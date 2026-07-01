Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqda
Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi investorlarga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari bilan ishlaydigan yangi qurilma prototipini namoyish etdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mazkur gadjet tashqi koʻrinishidan smartfonga oʻxshab ketadi va kompaniyaning mobil aloqa bozoriga kirib borish strategiyasining bir qismi boʻlishi mumkin. Ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki u iPhone kabi anʼanaviy qurilmalarga yangicha muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma iPhone smartfonlaridan koʻra ixchamroq va ingichka qilib ishlangan. Uning dizayni kichik sensorli telefon va Rabbit R1 kabi AI-gadjetlar orasidagi shaklga ega. SpaceX vakillari investorlar bilan uchrashuvda loyiha hali erta bosqichda ekanini va yakuniy dizayn oʻzgarishi mumkinligini taʼkidlaganlar. Biroq, Ilon Maskning oʻzi X (sobiq Twitter) tarmogʻida bu xabarlarni "mutlaqo yolgʻon" deb atab, rad etishga ulgurdi.
Texnologik raqobat va xAI integratsiyasiEkspertlarning fikricha, SpaceX va Tesla kabi kompaniyalar bunday murakkab qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun barcha zaruriy tajriba hamda resurslarga ega. Ayniqsa, xAI kompaniyasining SpaceX tarkibiga kirishi ushbu gadjet uchun maxsus operatsion tizim yaratish imkonini beradi. Bu esa qurilmaning Google Android yoki Apple iOS kabi platformalarga bogʻlanib qolmasligini taʼminlaydi.
Loyiha doirasida quyidagi muhim jihatlar koʻzda tutilgan:
- Qurilma toʻliq sunʼiy intellekt interfeysiga asoslanadi;
- Starlink Mobile tarmogʻi orqali global aloqa imkoniyati;
- Oʻzining xususiy operatsion tizimi va xAI algoritmlari bilan integratsiya;
- Anʼanaviy smartfonlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchi bilan ovozli va aqlli muloqotga urgʻu berilishi.
Shu bilan birga, bozordagi vaziyat har doim ham muvaffaqiyatli boʻlavermaydi. Masalan, Humane va Rabbit kabi startaplarning sunʼiy intellektga asoslangan qurilmalari isteʼmolchilar tomonidan juda sovuq kutib olindi. Koʻpgina foydalanuvchilar oddiy smartfonlar bajara oladigan funksiyalar uchun alohida gadjet sotib olishga tayyor emasliklarini bildirishgan. SpaceX bu muammoni qanday hal etishi hozircha nomaʼlum.
Analitiklar SpaceX kompaniyasining simsiz aloqa bozoriga kirish niyatini ham yuqori baholamoqdalar. Starlink tizimi orqali sunʼiy yoʻldosh aloqasini taqdim etayotgan kompaniya kelajakda T-Mobile yoki AT&T kabi yirik aloqa operatorlari bilan raqobat qilishi yoki hatto ulardan birini sotib olishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud. Agar ushbu AI-gadjet haqiqatga aylansa, u Mask imperiyasining barcha texnologiyalarini birlashtiruvchi markaziy boʻgʻinga aylanishi mumkin.
…