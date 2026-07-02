Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi

·63·Sport
Belgiya Senegalni qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etib, chorak finalga chiqdi

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida Belgiya terma jamoasi Senegalni qo‘shimcha vaqtda 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Sietldagi stadionda o‘tgan uchrashuvda Senegal ikki to‘p farqi bilan oldinda borayotgan edi. Belgiya asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalarida hisobni tenglashtirdi, qo‘shimcha vaqt yakunida esa g‘alaba golini urdi.

Senegal 24-daqiqada Habib Dialloning golidan keyin hisobda oldinga chiqdi. Ikkinchi bo‘limning 51-daqiqasida Ismoilia Sarr raqib darvozasini ishg‘ol qilib, afrikaliklar ustunligini ikki to‘pga yetkazdi.

Belgiya uchrashuvning 86-daqiqasida Romelu Lukakuning goli bilan farqni qisqartirdi. Oradan uch daqiqa o‘tib, Yuri Tilemans hisobni tenglashtirdi va bahs qo‘shimcha vaqtga o‘tdi.

Uchrashuv taqdiri 120+5-daqiqada hal bo‘ldi. Belgilangan penaltini aniq bajargan Tilemans o‘zining ikkinchi golini urdi va Belgiyani chorak finalga olib chiqdi.

Belgiya o‘yin davomida raqib darvozasi tomon 21 marta zarba berdi, Senegal esa 19 ta urinishni amalga oshirdi. Darvozaga aniq zarbalar bo‘yicha Senegal 6:5 hisobida ustun keldi.

To‘p nazorati Belgiya foydasiga 53 foizga 47 foizni tashkil qildi. Belgiya 629 ta uzatma berib, ularning 89 foizini aniq bajardi. Senegal futbolchilari 553 ta pas uzatdi, aniqlik darajasi 86 foiz bo‘ldi.

Uchrashuvda Belgiya 21 marta, Senegal 11 marta qoida buzdi. Har ikki jamoa bittadan sariq kartochka oldi. Ofsaydlar soni 2:2 bo‘lgan bo‘lsa, burchak zarbalari bo‘yicha Belgiya 4:2 hisobida ustunlik qildi.

BelgiyaSenegalRomelu LukakuYuri TilemansHabib DialloIsmoilia Sarr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBelgiya moʻjizasi: Youri Tielemans va Romelu Lukaku Senegalga qarshi oʻyinda qahramonlik koʻrsatdiBugun, 03:54Milan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiMilan va Zlatan Ibrahimovic Virgil van Dijk transferi uchun harakat boshladiBugun, 02:55Roberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiRoberto Martinez: Luka Modric va Cristiano Ronaldo jamoatchilik fikridan ustun turadiBugun, 02:54Garri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiGarri Keyn Angliyani qutqardi: Terri Anri va Zlatan Ibrahimovich hujumchiga tan berdiBugun, 01:53Tottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaTottenxem rekord darajadagi transferni amalga oshirmoqda: Sandro Tonali London yoʻlidaBugun, 01:40Harry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiHarry Kane Angliyani magʻlubiyatdan qutqardi: Declan Rice sardorning mahoratiga tan berdiBugun, 01:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi