Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkin
Valve kompaniyasining Steam Machine oʻyin qurilmalari bir xil model boʻlishiga qaramay, ularning unumdorligi bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi maʼlum boʻldi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ayrim oʻyinlarda bu farq 15 foizga, baʼzi maxsus vazifalarda esa hatto 20 foizga yetmoqda. Bunday gʻalati holatning asosiy sababi qurilmalarga oʻrnatilgan operativ xotira (RAM) modullarining turlicha ekanligidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Gap shundaki, Steam Machine konsollari ikki xil konfiguratsiyada savdoga chiqarilmoqda: birinchi holatda bitta 16 GB hajmli xotira moduli, ikkinchi holatda esa ikkita 8 GB hajmli modul oʻrnatilgan. Texnik nuqtayi nazardan, bitta modul xotiraning bir kanalli rejimda ishlashiga sabab boʻladi, ikkita modul esa ikki kanalli rejimni taʼminlaydi. Ikki kanalli rejim odatda maʼlumotlar almashinuvi tezligini oshirishi bilan ajralib turadi.
Oʻyinlardagi sinov natijalariGamers Nexus tomonidan oʻtkazilgan testlar shuni koʻrsatdiki, grafik protsessorga (GPU) tushadigan yuklama juda yuqori boʻlganda, xotira rejimlari oʻrtasidagi farq deyarli sezilmaydi (1 foizdan kam). Biroq, protsessorga koʻproq tayanadigan zamonaviy oʻyinlarda vaziyat butunlay boshqacha. Masalan, Starfield va Resident Evil 4 oʻyinlarida unumdorlik 3-4 foizga farq qilgan boʻlsa, Baldur's Gate 3 oʻyinida bu koʻrsatkich 9 foizga yaqinlashgan.
Eng qiziqarli holat grafik sozlamalar pasaytirilganda kuzatildi. Full HD aniqligida past sozlamalar tanlanganda, Baldur's Gate 3 oʻyinidagi unumdorlik farqi 15,3 foizgacha koʻtarilgan. Bu shuni anglatadiki, tizimning umumiy quvvati unchalik yuqori boʻlmagan sharoitda, xotira konfiguratsiyasi oʻyinning ravon ishlashiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Faqat oʻyinlar emas, balki kundalik vazifalarda ham farq koʻzga tashlanadi. Masalan, 7zip arxivatori bilan ishlashda ikki kanalli rejim bir kanalliga qaraganda qariyb 20 foiz tezroq natija koʻrsatgan. Garchi bu koʻrsatkich oʻyin konsoli uchun birlamchi boʻlmasa-da, qurilmaning umumiy samaradorligi haqida tasavvur beradi.
Muammoning sababi va yechimiValve kompaniyasi nima uchun bunday yoʻl tutgani ham maʼlum boʻldi. Maʼlumotlarga koʻra, kompaniya bozorda yetarli miqdorda bir xil xotira modullarini xarid qilish imkoniga ega boʻlmagan. Ishlab chiqarish jarayonini toʻxtatib qoʻymaslik uchun oʻsha vaqtda mavjud boʻlgan har qanday mos xotira modullaridan foydalanishga majbur boʻlingan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va ushbu qurilma ishqibozlari uchun yaxshi yangilik shundaki, Steam Machine texnik jihatdan shaxsiy kompyuter (PC) arxitekturasiga asoslangan. Bu degani, agar foydalanuvchi oʻz qurilmasida bitta 16 GB modul borligini aniqlasa, uni osongina ikkita 8 GB modulga almashtirishi yoki xotira tizimini mustaqil ravishda yangilashi mumkin. Bu oʻyinlardagi kadrlar chastotasini (FPS) sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.
…