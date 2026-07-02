Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadi

·25·Sport
Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadi

Shvetsiya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Zlatan Ibrahimovich Fransiya termasining hujum chizig‘ini juda yuqori baholadi.

Uning fikricha, Usmon Dembele, Maykl Olise va Kilian Mbappedan tashkil topgan uchlik bugungi kunda dunyo futbolidagi eng xavfli hujumlardan biri hisoblanadi.

Dunyoning eng yaxshi uch futbolchisi Fransiya safida

Ibrahimovich hozirgi futboldagi eng kuchli besh o‘yinchidan uch nafari Fransiya hujumida harakat qilayotganini ta’kidladi.

«Dunyoning eng yaxshi besh futbolchisidan uch nafari Fransiya hujumida to‘p tepmoqda — Dembele, Olise va Mbappe», — dedi Zlatan.

U qolgan ikki o‘ringa Erling Holand va Lamin Yamalni qo‘yish mumkinligini aytdi. Lionel Messini esa alohida darajadagi futbolchi sifatida ta’rifladi.

Yulduzlarni bir jamoaga birlashtirish oson emas

Zlatanning aytishicha, kuchli futbolchilarni bir tarkibga jamlashning o‘zi muvaffaqiyat uchun yetarli emas.

U bunga «PSJ»da Mbappe, Messi va Neymar birga o‘ynagan davrni misol qilib keltirdi.

«Bunday yulduzlardan samarali kombinatsiya tuzish oson emas. “PSJ”da Mbappe, Messi va Neymar birga o‘ynagan, ammo bu doim ham 100 foiz samara bermagan», — dedi u.

Fransiya uchligining asosiy ustunligi

Ibrahimovich Fransiya hujumchilari o‘rtasida kim birinchi raqamli futbolchi ekanini aniqlash uchun ortiqcha raqobat yo‘qligini alohida qayd etdi.

Uning fikricha, Dembele, Olise va Mbappe nafaqat to‘p bilan, balki to‘psiz harakatlarda ham katta hajmdagi ishni bajaradi.

«To‘p bilan ular nimalarga qodir ekanini hamma biladi. Ammo to‘psiz bajarayotgan ishlari yanada muhim», — dedi sobiq hujumchi.

«Raqiblar uchun qo‘rqinchli»

Zlatan Fransiyaning har bir hujumchisi uchrashuv taqdirini yakka o‘zi hal qilish qobiliyatiga ega ekanini ta’kidladi.

«Ularning har biri o‘yin taqdirini yakka o‘zi hal qila oladi. Bu esa raqiblar uchun qo‘rqinchli», — deya uning so‘zlarini keltirdi RMC Sport.

Fransiya hujum chizig‘idagi tezlik, texnika va o‘zaro tushunish jamoani har qanday raqib uchun o‘ta xavfli kuchga aylantirmoqda.

Zlatan IbrahimovicOusmane DembeleKylian MbappeErling HaalandLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?Bugun, 00:45Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi