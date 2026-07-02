Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkin

·26·Texno
Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkin

Valve kompaniyasining Steam Machine oʻyin qurilmalari bir xil model boʻlishiga qaramay, ularning unumdorligi bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi maʼlum boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ayrim oʻyinlarda bu farq 15 foizga, baʼzi maxsus vazifalarda esa hatto 20 foizga yetmoqda. Bunday gʻalati holatning asosiy sababi qurilmalarga oʻrnatilgan operativ xotira (RAM) modullarining turlicha ekanligidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gap shundaki, Steam Machine konsollari ikki xil konfiguratsiyada savdoga chiqarilmoqda: birinchi holatda bitta 16 GB hajmli xotira moduli, ikkinchi holatda esa ikkita 8 GB hajmli modul oʻrnatilgan. Texnik nuqtayi nazardan, bitta modul xotiraning bir kanalli rejimda ishlashiga sabab boʻladi, ikkita modul esa ikki kanalli rejimni taʼminlaydi. Ikki kanalli rejim odatda maʼlumotlar almashinuvi tezligini oshirishi bilan ajralib turadi.

Oʻyinlardagi sinov natijalari

Gamers Nexus tomonidan oʻtkazilgan testlar shuni koʻrsatdiki, grafik protsessorga (GPU) tushadigan yuklama juda yuqori boʻlganda, xotira rejimlari oʻrtasidagi farq deyarli sezilmaydi (1 foizdan kam). Biroq, protsessorga koʻproq tayanadigan zamonaviy oʻyinlarda vaziyat butunlay boshqacha. Masalan, Starfield va Resident Evil 4 oʻyinlarida unumdorlik 3-4 foizga farq qilgan boʻlsa, Baldur's Gate 3 oʻyinida bu koʻrsatkich 9 foizga yaqinlashgan.

Eng qiziqarli holat grafik sozlamalar pasaytirilganda kuzatildi. Full HD aniqligida past sozlamalar tanlanganda, Baldur's Gate 3 oʻyinidagi unumdorlik farqi 15,3 foizgacha koʻtarilgan. Bu shuni anglatadiki, tizimning umumiy quvvati unchalik yuqori boʻlmagan sharoitda, xotira konfiguratsiyasi oʻyinning ravon ishlashiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Faqat oʻyinlar emas, balki kundalik vazifalarda ham farq koʻzga tashlanadi. Masalan, 7zip arxivatori bilan ishlashda ikki kanalli rejim bir kanalliga qaraganda qariyb 20 foiz tezroq natija koʻrsatgan. Garchi bu koʻrsatkich oʻyin konsoli uchun birlamchi boʻlmasa-da, qurilmaning umumiy samaradorligi haqida tasavvur beradi.

Muammoning sababi va yechimi

Valve kompaniyasi nima uchun bunday yoʻl tutgani ham maʼlum boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya bozorda yetarli miqdorda bir xil xotira modullarini xarid qilish imkoniga ega boʻlmagan. Ishlab chiqarish jarayonini toʻxtatib qoʻymaslik uchun oʻsha vaqtda mavjud boʻlgan har qanday mos xotira modullaridan foydalanishga majbur boʻlingan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va ushbu qurilma ishqibozlari uchun yaxshi yangilik shundaki, Steam Machine texnik jihatdan shaxsiy kompyuter (PC) arxitekturasiga asoslangan. Bu degani, agar foydalanuvchi oʻz qurilmasida bitta 16 GB modul borligini aniqlasa, uni osongina ikkita 8 GB modulga almashtirishi yoki xotira tizimini mustaqil ravishda yangilashi mumkin. Bu oʻyinlardagi kadrlar chastotasini (FPS) sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

ValveSteam MachineTexnologiyaRAMOʻyinlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiAshton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladiKecha, 23:56Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi