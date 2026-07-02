O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?
O‘zbekiston milliy jamoasi va «Navbahor» darvozaboni O‘tkir Yusupov JCH-2026dagi ishtirokidan so‘ng muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi.
35 yoshli posbon hayotdagi qiyin sinovlar insonni sabrli va yanada kuchli bo‘lishga o‘rgatishini ta’kidladi. U milliy jamoa safida O‘zbekiston sharafini himoya qilish o‘zi uchun eng katta baxt va faxr ekanini bildirdi.
«Ba’zan hayot seni sinaydi»
Yusupov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qoldirgan postida so‘nggi davrdagi his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi.
«Ba’zan hayot seni sinaydi. Ba’zan esa vaqt jim turishni, sabr qilishni va yanada kuchliroq bo‘lib qaytishni o‘rgatadi», — deb yozdi darvozabon.
Futbolchi har qanday qiyinchilikdan keyin ham mehnat qilish va oldinga intilishni davom ettirish zarurligini ta’kidladi.
O‘zbekiston libosi — eng katta faxr
Milliy jamoa darvozaboni Vatan sharafini himoya qilish u uchun alohida ahamiyatga ega ekanini qayd etdi.
«Men futbolni sevaman. Bu libos, bu bayroq va O‘zbekiston sharafini himoya qilish — men uchun doimo eng katta faxr va baxt!»
Yusupov qayerda bo‘lishidan qat’i nazar, qalbi doimo O‘zbekiston va milliy jamoa bilan ekanini bildirdi.
«Eng chiroyli kunlar hali oldinda»
Darvozabon kelajakka ishonch bilan qarayotganini va qilingan mehnat hech qachon zoye ketmasligini aytdi.
«Ishonamanki, hali eng chiroyli kunlar oldinda. Mehnat hech qachon zoye ketmaydi», — dedi u.
Uning so‘zlariga ko‘ra, Jahon chempionatidagi ishtirok yakuniy manzil emas, balki yangi bosqichning boshlanishidir.
Muxlislarga minnatdorchilik bildirdi
O‘tkir Yusupov uni doimo qo‘llab-quvvatlab kelgan o‘zbekistonlik futbol muxlislariga alohida rahmat aytdi.
«Har bir duongiz, har bir yaxshi so‘zingiz menga kuch beradi», — deb yozdi futbolchi.
U kelgusida yanada kuchli, tajribali va katta ishtiyoq bilan qaytishga va’da berdi.
«Chunki bu hali yakun emas… Bu — yangi boshlanish. Olg‘a, O‘zbekiston!»
Mundialda bir uchrashuvda maydonga tushdi
O‘zbekiston milliy jamoasining tarixda ilk bor Jahon chempionatiga chiqishida O‘tkir Yusupovning hissasi katta bo‘ldi.
Biroq u mundialda faqat Kolumbiyaga qarshi guruh bosqichining birinchi tur uchrashuvida maydonga tushdi.
Shunga qaramay, tajribali darvozabonning murojaati uning milliy jamoaga bo‘lgan sadoqati va kelajakda yana qaytish istagi yuqori ekanini ko‘rsatdi.
…