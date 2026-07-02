WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?

·0·Texno
WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?

Dunyoning eng ommabop messenjerlaridan biri boʻlgan WhatsApp foydalanuvchilarga telefon raqami oʻrniga maxsus foydalanuvchi nomlarini (username) band qilish imkoniyatini taqdim eta boshladi. Ushbu yangilik yil yakuniga qadar barcha uchun ochiqlanishi kutilmoqda. Biroq yangi funksiya hali toʻliq ishga tushmasidanoq xavfsizlik ekspertlari va davlat regulyatorlari oʻrtasida jiddiy xavotirlarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Gap shundaki, foydalanuvchi nomlaridan foydalanish shaxsiy daxlsizlikni oshirsa-da, boshqa birovning nomidan ish yuritish (impersonation) va firibgarlik holatlarini koʻpaytirishi mumkin. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, dastlabki sinovlar davomida taniqli siyosatchilar, yulduzlar va yirik tashkilotlar nomiga juda oʻxshash boʻlgan foydalanuvchi nomlari hali ham band qilish uchun ochiq ekani aniqlangan.

Soxta akkauntlar va xavfsizlik muammosi

Messenjerning eng yirik bozori hisoblangan Hindistonda ushbu masala davlat darajasida koʻrib chiqilmoqda. Mamlakat Elektronika va axborot texnologiyalari vazirligi (MeitY) WhatsApp rahbariyatiga rasmiy ogohlantirish xati yoʻlladi. Regulyatorning fikricha, foydalanuvchi nomlari kiber-firibgarlik, fishing va soxta "raqamli hibsga olish" sxemalarini yanada avj oldirishi mumkin. Chunki jinoyatchilar oʻz telefon raqamlarini koʻrsatmasdan turib, nufuzli shaxslar nomidan xabar yuborish imkoniga ega boʻladilar.

Meta korporatsiyasi bu borada oʻz himoya tizimiga ega ekanini taʼkidlamoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, jamoat arboblari, davlat idoralari va baʼzi brendlar uchun maxsus nomlar oldindan band qilib qoʻyilgan. Ammo Meta qaysi mezonlarga koʻra aynan qaysi nomlarni himoyalashini ochiqlamagan. Masalan, Binance asoschisi Changpeng Zhao oʻzining boshqa platformalardagi anʼanaviy "cz_binance" nomini WhatsAppʼda band qila olmaganini maʼlum qildi.

Regulyatorlar va huquq himoyachilari bahsi

Hindiston hukumati WhatsAppʼdan ushbu funksiyani maslahatlashuvlar yakunlanmaguncha toʻliq ishga tushirmaslikni talab qilmoqda. Vazirlikning taʼkidlashicha, banklar va huquq-tartibot idoralari nomidan foydalanib qilinadigan hujumlar soni ortishi ijtimoiy xavf tugʻdiradi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu mavzu dolzarb, chunki messenjer orqali amalga oshiriladigan firibgarliklar mintaqamizda ham tez-tez kuzatiladi.

Boshqa tomondan, Internet Freedom Foundation (IFF) kabi raqamli huquqlar tashkilotlari hukumatning bu aralashuvini tanqid qilmoqda. Ularning fikricha, firibgarlikka qarshi texnologik cheklovlar orqali emas, balki jinoyat qonunchiligini ijro etish orqali kurashish lozim. Aks holda, davlat organlari xususiy kompaniyalarning mahsulot dizayni va funksiyalariga asossiz bosim oʻtkazishi mumkin.

Yaqin oylarda WhatsApp ushbu bahsli masalalar boʻyicha yakuniy qarorga kelishi kutilmoqda. Hozircha foydalanuvchilarga oʻz shaxsiy brendlarini himoya qilish uchun imkoniyat tugʻilishi bilan kerakli nomlarni band qilib qoʻyish tavsiya etilmoqda. Messenjerda foydalanuvchi nomlarining joriy etilishi, platformaning Telegram kabi raqobatchilari bilan identifikatsiya borasidagi farqni yanada kamaytiradi.

WhatsAppMetaTexnologiyaXavfsizlikKiber-jinoyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50Cinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraCinder City oʻyini kompyuterlar uchun haqiqiy sinovga aylanadi: 64 GB operativ xotiraBugun, 00:30Apple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaApple maxfiylik tizimida jiddiy nuqson: Hide My Email foydalanuvchi manzillarini fosh qilmoqdaBugun, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi