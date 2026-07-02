Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandi

·28·Texno
Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandi

Qozogʻistondagi “Boyqoʻngʻir” kosmodromida “Soyuz MS-29” boshqariladigan kosmik kemasini uchirishga tayyorgarlikning yakuniy bosqichi rasman start oldi. Ushbu missiya Xalqaro koinot stansiyasiga (ISS) navbatdagi uzoq muddatli ekspeditsiyani yetkazishni maqsad qilgan boʻloib, koinot tadqiqotlarida xalqaro hamkorlikning muhim boʻgʻini hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Anʻanaga koʻra, “Kosmonavtʻ mehmonxonasi oldida missiya ishtirokchi davlatlarining davlat bayroqlarini koʻtarish marosimi boʻlib oʻtdi. Ushbu tadbir koinotga parvoz oldidan oʻtkaziladigan eng muhim ramziy marosimlardan biri sanaladi. Marosimda Rossiya, AQSH va Qozogʻiston bayroqlari baland koʻtarilib, bu loyihaning global ahamiyati yana bir bor taʻkidlandi.

Bayroqlarni oʻrnatish sharafi bevosita kosmonavtlarga topshirildi. Rossiya bayrogʻini Roskosmos vakillari Pyotr Dubrov va Anna Kikina, AQSH bayrogʻini NASA astronavtlari Anil Menon va Deniz Bernxem, mezbon davlat Qozogʻiston bayrogʻini esa Dmitriy Petelin va Konstantin Borisov koʻtarishdi. Tadbirda ISS-75 ekspeditsiyasining asosiy va dublyor tarkiblari toʻliq ishtirok etdi.

Tayyorgarlikning soʻnggi ikki haftasi

Parvozga qadar qolgan ikki hafta davomida ekipaj aʻzolari oʻta tigʻiz grafik asosida ish olib borishadi. Bu muddat ichida kosmonavtlar va astronavtlar kema tizimlarini boshqarish boʻyicha yakuniy mashgʻulotlarni oʻtab, favqulodda vaziyatlarda harakat qilish koʻnikmalarini yana bir bor sinovdan oʻtkazadilar.

Shuningdek, tibbiy koʻriklar va karantin choralari tayyorgarlikning ajralmas qismi hisoblanadi. Mutaxassislar ekipaj aʻzolarining jismoniy holatini doimiy nazorat qilib borishadi, zero koinotdagi ogʻirlik kuchi yoʻqligi sharoitida organizmga tushadigan yuklamalarga chidamlilik missiya muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Markaziy Osiyo mintaqasi uchun Boyqoʻngʻirdan amalga oshiriladigan har bir parvoz texnologik va strategik jihatdan katta qiziqish uygʻotadi. Dunyodagi eng qadimgi va eng yirik kosmodrom boʻlgan ushbu majmua bugungi kunda ham insoniyatning koinotni oʻrganish yoʻlidagi asosiy darvozasi boʻlib qolmoqda.

“Soyuz MS-29” kemasining starti yaqin kunlarga rejalashtirilgan boʻlib, u ISS bortidagi ilmiy tadqiqotlar koʻlamini kengaytirishga xizmat qiladi. Mazkur missiya doirasida oʻnlab ilmiy tajribalar oʻtkazilishi koʻzda tutilgan.

BoyqoʻngʻirKoinotISSNASARoskosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi