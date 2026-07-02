Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqda
Apple kompaniyasining foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga qaratilgan eng mashhur funksiyalaridan biri boʻlgan Hide My Email tizimida jiddiy xatolik aniqlandi. Mazkur nuqson sababli foydalanuvchilarning haqiqiy elektron pochta manzillari uchinchi tomonlarga oshkor boʻlib qolayotgani maʼlum boʻldi. Bu Apple brendining xavfsizlik va maxfiylik borasidagi nufuziga jiddiy zarba berishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
404 Media nashri xabariga koʻra, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassis Tyler Murphy ushbu zaiflikni aniqlagan va uni amalda sinovdan oʻtkazgan. Hide My Email xizmati aslida foydalanuvchining haqiqiy pochtasini yashirib, uning oʻrniga vaqtinchalik, tasodifiy manzillar yaratib berishi lozim edi. Biroq tizimdagi xatolik ushbu yashirin qobiqni osongina chetlab oʻtish imkonini bermoqda.
Xavf koʻlami va mutaxassislar ogohlantirishiEasyOptOuts servisi asoschisi Tyler Murphy ushbu muammo haqida Apple kompaniyasini bundan bir yil avval ogohlantirganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, texnologik gigant hozirga qadar ushbu nuqsonni bartaraf etish choralarini koʻrmagan. Murphy oʻtkazgan tajribalarda 100 foiz holatda yashirin manzillar ortidagi haqiqiy pochta manzillarini aniqlashning imkoni boʻlgan.
Hozircha ushbu zaiflikning texnik tafsilotlari ommaga ochiqlanmagan. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan amalga oshirilgan boʻlib, xakerlar ushbu maʼlumotdan foydalanib ommaviy hujumlar uyushtirishining oldini olish koʻzlangan. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, elektron pochta manzili fosh boʻlishi foydalanuvchining boshqa shaxsiy maʼlumotlarini, jumladan, manzili va telefon raqamlarini topishni ancha osonlashtiradi.
Apple va maxfiylik muammolariBu Apple kompaniyasining maxfiylik vaʼdalari bilan bogʻliq birinchi mojaroli holat emas. TechCrunch nashri eslatishicha, 2022-yilda iPhone smartfonlari tahliliy maʼlumotlarni yigʻish funksiyasi oʻchirib qoʻyilgan boʻlsa-da, maʼlumotlarni kompaniya serverlariga yuborishda davom etgani uchun sudga berilgan edi. Shuningdek, 2023-yilda qurilmalarning MAC-manzillarini yashirish funksiyasi ham amalda samarasiz ekani isbotlangan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham iPhone va iCloud xizmatlaridan foydalanuvchilar soni yuqoriligini hisobga olsak, Hide My Email funksiyasiga tayanib qolish hozircha xavfli boʻlishi mumkin. Apple ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh bermagan boʻlsa-da, yaqin orada tizim yangilanishi orqali ushbu xatolik tuzatilishi kutilmoqda.
Kompaniya oʻz marketing strategiyasini aynan "shaxsiy daxlsizlik" ustiga qurgan bir paytda, bunday texnik xatoliklar foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini pasaytirishi tayin. Hozircha foydalanuvchilarga shubhali saytlarda roʻyxatdan oʻtishda ehtiyotkor boʻlish tavsiya etiladi.
…