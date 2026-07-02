Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsish

·22·Texno
Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsish

Global dasturiy taʼminot (SaaS) bozori sunʼiy intellekt bosimi ostida turgʻunlikni boshdan kechirayotgan bir paytda, Italiyaning Bending Spoons kompaniyasi fond birjasidagi debyutini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Kompaniya aksiyalari savdolarning birinchi kunidayoq qariyb 40 foizga qimmatlashib, investorlarning ushbu sohaga boʻlgan ishonchini qayta tikladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chorshanba kungi savdolar yakuniga koʻra, Bending Spoons aksiyalari 40,50 dollardan sotildi. Bu dastlabki ommaviy taklif (IPO) davridagi 29 dollarlik narxdan sezilarli darajada yuqoridir. Natijada, Milanda asos solingan 13 yillik kompaniyaning bozor kapitallashuvi 25,7 milliard dollarga yetdi. Bu uning xususiy sektorga tegishli boʻlgan vaqtdagi 11 milliard dollarlik bahosidan ikki baravar koʻp demakdir.

Eski brendlarga yangi hayot bagʻishlash strategiyasi

Bending Spoons oʻzining oʻziga xos biznes modeli bilan tanilgan: kompaniya oʻz davrida mashhur boʻlgan, ammo hozirda rivojlanishdan toʻxtab qolgan texnologik brendlarni sotib oladi va ularni qayta oyoqqa turgʻizadi. Uning portfelidan AOL, Eventbrite, Evernote, Meetup va Vimeo kabi taniqli servislar oʻrin olgan. Kompaniya ushbu platformalarni xarajatlarni qisqartirish, yangi funksiyalarni joriy etish va obuna narxlarini qayta koʻrib chiqish orqali daromadli biznesga aylantiradi.

Kompaniyaning moliyaviy hisobotlari ushbu strategiya oʻzini oqlayotganini koʻrsatmoqda. SEC maʼlumotlariga koʻra, joriy yilning birinchi choragida Bending Spoons 601 million dollar daromad koʻrib, 27,4 million dollar sof foyda qayd etgan. Taqqoslash uchun, oʻtgan yilning shu davrida kompaniya 259 million dollar daromad bilan 112 million dollar zarar koʻrgan edi.

SaaS sohasidagi oʻzgarishlar va istiqbollar

Hozirgi vaqtda koʻplab anʼanaviy SaaS kompaniyalari ChatGPT va boshqa sunʼiy intellekt vositalari ularning oʻrnini egallashidan xavfsirab turgan bir paytda, Bending Spoons muvaffaqiyati sohaga yangi ruh bagʻishladi. Kompaniya daromadining asosiy qismi, yaʼni 84 foizi obunalar hisobiga shakllanadi. Boshqa xususiy investitsiya fondlaridan farqli oʻlaroq, Bending Spoons sotib olingan bizneslarni qayta sotishni rejalashtirmaydi, balki ularni uzoq muddatli aktiv sifatida saqlab qoladi.

Bozorda bunday strategiya bilan ishlaydigan boshqa kompaniyalar ham mavjud boʻlib, ular koʻpincha "venture zombie" (rivojlanishi sekinlashgan dasturiy taʼminot firmalari) bilan ishlovchilar deb ataladi. Bularga quyidagilar kiradi:

  • Constellation Software
  • SaaS.group
  • Arising Ventures
  • Calm Capital
  • Tiny
Ushbu muvaffaqiyatli IPO kompaniyaning besh nafar asoschisi — Luca Ferrari, Francesco Patarnello, Matteo Danieli, Luca Querella va Tomasz Greber uchun ham katta moliyaviy gʻalaba boʻldi. Shuningdek, Baillie Gifford, Fidelity va T. Rowe Price kabi yirik investitsiya fondlari ham ushbu oʻsishdan sezilarli naf koʻrishdi.

Bending SpoonsIPOTexnologiyaBiznesEvernote
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiApple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadiBugun, 04:55Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi