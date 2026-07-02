Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotira
Kompyuter oʻyinlari sanoatida texnik talablar shiddat bilan oʻsib bormoqda, biroq Big Fire Games studiyasining yangi loyihasi bu borada barcha kutuvlarni ortda qoldirdi. Cinder City deb nomlangan boʻlajak oʻyin oʻzining tizim talablari bilan hatto eng kuchli geymerlik qurilmalariga ega foydalanuvchilarni ham hayratda qoldirmoqda. Oʻyinning barqaror ishlashi uchun talab etilayotgan resurslar miqdori zamonaviy standartlardan bir necha barobar yuqori. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Cinder City oʻyinini ishga tushirish uchun minimal darajada 32 GB operativ xotira (RAM) talab etiladi. Tavsiya etilgan tizim talablarida esa bu koʻrsatkich naqd 64 GB qilib belgilangan. Bu hozirgi kunda bozordagi eng ogʻir oʻyinlar uchun ham kam uchraydigan holat boʻlib, loyihani oʻziga xos "xotira kushandasi"ga aylantirmoqda.
Texnik imkoniyatlar va grafik quvvatOʻyin faqat operativ xotira bilan cheklanib qolmaydi. Minimal talablar qatorida NVIDIA RTX 2060 videokartasi koʻrsatilgan boʻlsa, yuqori sifatli grafika va silliq geympley uchun foydalanuvchilardan RTX 4060 videokartasi hamda Ryzen 7 7800X3D protsessori talab qilinadi. Bu kabi talablar oʻyinning vizual jihatdan juda boy va murakkab ekanligidan dalolat beradi.
Steam platformasidagi maʼlumotlarga koʻra, Cinder City — bu yaqin kelajakdagi Seul shahrida boʻlib oʻtadigan, ochiq dunyoga ega uchinchi shaxsdan koʻrinuvchi kinematografik shooterdir. Loyiha Unreal Engine 5 dvigatelida yaratilmoqda. Odatda ushbu dvigateldagi oʻyinlar videokartaga katta yuklama berishi bilan tanilgan, biroq Cinder City holatida asosiy urgʻu operativ xotira hajmiga tushmoqda.
Ishlab chiquvchilarning ehtiyotkorligi yoki optimizatsiya muammosi?Mutaxassislarning fikricha, bunday yuqori talablar ikki xil sababga ega boʻlishi mumkin. Birinchidan, ishlab chiquvchilar ochiq dunyodagi juda koʻp sonli obʼektlarni bir vaqtning oʻzida yuklash uchun xotira zaxirasini oldindan taʼminlashni maqsad qilgan boʻlishlari mumkin. Ikkinchi tomondan, bu oʻyinning hali toʻliq optimizatsiya qilinmaganidan ham darak beradi.
Hozircha Cinder City oʻyinining rasmiy chiqish sanasi eʼlon qilinmagan. Shunga qaramay, ushbu loyiha kompyuter oʻyinlari ishqibozlari orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham bu yangilik muhim, chunki 64 GB operativ xotira hozircha hatto koʻplab professional ishchi stansiyalarda ham standart hisoblanmaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, agar ushbu talablar oʻzgarmasa, Cinder City yaqin yillardagi eng resurs talab qiluvchi oʻyinlardan biri sifatida tarixda qolishi kutilmoqda. Foydalanuvchilar esa oʻyin chiqquniga qadar oʻz qurilmalarini yangilash haqida oʻylashlariga toʻgʻri keladi.
…