Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPO

·0·Texno
Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPO

Italiyaning Bending Spoons kompaniyasi Nasdaq birjasiga muvaffaqiyatli chiqib, oʻzining bozor qiymatini 18 milliard dollardan oshirib yubordi. Birinchi savdo kunining oʻzidayoq kompaniya aksiyalari 40 foizga qimmatlashdi. Ushbu natija texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki kompaniya uzoq yillar davomida internetdagi mashhur, ammo inqirozga yuz tutgan brendlarni sotib olish va ularni qayta oyoqqa turgʻazish bilan shugʻullanib kelgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Milanda joylashgan ushbu xolding oʻz portfelida Meetup, Eventbrite, Vimeo va WeTransfer kabi yirik platformalarni jamlagan. TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya asoschilaridan biri Matteo Danieli Bending Spoons shunchaki aktivlarni sotib olib, keyinroq sotib yuborish bilan shugʻullanmasligini, balki ularni texnologik jihatdan transformatsiya qilib, uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilganini taʼkidladi.

Muvaffaqiyat formulasi: Tasodifni minimallashtirish

Danielining soʻzlariga koʻra, kompaniya muvaffaqiyatining negizida "omad omilini minimallashtirish" falsafasi yotadi. Asoschilar oʻzlarining ilk startapi boʻlgan Evertale muvaffaqiyatsizlikka uchragach, tadbirkorlikda omad juda katta rol oʻynashini tushunib yetishgan. Shundan soʻng, ular biznesning oʻsishi va rivojlanishida tasodiflarga bogʻlanib qolmaslik uchun operatsion mukammallikka asoslangan strategiyani ishlab chiqishgan.

Kompaniya oʻzining investitsion hujjatlarida (F-1 shakli) mahsulot va bozor mosligini topishda omad muhimligini, biroq boshqaruv va texnik jarayonlarda uni chetga surib qoʻyish mumkinligini qayd etgan. Buning uchun Bending Spoons maʼlumotlarni tahlil qilish va murakkab eksperimentlar oʻtkazish tizimidan foydalanadi. Bu esa mahsulot narxlarini belgilash va yangi funksiyalarni joriy etishda aniq qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt va foydalanuvchilar munosabati

Bending Spoons oʻzini "AI trend boʻlishidan oldin ham u bilan shugʻullangan" kompaniya deb hisoblaydi. Soʻnggi bir yarim yil ichida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish yangi funksiyalarni ishlab chiqish tezligini keskin oshirgan. Bu esa investorlar uchun eskirib borayotgan SaaS (xizmat sifatida dasturiy taʼminot) bizneslaridan koʻra jozibadorroq koʻrinmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, kompaniyaning strategiyasi doim ham bir xil qarshi olinmagan. Xususan, sotib olingan kompaniyalardagi shtatlarni qisqartirish va obuna narxlarining oshirilishi foydalanuvchilar orasida eʼtirozlarga sabab boʻlgan. Biroq, Danielining soʻzlariga koʻra, mijozlarni saqlab qolish koʻrsatkichi barqarorligicha qolmoqda va bu tanlangan yoʻlning toʻgʻriligini koʻrsatadi.

Bugungi kunda Bending Spoons nafaqat Yevropada, balki global miqyosda eng yirik texnologik operatorlardan biriga aylandi. Ularning IPO dagi muvaffaqiyati anʼanaviy internet xizmatlarini zamonaviy AI texnologiyalari yordamida qayta jonlantirish mumkinligini isbotlamoqda. Oʻzbekistonlik startapchilar va investorlar uchun ham ushbu tajriba — mahsulotni rivojlantirishda hissiyotlarga emas, balki qatʼiy maʼlumotlarga tayanish muhimligini koʻrsatuvchi namuna boʻlishi mumkin.

Bending SpoonsIPONasdaqTexnologiyaSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi