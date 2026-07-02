Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotira

·29·Texno
Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotira

Kompyuter oʻyinlari sanoatida texnik talablar shiddat bilan oʻsib bormoqda, biroq Big Fire Games studiyasining yangi loyihasi bu borada barcha kutuvlarni ortda qoldirdi. Cinder City deb nomlangan boʻlajak oʻyin oʻzining tizim talablari bilan hatto eng kuchli geymerlik qurilmalariga ega foydalanuvchilarni ham hayratda qoldirmoqda. Oʻyinning barqaror ishlashi uchun talab etilayotgan resurslar miqdori zamonaviy standartlardan bir necha barobar yuqori. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Cinder City oʻyinini ishga tushirish uchun minimal darajada 32 GB operativ xotira (RAM) talab etiladi. Tavsiya etilgan tizim talablarida esa bu koʻrsatkich naqd 64 GB qilib belgilangan. Bu hozirgi kunda bozordagi eng ogʻir oʻyinlar uchun ham kam uchraydigan holat boʻlib, loyihani oʻziga xos "xotira kushandasi"ga aylantirmoqda.

Texnik imkoniyatlar va grafik quvvat

Oʻyin faqat operativ xotira bilan cheklanib qolmaydi. Minimal talablar qatorida NVIDIA RTX 2060 videokartasi koʻrsatilgan boʻlsa, yuqori sifatli grafika va silliq geympley uchun foydalanuvchilardan RTX 4060 videokartasi hamda Ryzen 7 7800X3D protsessori talab qilinadi. Bu kabi talablar oʻyinning vizual jihatdan juda boy va murakkab ekanligidan dalolat beradi.

Steam platformasidagi maʼlumotlarga koʻra, Cinder City — bu yaqin kelajakdagi Seul shahrida boʻlib oʻtadigan, ochiq dunyoga ega uchinchi shaxsdan koʻrinuvchi kinematografik shooterdir. Loyiha Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilmoqda. Odatda ushbu dvigateldagi oʻyinlar videokartaga katta yuklama berishi bilan tanilgan, biroq Cinder City holatida asosiy urgʻu operativ xotira hajmiga tushmoqda.

Ishlab chiquvchilarning ehtiyotkorligi yoki optimizatsiya muammosi?

Mutaxassislarning fikricha, bunday yuqori talablar ikki xil sababga ega boʻlishi mumkin. Birinchidan, ishlab chiquvchilar ochiq dunyodagi juda koʻp sonli obʼektlarni bir vaqtning oʻzida yuklash uchun xotira zaxirasini oldindan taʼminlashni maqsad qilgan boʻlishlari mumkin. Ikkinchi tomondan, bu oʻyinning hali toʻliq optimizatsiya qilinmaganidan ham darak beradi.

Hozircha Cinder City oʻyinining rasmiy chiqish sanasi eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, ushbu loyiha kompyuter oʻyinlari ishqibozlari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham bu yangilik muhim, chunki 64 GB operativ xotira hozircha hatto koʻplab professional ishchi stansiyalarda ham standart hisoblanmaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar ushbu talablar oʻzgarmasa, Cinder City yaqin yillardagi eng resurs talab qiluvchi oʻyinlardan biri sifatida tarixda qolishi kutilmoqda. Foydalanuvchilar esa oʻyin chiqquniga qadar oʻz qurilmalarini yangilash haqida oʻylashlariga toʻgʻri keladi.

Cinder CityBig Fire GamesSteamUnreal Engine 5Videokarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi