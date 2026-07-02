Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ong
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining yangi Claude Sonnet 5 til modelini rasman eʼlon qildi. Ushbu yangilanish Claude oilasining eng muvozanatlashgan vakili boʻlib, u murakkab vazifalarni bajarishda flagman darajasidagi Claude Opus 4.8 imkoniyatlariga sezilarli darajada yaqinlashdi. Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning yuqori unumdorlikni saqlagan holda arzon narxda qolganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ishlab chiquvchilarning taʼkidlashicha, Claude Sonnet 5 asosan "agentlik ssenariylari" — yaʼni mustaqil ravishda ketma-ket harakatlarni bajara oladigan tizimlar uchun optimallashtirilgan. Bu model nafaqat matn bilan ishlaydi, balki brauzer, terminal va turli API interfeyslaridan foydalangan holda murakkab koʻp bosqichli topshiriqlarni mustaqil hal qilish qobiliyatiga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model rejalashtirish va tashqi vositalar bilan ishlash borasida avvalgi avlodlardan ancha ilgarilab ketgan.
Imkoniyatlar va texnik koʻrsatkichlarClaude Sonnet 5 toʻrtta asosiy yoʻnalishda katta oʻsish koʻrsatgan: mantiqiy fikrlash (reasoning), dasturlash, tashqi instrumentlardan foydalanish va agentlik vazifalarini bajarish. Anthropic tomonidan oʻtkazilgan ichki testlar shuni koʻrsatmoqdaki, yangi model ayrim holatlarda oʻzidan bir necha barobar qimmat boʻlgan Claude Opus 4.8 darajasidagi natijalarni qayd etmoqda. Ayniqsa, BrowseComp va OSWorld-Verified kabi murakkab benchmarklarda modelning real kompyuter muhitida ishlash samaradorligi yuqori baholangan.
Dastlabki foydalanuvchilarning fikriga koʻra, Claude Sonnet 5 uzoq davom etadigan jarayonlarni oxiriga yetkazishda ancha barqarorlashgan. Avvalgi Sonnet 4.6 versiyasi baʼzan murakkab vazifalarni chala qoldirgan boʻlsa, yangi avlod oʻz natijalarini mustaqil tekshirish va xatolarni foydalanuvchi koʻrsatmasisiz tuzatish qobiliyatiga ega. Bu esa dasturchilar va maʼlumotlar tahlilchilari uchun ish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.
Xavfsizlik va foydalanish shartlariXavfsizlik masalasi Anthropic uchun ustuvor vazifa boʻlib qolmoqda. Claude Sonnet 5 zararli soʻrovlarni rad etish va "prompt injection" (modelni aldashga qaratilgan buyruqlar) hujumlariga qarshi turishda yanada chidamli boʻldi. Shuningdek, modelda gallyutsinatsiyalar, yaʼni yolgʻon maʼlumotlarni haqiqat sifatida taqdim etish holatlari kamaytirilgan. Shuni taʼkidlash kerakki, model kiberxavfsizlik hujumlarini uyushtirish uchun maxsus oʻqitilmagan va bu boradagi imkoniyatlari cheklangan.
Hozirda Claude Sonnet 5 barcha foydalanuvchilar, jumladan Free va Pro tarif rejalari egalari uchun ochiq. Shuningdek, u Claude Code va API platformasi orqali ham taqdim etilmoqda. Narxlar borasida kompaniya quyidagi tariflarni belgilagan:
- Kirish tokenlarining har bir millioni uchun — $2;
- Chiqish tokenlarining har bir millioni uchun — $10;
- Ushbu promo-narxlar 2026-yilning 31-avgustiga qadar amal qiladi.
…