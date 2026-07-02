Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdi
Jahon chempionati doirasida Kongo DR terma jamoasiga qarshi kechgan qiyin bahsda Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane oʻzining yuksak mahoratini namoyish etib, jamoasini kutilmagan magʻlubiyatdan qutqarib qoldi. Bavariya yulduzining dubli evaziga qoʻlga kiritilgan 2:1 hisobidagi gʻalaba nafaqat muxlislarni, balki futbol olamining afsonaviy vakillari Terri Anri va Zlatan Ibrahimovichni ham hayratga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning 75-daqiqasida bosh bilan darvozani ishgʻol qilgan Harry Kane, oʻyin yakunlanishi arafasida oʻta murakkab pozitsiyadan kuchli zarba yoʻllab, gʻalaba golini kiritdi. Fox Sports efirida chiqish qilgan Terri Anri hujumchining jismoniy holati va zarba berish texnikasiga yuqori baho berdi. Anrining taʼkidlashicha, oʻyin oxirida bunday kuchli zarba yoʻllash uchun ulkan mahorat talab etiladi.
"U zarba berayotgan paytda havoda gʻalati holatda edi. Oʻyin oxirida, hamma charchagan bir paytda bunday kuchni qayerdan olish mumkin? Hatto Declan Rice ham charchoqdan yiqilayozgan edi. Agar men hozir shunday zarba berishga urinsam, belimni sindirib olgan boʻlardim. Bu haqiqiy mahorat! Barakalla, Sir Harry!" — deya hayratini yashirmadi Terri Anri.
Angliyaning yagona umidiZlatan Ibrahimovich ham Anrining fikrlariga qoʻshilgan holda, bugungi Angliya terma jamoasi butunlay oʻz sardoriga bogʻlanib qolganini qayd etdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, boshqa grand jamoalarda bir nechta yetakchilar boʻlsa, inglizlarda faqat Harry Kane oʻyin taqdirini hal qilmoqda.
"Argentina haqida gapirganda Lionel Messi, Fransiya haqida gapirganda Kylian Mbappe deymiz, lekin ularda boshqa superyulduzlar ham bor. Angliya haqida gap ketganda esa hamma narsa Harry Kanega borib taqalmoqda. U bugun ikki gol urdi va bir marta ajoyib reyd uyushtirdi. Agar Angliya chempionlikni xohlasa, Kane mana shunday oʻynashda davom etishi kerak", — dedi Ibrahimovich.
Shu bilan birga, Zlatan jamoaning umumiy jismoniy holatidan xavotirda ekanini bildirdi. Uning kuzatishicha, Declan Rice kabi chidamliligi bilan ajralib turadigan futbolchilar ham oʻyin oxirida qiynalib qolishgan. Bu esa Thomas Tuchel shogirdlari uchun turnirning keyingi bosqichlarida muammo tugʻdirishi mumkin.
Hozirda Harry Kane Jahon chempionatidagi gollari sonini 5 taga yetkazib oldi. U toʻpurarlar poygasida Erling Xoland bilan tenglashib oldi va peshqadamlar — Kylian Mbappe hamda Lionel Messidan atigi bitta gol ortda qolmoqda. Angliya terma jamoasi garchi qiyinchilik bilan boʻlsa-da, gʻalaba qozonishda davom etayotgani ularning chempionlik uchun asosiy daʼvogarlardan biri ekanini koʻrsatmoqda.
…