Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqda

·0·Texno
Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqda

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi investorlarga sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari bilan ishlaydigan yangi qurilma prototipini namoyish etdi. The Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, mazkur gadjet tashqi koʻrinishidan smartfonga oʻxshab ketadi va kompaniyaning mobil aloqa bozoriga kirib borish strategiyasining bir qismi boʻlishi mumkin. Ushbu yangilik texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki u iPhone kabi anʼanaviy qurilmalarga yangicha muqobil boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, yangi qurilma iPhone smartfonlaridan koʻra ixchamroq va ingichka qilib ishlangan. Uning dizayni kichik sensorli telefon va Rabbit R1 kabi AI-gadjetlar orasidagi shaklga ega. SpaceX vakillari investorlar bilan uchrashuvda loyiha hali erta bosqichda ekanini va yakuniy dizayn oʻzgarishi mumkinligini taʼkidlaganlar. Biroq, Ilon Maskning oʻzi X (sobiq Twitter) tarmogʻida bu xabarlarni "mutlaqo yolgʻon" deb atab, rad etishga ulgurdi.

Texnologik raqobat va xAI integratsiyasi

Ekspertlarning fikricha, SpaceX va Tesla kabi kompaniyalar bunday murakkab qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarish uchun barcha zaruriy tajriba hamda resurslarga ega. Ayniqsa, xAI kompaniyasining SpaceX tarkibiga kirishi ushbu gadjet uchun maxsus operatsion tizim yaratish imkonini beradi. Bu esa qurilmaning Google Android yoki Apple iOS kabi platformalarga bogʻlanib qolmasligini taʼminlaydi.

Loyiha doirasida quyidagi muhim jihatlar koʻzda tutilgan:

  • Qurilma toʻliq sunʼiy intellekt interfeysiga asoslanadi;
  • Starlink Mobile tarmogʻi orqali global aloqa imkoniyati;
  • Oʻzining xususiy operatsion tizimi va xAI algoritmlari bilan integratsiya;
  • Anʼanaviy smartfonlardan farqli oʻlaroq, foydalanuvchi bilan ovozli va aqlli muloqotga urgʻu berilishi.
SpaceX kompaniyasining ushbu qadami OpenAI bilan raqobatni ham kuchaytiradi. Maʼlumki, Sem Altman boshchiligidagi OpenAI hozirda Apple kompaniyasining sobiq dizayneri Jony Ive bilan hamkorlikda oʻzining AI-qurilmasini ishlab chiqmoqda. Yaqinda Apple kompaniyasining Vision Pro loyihasi uchun masʼul vitse-prezidenti Paul Meade ham OpenAI hardware jamoasiga qoʻshilgani haqida xabarlar tarqalgan edi.

Shu bilan birga, bozordagi vaziyat har doim ham muvaffaqiyatli boʻlavermaydi. Masalan, Humane va Rabbit kabi startaplarning sunʼiy intellektga asoslangan qurilmalari isteʼmolchilar tomonidan juda sovuq kutib olindi. Koʻpgina foydalanuvchilar oddiy smartfonlar bajara oladigan funksiyalar uchun alohida gadjet sotib olishga tayyor emasliklarini bildirishgan. SpaceX bu muammoni qanday hal etishi hozircha nomaʼlum.

Analitiklar SpaceX kompaniyasining simsiz aloqa bozoriga kirish niyatini ham yuqori baholamoqdalar. Starlink tizimi orqali sunʼiy yoʻldosh aloqasini taqdim etayotgan kompaniya kelajakda T-Mobile yoki AT&T kabi yirik aloqa operatorlari bilan raqobat qilishi yoki hatto ulardan birini sotib olishi mumkinligi haqida taxminlar mavjud. Agar ushbu AI-gadjet haqiqatga aylansa, u Mask imperiyasining barcha texnologiyalarini birlashtiruvchi markaziy boʻgʻinga aylanishi mumkin.

SpaceXElon MuskSunʼiy IntellektGadjetStarlink
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi