Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ong

·0·Texno
Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ong

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi Claude Sonnet 5 til modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangilanish Claude oilasining eng muvozanatlashgan vakili boʻlib, u murakkab vazifalarni bajarishda flagman darajasidagi Claude Opus 4.8 imkoniyatlariga sezilarli darajada yaqinlashdi. Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori unumdorlikni saqlagan holda arzon narxda qolganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Claude Sonnet 5 asosan "agentlik ssenariylari" — yaʼni mustaqil ravishda ketma-ket harakatlarni bajara oladigan tizimlar uchun optimallashtirilgan. Bu model nafaqat matn bilan ishlaydi, balki brauzer, terminal va turli API interfeyslaridan foydalangan holda murakkab koʻp bosqichli topshiriqlarni mustaqil hal qilish qobiliyatiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model rejalashtirish va tashqi vositalar bilan ishlash borasida avvalgi avlodlardan ancha ilgarilab ketgan.

Imkoniyatlar va texnik koʻrsatkichlar

Claude Sonnet 5 toʻrtta asosiy yoʻnalishda katta oʻsish koʻrsatgan: mantiqiy fikrlash (reasoning), dasturlash, tashqi instrumentlardan foydalanish va agentlik vazifalarini bajarish. Anthropic tomonidan oʻtkazilgan ichki testlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi model ayrim holatlarda oʻzidan bir necha barobar qimmat boʻlgan Claude Opus 4.8 darajasidagi natijalarni qayd etmoqda. Ayniqsa, BrowseComp va OSWorld-Verified kabi murakkab benchmarklarda modelning real kompyuter muhitida ishlash samaradorligi yuqori baholangan.

Dastlabki foydalanuvchilarning fikriga koʻra, Claude Sonnet 5 uzoq davom etadigan jarayonlarni oxiriga yetkazishda ancha barqarorlashgan. Avvalgi Sonnet 4.6 versiyasi baʼzan murakkab vazifalarni chala qoldirgan boʻlsa, yangi avlod oʻz natijalarini mustaqil tekshirish va xatolarni foydalanuvchi koʻrsatmasisiz tuzatish qobiliyatiga ega. Bu esa dasturchilar va maʼlumotlar tahlilchilari uchun ish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

Xavfsizlik va foydalanish shartlari

Xavfsizlik masalasi Anthropic uchun ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Claude Sonnet 5 zararli soʻrovlarni rad etish va "prompt injection" (modelni aldashga qaratilgan buyruqlar) hujumlariga qarshi turishda yanada chidamli boʻldi. Shuningdek, modelda gallyutsinatsiyalar, yaʼni yolgʻon maʼlumotlarni haqiqat sifatida taqdim etish holatlari kamaytirilgan. Shuni taʼkidlash kerakki, model kiberxavfsizlik hujumlarini uyushtirish uchun maxsus oʻqitilmagan va bu boradagi imkoniyatlari cheklangan.

Hozirda Claude Sonnet 5 barcha foydalanuvchilar, jumladan Free va Pro tarif rejalari egalari uchun ochiq. Shuningdek, u Claude Code va API platformasi orqali ham taqdim etilmoqda. Narxlar borasida kompaniya quyidagi tariflarni belgilagan:

  • Kirish tokenlarining har bir millioni uchun — $2;
  • Chiqish tokenlarining har bir millioni uchun — $10;
  • Ushbu promo-narxlar 2026-yilning 31-avgustiga qadar amal qiladi.
Oʻzbekistondagi IT-mutaxassislar va startaplar uchun Claude Sonnet 5 ning taqdim etilishi katta imkoniyatdir. Sababi, ushbu model yuqori darajadagi intellektual quvvatni nisbatan arzon narxda taklif qiladi, bu esa resurslari cheklangan loyihalar uchun eng maqbul tanlov boʻlishi mumkin.

AnthropicClaude Sonnet 5Sunʼiy IntellektTexnologiyaIT-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi