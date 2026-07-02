Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdi

·0·Sport
Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdi

Jahon chempionatining nimchorak final yoʻllanmasi uchun kechgan murosasiz bahsda Angliya terma jamoasi Kongo DR ustidan qiyin gʻalabani qoʻlga kiritdi. Uchrashuvda dubl qayd etib, jamoasini kutilmagan magʻlubiyatdan qutqarib qolgan Harry Kane yana bir bor oʻzining jahon darajasidagi hujumchi ekanligini isbotladi. Ushbu gʻalaba Thomas Tuchel shogirdlariga turnirning pley-off bosqichiga yoʻl ochdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan soʻng Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Declan Rice oʻz sardorining oʻyinini yuqori baholadi. BBC Sport nashriga bergan intervyusida Rice Harry Kane kabi yetakchiga ega boʻlish jamoa uchun katta baxt ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Kane nafaqat maydonda, balki mashgʻulotlarda ham barchaga namuna boʻlib kelmoqda.

"U shunchaki aqlbovar qilmas oʻyinchi. Bu mavsumda 72 ta gol urish — bu oddiy holat emas. U haqiqiy yetakchi, har kuni mashgʻulotlarda ter toʻkadi va guruhdagi hamma bilan yaxshi munosabatda. Ikkinchi goldagi zarbasini koʻrdingizmi? Toʻpni darvoza toʻqqizligiga joylab qoʻydi. Bizda shunday oʻyinchi borligidan juda omadlimiz", — deya taʼkidladi Declan Rice.

Tarixiy natijalar va rekordlar

Opta statistik maʼlumotlariga koʻra, Harry Kane ushbu dubli orqali jahon futboli tarixidagi noyob natijalardan birini qayd etdi. U yirik turnirlarda (Jahon chempionati va Yevropa chempionati) 20 tadan ortiq gol urgan tarixdagi ikkinchi futbolchiga aylandi. Hozirda bu borada faqat Cristiano Ronaldo (24 ta gol) undan oldinda bormoqda.

Shuningdek, Kanening pley-off bosqichlaridagi samaradorligi ham hayratlanarli. Evro-2020 turniridan buyon u hal qiluvchi bahslarda 10 ta gol urishga erishdi. Bu koʻrsatkich boʻyicha u Kylian Mbappe (7 ta gol) va Dani Olmo (3 ta gol) kabi yulduzlarni sezilarli darajada ortda qoldirmoqda. Hozirda Kane turnir toʻpurarlari poygasida 5 ta gol bilan Erling Xoland bilan birga ikkinchi oʻrinda bormoqda.

Uchrashuv inglizlar uchun oson kechmadi. Oʻyinning 7-daqiqasida Brian Cipenga hisobni ochib, Angliyani qiyin ahvolga solib qoʻydi. Goal.com nashrining yozishicha, bu Angliya terma jamoasi tarixida 1966-yildagi finaldan soʻng birinchi marta Jahon chempionati oʻyinida hisobda ortda borib, yakunda gʻalaba qozonishi sifatida qayd etildi.

Declan Rice oʻyin davomida jamoada ishonch soʻnmaganini aytdi. Uning fikricha, jamoa koʻplab vaziyatlar yaratdi va raqib darvozasiga bosimni toʻxtatmadi. Yakunda esa Harry Kane oʻzining individual mahorati evaziga oʻyin taqdirini hal qildi. Endilikda Angliya terma jamoasini nimchorak finalda Meksikaga qarshi jiddiy sinov kutib turibdi.

AngliyaHarry KaneDeclan RiceJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?Bugun, 00:45Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16Harry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiHarry Kane Angliyani qutqardi: “Uch sherlar” Kongo DR ustidan irodali gʻalabaga erishdiKecha, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi