymar birga o‘ynagan davrni misol qilib keltirdi.
«Bunday yulduzlardan samarali kombinatsiya tuzish oson emas. “PSJ”da Mbappe, Messi va Neymar birga o‘ynagan, ammo bu doim ham 100 foiz samara bermagan», — dedi u.
Fransiya uchligining asosiy ustunligi
Ibrahimovich Fransiya hujumchilari o‘rtasida kim birinchi raqamli futbolchi ekanini aniqlash uchun ortiqcha raqobat yo‘qligini alohida qayd etdi.
Uning fikricha, Dembele, Olise va Mbappe nafaqat to‘p bilan, balki to‘psiz harakatlarda ham katta hajmdagi ishni bajaradi.
«To‘p bilan ular nimalarga qodir ekanini hamma biladi. Ammo to‘psiz bajarayotgan ishlari yanada muhim», — dedi sobiq hujumchi.
«Raqiblar uchun qo‘rqinchli»
Zlatan Fransiyaning har bir hujumchisi uchrashuv taqdirini yakka o‘zi hal qilish qobiliyatiga ega ekanini ta’kidladi.
«Ularning har biri o‘yin taqdirini yakka o‘zi hal qila oladi. Bu esa raqiblar uchun qo‘rqinchli», — deya uning so‘zlarini keltirdi RMC Sport.
Fransiya hujum chizig‘idagi tezlik, texnika va o‘zaro tushunish jamoani har qanday raqib uchun o‘ta xavfli kuchga aylantirmoqda.
…