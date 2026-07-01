Ashton Kutcher Sound Ventures'dan ketmoqda: Aktyor yangi venchur fondiga asos soladi
Gollivud yulduzi va muvaffaqiyatli investor Ashton Kutcher oʻzi 11 yil avval Guy Oseary bilan birgalikda asos solgan Sound Ventures venchur kompaniyasini tark etmoqda. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, Kutcher endilikda Morgan Beller bilan hamkorlikda butunlay yangi investitsiya fondini ishga tushirishni rejalashtirmoqda. Bu qadam texnologiya olamidagi eng nufuzli investorlardan birining strategiyasi oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kutcher bilan birga yangi loyihada hammuassis sifatida ishtirok etadigan Morgan Beller venchur kapitali sohasida boy tajribaga ega. U ilgari Meta kompaniyasida Libra kriptovalyuta loyihasiga rahbarlik qilgan, shuningdek, NFX va Andreessen Horowitz kabi nufuzli fondlarda hamkor sifatida faoliyat yuritgan. Hozircha yangi tashkil etilayotgan fondning nomi ochiqlanmagan boʻlsa-da, uning asosiy yoʻnalishi sunʼiy intellekt infratuzilmasi boʻlishi kutilmoqda.
Strategik oʻzgarishlar va sunʼiy intellektga yangicha yondashuvAshton Kutcherning Sound Ventures'dan ketishi kompaniyadagi muammolar bilan bogʻliq emas. Aksincha, ushbu fond OpenAI, Anthropic va World Labs kabi sunʼiy intellekt gigantlariga erta bosqichda sarmoya kiritib, katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Maʼlumotlarga koʻra, ajralishga investitsiya kiritish bosqichlari boʻyicha qarashlarning turlichaligi sabab boʻlgan. Sound Ventures asosan oyoqqa turib olgan, yirikroq kompaniyalarga eʼtibor qaratsa, Kutcher endi juda erta bosqichdagi startaplarni qoʻllab-quvvatlamoqchi.
Yangi fondning asosiy diqqat markazida sunʼiy intellekt infratuzilmasi, energetika va "deep tech" (chuqur texnologiyalar) yoʻnalishlari turadi. Bu shunchaki dasturiy taʼminot emas, balki murakkab muhandislik yechimlari va ilmiy kashfiyotlarga asoslangan startaplar demakdir. Kutcher va Beller sunʼiy intellekt tizimlarini quvvatlantiruvchi energiya manbalari va texnik bazaga sarmoya kiritish orqali sohaning poydevorini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Stanford universiteti moliya professori Ilya Strebulaevning taʼkidlashicha, Kutcher doimiy ravishda eng kuchli "unizorn" (qiymati 1 milliard dollardan oshgan kompaniyalar) investorlari reytingidan joy olib keladi. Uning OpenAI asoschisi Sam Altman bilan uzoq yillik tanishligi va texnologik trendlarni oldindan koʻra olish qobiliyati yangi fondning ham muvaffaqiyatli boʻlishiga xizmat qilishi mumkin.
Ketishiga qaramay, Ashton Kutcher Sound Ventures bilan aloqalarni butunlay uzmaydi. U fondda maslahatchi sifatida qoladi. Oʻz navbatida, Guy Oseary va Sound Ventures bosh hamkori Effie Epstein ham Kutcherning yangi loyihasiga maslahatchilik qiladi. Bu esa tomonlar oʻrtasidagi munosabatlar doʻstona va professional darajada saqlanib qolganini koʻrsatadi.
Oʻzbekistonlik texnologik tadbirkorlar va investorlar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Dunyo miqyosidagi venchur kapitalining dasturiy mahsulotlardan koʻra infratuzilma va energetika kabi fundamental sohalarga yoʻnaltirilishi, kelajakda texnologik bozor qaysi tomonga qarab rivojlanishini belgilab beradi.
…