O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?

·47·Sport
O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?

O‘zbekiston milliy jamoasi va «Navbahor» darvozaboni O‘tkir Yusupov JCH-2026dagi ishtirokidan so‘ng muxlislarga ta’sirli murojaat yo‘lladi.

35 yoshli posbon hayotdagi qiyin sinovlar insonni sabrli va yanada kuchli bo‘lishga o‘rgatishini ta’kidladi. U milliy jamoa safida O‘zbekiston sharafini himoya qilish o‘zi uchun eng katta baxt va faxr ekanini bildirdi.

«Ba’zan hayot seni sinaydi»

Yusupov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qoldirgan postida so‘nggi davrdagi his-tuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashdi.

«Ba’zan hayot seni sinaydi. Ba’zan esa vaqt jim turishni, sabr qilishni va yanada kuchliroq bo‘lib qaytishni o‘rgatadi», — deb yozdi darvozabon.

Futbolchi har qanday qiyinchilikdan keyin ham mehnat qilish va oldinga intilishni davom ettirish zarurligini ta’kidladi.

O‘zbekiston libosi — eng katta faxr

Milliy jamoa darvozaboni Vatan sharafini himoya qilish u uchun alohida ahamiyatga ega ekanini qayd etdi.

«Men futbolni sevaman. Bu libos, bu bayroq va O‘zbekiston sharafini himoya qilish — men uchun doimo eng katta faxr va baxt!»

Yusupov qayerda bo‘lishidan qat’i nazar, qalbi doimo O‘zbekiston va milliy jamoa bilan ekanini bildirdi.

«Eng chiroyli kunlar hali oldinda»

Darvozabon kelajakka ishonch bilan qarayotganini va qilingan mehnat hech qachon zoye ketmasligini aytdi.

«Ishonamanki, hali eng chiroyli kunlar oldinda. Mehnat hech qachon zoye ketmaydi», — dedi u.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Jahon chempionatidagi ishtirok yakuniy manzil emas, balki yangi bosqichning boshlanishidir.

Muxlislarga minnatdorchilik bildirdi

O‘tkir Yusupov uni doimo qo‘llab-quvvatlab kelgan o‘zbekistonlik futbol muxlislariga alohida rahmat aytdi.

«Har bir duongiz, har bir yaxshi so‘zingiz menga kuch beradi», — deb yozdi futbolchi.

U kelgusida yanada kuchli, tajribali va katta ishtiyoq bilan qaytishga va’da berdi.

«Chunki bu hali yakun emas… Bu — yangi boshlanish. Olg‘a, O‘zbekiston!»

Mundialda bir uchrashuvda maydonga tushdi

O‘zbekiston milliy jamoasining tarixda ilk bor Jahon chempionatiga chiqishida O‘tkir Yusupovning hissasi katta bo‘ldi.

Biroq u mundialda faqat Kolumbiyaga qarshi guruh bosqichining birinchi tur uchrashuvida maydonga tushdi.

Shunga qaramay, tajribali darvozabonning murojaati uning milliy jamoaga bo‘lgan sadoqati va kelajakda yana qaytish istagi yuqori ekanini ko‘rsatdi.

Otkir YusupovO'zbekistonNavbahor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17JCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiJCH-2026 pley-off.. Keynning dubli Angliyani mag‘lubiyatdan qutqardiKecha, 23:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi