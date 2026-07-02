Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPO
Italiyaning Bending Spoons kompaniyasi Nasdaq birjasiga muvaffaqiyatli chiqib, oʻzining bozor qiymatini 18 milliard dollardan oshirib yubordi. Birinchi savdo kunining oʻzidayoq kompaniya aksiyalari 40 foizga qimmatlashdi. Ushbu natija texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi, chunki kompaniya uzoq yillar davomida internetdagi mashhur, ammo inqirozga yuz tutgan brendlarni sotib olish va ularni qayta oyoqqa turgʻazish bilan shugʻullanib kelgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Milanda joylashgan ushbu xolding oʻz portfelida Meetup, Eventbrite, Vimeo va WeTransfer kabi yirik platformalarni jamlagan. TechCrunch nashriga bergan intervyusida kompaniya asoschilaridan biri Matteo Danieli Bending Spoons shunchaki aktivlarni sotib olib, keyinroq sotib yuborish bilan shugʻullanmasligini, balki ularni texnologik jihatdan transformatsiya qilib, uzoq muddat saqlab qolishni maqsad qilganini taʼkidladi.
Muvaffaqiyat formulasi: Tasodifni minimallashtirishDanielining soʻzlariga koʻra, kompaniya muvaffaqiyatining negizida "omad omilini minimallashtirish" falsafasi yotadi. Asoschilar oʻzlarining ilk startapi boʻlgan Evertale muvaffaqiyatsizlikka uchragach, tadbirkorlikda omad juda katta rol oʻynashini tushunib yetishgan. Shundan soʻng, ular biznesning oʻsishi va rivojlanishida tasodiflarga bogʻlanib qolmaslik uchun operatsion mukammallikka asoslangan strategiyani ishlab chiqishgan.
Kompaniya oʻzining investitsion hujjatlarida (F-1 shakli) mahsulot va bozor mosligini topishda omad muhimligini, biroq boshqaruv va texnik jarayonlarda uni chetga surib qoʻyish mumkinligini qayd etgan. Buning uchun Bending Spoons maʼlumotlarni tahlil qilish va murakkab eksperimentlar oʻtkazish tizimidan foydalanadi. Bu esa mahsulot narxlarini belgilash va yangi funksiyalarni joriy etishda aniq qarorlar qabul qilish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt va foydalanuvchilar munosabatiBending Spoons oʻzini "AI trend boʻlishidan oldin ham u bilan shugʻullangan" kompaniya deb hisoblaydi. Soʻnggi bir yarim yil ichida sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish yangi funksiyalarni ishlab chiqish tezligini keskin oshirgan. Bu esa investorlar uchun eskirib borayotgan SaaS (xizmat sifatida dasturiy taʼminot) bizneslaridan koʻra jozibadorroq koʻrinmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, kompaniyaning strategiyasi doim ham bir xil qarshi olinmagan. Xususan, sotib olingan kompaniyalardagi shtatlarni qisqartirish va obuna narxlarining oshirilishi foydalanuvchilar orasida eʼtirozlarga sabab boʻlgan. Biroq, Danielining soʻzlariga koʻra, mijozlarni saqlab qolish koʻrsatkichi barqarorligicha qolmoqda va bu tanlangan yoʻlning toʻgʻriligini koʻrsatadi.
Bugungi kunda Bending Spoons nafaqat Yevropada, balki global miqyosda eng yirik texnologik operatorlardan biriga aylandi. Ularning IPO dagi muvaffaqiyati anʼanaviy internet xizmatlarini zamonaviy AI texnologiyalari yordamida qayta jonlantirish mumkinligini isbotlamoqda. Oʻzbekistonlik startapchilar va investorlar uchun ham ushbu tajriba — mahsulotni rivojlantirishda hissiyotlarga emas, balki qatʼiy maʼlumotlarga tayanish muhimligini koʻrsatuvchi namuna boʻlishi mumkin.
…