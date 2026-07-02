Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdi

·0·Sport
Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdi

Jahon chempionati doirasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan qiyin bahsda Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻzining yuksak mahoratini namoyish etib, jamoasini kutilmagan magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Bavariya yulduzining dubli evaziga qoʻlga kiritilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba nafaqat muxlislarni, balki futbol olamining afsonaviy vakillari Terri Anri va Zlatan Ibrahimovichni ham hayratga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning 75-daqiqasida bosh bilan darvozani ishgʻol qilgan Harry Kane, oʻyin yakunlanishi arafasida oʻta murakkab pozitsiyadan kuchli zarba yoʻllab, gʻalaba golini kiritdi. Fox Sports efirida chiqish qilgan Terri Anri hujumchining jismoniy holati va zarba berish texnikasiga yuqori baho berdi. Anrining taʼkidlashicha, oʻyin oxirida bunday kuchli zarba yoʻllash uchun ulkan mahorat talab etiladi.

"U zarba berayotgan paytda havoda gʻalati holatda edi. Oʻyin oxirida, hamma charchagan bir paytda bunday kuchni qayerdan olish mumkin? Hatto Declan Rice ham charchoqdan yiqilayozgan edi. Agar men hozir shunday zarba berishga urinsam, belimni sindirib olgan boʻlardim. Bu haqiqiy mahorat! Barakalla, Sir Harry!" — deya hayratini yashirmadi Terri Anri.

Angliyaning yagona umidi

Zlatan Ibrahimovich ham Anrining fikrlariga qoʻshilgan holda, bugungi Angliya terma jamoasi butunlay oʻz sardoriga bogʻlanib qolganini qayd etdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, boshqa grand jamoalarda bir nechta yetakchilar boʻlsa, inglizlarda faqat Harry Kane oʻyin taqdirini hal qilmoqda.

"Argentina haqida gapirganda Lionel Messi, Fransiya haqida gapirganda Kylian Mbappe deymiz, lekin ularda boshqa superyulduzlar ham bor. Angliya haqida gap ketganda esa hamma narsa Harry Kanega borib taqalmoqda. U bugun ikki gol urdi va bir marta ajoyib reyd uyushtirdi. Agar Angliya chempionlikni xohlasa, Kane mana shunday oʻynashda davom etishi kerak", — dedi Ibrahimovich.

Shu bilan birga, Zlatan jamoaning umumiy jismoniy holatidan xavotirda ekanini bildirdi. Uning kuzatishicha, Declan Rice kabi chidamliligi bilan ajralib turadigan futbolchilar ham oʻyin oxirida qiynalib qolishgan. Bu esa Thomas Tuchel shogirdlari uchun turnirning keyingi bosqichlarida muammo tugʻdirishi mumkin.

Hozirda Harry Kane Jahon chempionatidagi gollari sonini 5 taga yetkazib oldi. U toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan tenglashib oldi va peshqadamlar — Kylian Mbappe hamda Lionel Messidan atigi bitta gol ortda qolmoqda. Angliya terma jamoasi garchi qiyinchilik bilan boʻlsa-da, gʻalaba qozonishda davom etayotgani ularning chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini koʻrsatmoqda.

Harry KaneAngliyaJahon ChempionatiFutbolThomas Tuchel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33Zlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiZlatan Ibrahimovich Fransiyaning «qo‘rqinchli» uchligini atadiBugun, 01:22Andres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinAndres Iniesta: Lamine Yamal Ispaniyaga ikkinchi jahon chempionligini olib kelishi mumkinBugun, 01:10O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?O‘tkir Yusupov JCH-2026 yakunidan keyin qoldirgan postida nimalar dedi?Bugun, 00:45Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Joan Laporta Real Madrid ustidan kuldi: "Ular oʻz muammolarini yashirishga urinmoqda"Bugun, 00:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi