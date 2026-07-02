Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqda

·33·Texno
Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqda

Apple kompaniyasining foydalanuvchilar shaxsiy maʼlumotlarini himoya qilishga qaratilgan eng mashhur funksiyalaridan biri boʻlgan Hide My Email tizimida jiddiy xatolik aniqlandi. Mazkur nuqson sababli foydalanuvchilarning haqiqiy elektron pochta manzillari uchinchi tomonlarga oshkor boʻlib qolayotgani maʼlum boʻldi. Bu Apple brendining xavfsizlik va maxfiylik borasidagi nufuziga jiddiy zarba berishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

404 Media nashri xabariga koʻra, kiberxavfsizlik boʻyicha mutaxassis Tyler Murphy ushbu zaiflikni aniqlagan va uni amalda sinovdan oʻtkazgan. Hide My Email xizmati aslida foydalanuvchining haqiqiy pochtasini yashirib, uning oʻrniga vaqtinchalik, tasodifiy manzillar yaratib berishi lozim edi. Biroq tizimdagi xatolik ushbu yashirin qobiqni osongina chetlab oʻtish imkonini bermoqda.

Xavf koʻlami va mutaxassislar ogohlantirishi

EasyOptOuts servisi asoschisi Tyler Murphy ushbu muammo haqida Apple kompaniyasini bundan bir yil avval ogohlantirganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, texnologik gigant hozirga qadar ushbu nuqsonni bartaraf etish choralarini koʻrmagan. Murphy oʻtkazgan tajribalarda 100 foiz holatda yashirin manzillar ortidagi haqiqiy pochta manzillarini aniqlashning imkoni boʻlgan.

Hozircha ushbu zaiflikning texnik tafsilotlari ommaga ochiqlanmagan. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan amalga oshirilgan boʻlib, xakerlar ushbu maʼlumotdan foydalanib ommaviy hujumlar uyushtirishining oldini olish koʻzlangan. Mutaxassisning soʻzlariga koʻra, elektron pochta manzili fosh boʻlishi foydalanuvchining boshqa shaxsiy maʼlumotlarini, jumladan, manzili va telefon raqamlarini topishni ancha osonlashtiradi.

Apple va maxfiylik muammolari

Bu Apple kompaniyasining maxfiylik vaʼdalari bilan bogʻliq birinchi mojaroli holat emas. TechCrunch nashri eslatishicha, 2022-yilda iPhone smartfonlari tahliliy maʼlumotlarni yigʻish funksiyasi oʻchirib qoʻyilgan boʻlsa-da, maʼlumotlarni kompaniya serverlariga yuborishda davom etgani uchun sudga berilgan edi. Shuningdek, 2023-yilda qurilmalarning MAC-manzillarini yashirish funksiyasi ham amalda samarasiz ekani isbotlangan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ham iPhone va iCloud xizmatlaridan foydalanuvchilar soni yuqoriligini hisobga olsak, Hide My Email funksiyasiga tayanib qolish hozircha xavfli boʻlishi mumkin. Apple ushbu vaziyat boʻyicha rasmiy izoh bermagan boʻlsa-da, yaqin orada tizim yangilanishi orqali ushbu xatolik tuzatilishi kutilmoqda.

Kompaniya oʻz marketing strategiyasini aynan "shaxsiy daxlsizlik" ustiga qurgan bir paytda, bunday texnik xatoliklar foydalanuvchilarning brendga boʻlgan ishonchini pasaytirishi tayin. Hozircha foydalanuvchilarga shubhali saytlarda roʻyxatdan oʻtishda ehtiyotkor boʻlish tavsiya etiladi.

AppleiPhoneMaxfiylikKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi