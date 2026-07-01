Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladi

·0·Texno
Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladi

Gollivud yulduzi va muvaffaqiyatli investor Ashton Kutcher oʻzi 11 yil avval Guy Oseary bilan birgalikda asos solgan Sound Ventures venchur kompaniyasini tark etmoqda. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Kutcher endilikda Morgan Beller bilan hamkorlikda butunlay yangi investitsiya fondini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam texnologiya olamidagi eng nufuzli investorlardan birining strategiyasi oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kutcher bilan birga yangi loyihada hammuassis sifatida ishtirok etadigan Morgan Beller venchur kapitali sohasida boy tajribaga ega. U ilgari Meta kompaniyasida Libra kriptovalyuta loyihasiga rahbarlik qilgan, shuningdek, NFX va Andreessen Horowitz kabi nufuzli fondlarda hamkor sifatida faoliyat yuritgan. Hozircha yangi tashkil etilayotgan fondning nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning asosiy yoʻnalishi sunʼiy intellekt infratuzilmasi boʻlishi kutilmoqda.

Strategik oʻzgarishlar va sunʼiy intellektga yangicha yondashuv

Ashton Kutcherning Sound Ventures'dan ketishi kompaniyadagi muammolar bilan bogʻliq emas. Aksincha, ushbu fond OpenAI, Anthropic va World Labs kabi sunʼiy intellekt gigantlariga erta bosqichda sarmoya kiritib, katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Maʼlumotlarga koʻra, ajralishga investitsiya kiritish bosqichlari boʻyicha qarashlarning turlichaligi sabab boʻlgan. Sound Ventures asosan oyoqqa turib olgan, yirikroq kompaniyalarga eʼtibor qaratsa, Kutcher endi juda erta bosqichdagi startaplarni qoʻllab-quvvatlamoqchi.

Yangi fondning asosiy diqqat markazida sunʼiy intellekt infratuzilmasi, energetika va "deep tech" (chuqur texnologiyalar) yoʻnalishlari turadi. Bu shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki murakkab muhandislik yechimlari va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan startaplar demakdir. Kutcher va Beller sunʼiy intellekt tizimlarini quvvatlantiruvchi energiya manbalari va texnik bazaga sarmoya kiritish orqali sohaning poydevorini mustahkamlashni maqsad qilgan.

Stanford universiteti moliya professori Ilya Strebulaevning taʼkidlashicha, Kutcher doimiy ravishda eng kuchli "unizorn" (qiymati 1 milliard dollardan oshgan kompaniyalar) investorlari reytingidan joy olib keladi. Uning OpenAI asoschisi Sam Altman bilan uzoq yillik tanishligi va texnologik trendlarni oldindan koʻra olish qobiliyati yangi fondning ham muvaffaqiyatli boʻlishiga xizmat qilishi mumkin.

Ketishiga qaramay, Ashton Kutcher Sound Ventures bilan aloqalarni butunlay uzmaydi. U fondda maslahatchi sifatida qoladi. Oʻz navbatida, Guy Oseary va Sound Ventures bosh hamkori Effie Epstein ham Kutcherning yangi loyihasiga maslahatchilik qiladi. Bu esa tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar doʻstona va professional darajada saqlanib qolganini koʻrsatadi.

Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va investorlar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Dunyo miqyosidagi venchur kapitalining dasturiy mahsulotlardan koʻra infratuzilma va energetika kabi fundamental sohalarga yoʻnaltirilishi, kelajakda texnologik bozor qaysi tomonga qarab rivojlanishini belgilab beradi.

Ashton KutcherSound VenturesVenchur KapitaliSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaElon Musk yangi loyiha ustida: SpaceX sunʼiy intellektga asoslangan gadjet yaratmoqdaKecha, 23:58Sunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiSunʼiy intellekt infratuzilmasida yangi gigant: Together AI qiymati 8,3 milliard dollarga yetdiKecha, 23:28Xitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda kelajak gospitali va biologik laboratoriya texnologiyalarini sinovdan oʻtkazdiKecha, 23:27Lime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiLime kompaniyasi fond bozoriga chiqdi: Mikromobillik giganti IPO oʻtkazdiKecha, 23:26Cloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaCloudflare sunʼiy intellekt kompaniyalarini kontent uchun haq toʻlashga majburlamoqdaKecha, 22:58OpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiOpenAI yangi chiplarsiz sunʼiy intellekt xarajatlarini ikki barobardan koʻproqqa qisqartirdiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi