Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadi

·0·Texno
Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadi

Apple kompaniyasi 2025-yilning birinchi yarmi uchun yirik mahsulotlar yangilanishini rejalashtirmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti ayni damda unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan toʻrtta yangi iPad Pro plansheti va hamyonbop segmentga moʻljallangan yangi MacBook Pro ustida ish olib bormoqda. Ushbu yangiliklar kompaniyaning planshet va noutbuklar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda kompaniya muhandislari ichki kod nomi K104 deb ataluvchi yangi noutbukni ishlab chiqish bilan band. Bu qurilma MacBook Pro liniyasidagi nisbatan arzonroq model boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, Apple kelasi yilning aynan shu davrida oʻzining navbatdagi avlod protsessori — M7 chipini ham ommaga eʼlon qilishni maqsad qilgan. Bu chip yangi qurilmalarning hisoblash quvvatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Yangi avlod qurilmalaridan nimalar kutish mumkin?

Soʻnggi marta iPad Pro modellari oʻtgan yilning oktyabr oyida yangilangan edi. Shuning uchun ham foydalanuvchilar orasida yangi planshetlarga boʻlgan qiziqish yuqori. Yangi iPad Pro modellari nafaqat tezkor protsessorlar, balki takomillashtirilgan displey texnologiyalari bilan ham taʼminlanishi mumkin. Bu esa grafik dizaynerlar va professional foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.

Shuni taʼkidlash joizki, joriy yilning mart oyida Apple yuqori segmentga mansub MacBook Pro va iPhone uchun moʻljallangan A18 chipida ishlaydigan MacBook Neo modelini taqdim etgan edi. Ammo kutilayotgan yangi noutbuk toʻlaqonli MacBook Pro imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan holda, foydalanuvchilarga kengroq tanlov imkonini beradi. Bu ayniqsa narx va sifat mutanosibligini qidirayotgan xaridorlar uchun muhim yangilikdir.

Narxlar siyosati va bozor konyunkturasi

Apple kompaniyasining ushbu rejalari Tim Cook boshqaruvidan keyingi davrga tayyorgarlik koʻrilayotgan va yetkazib berish zanjiridagi muammolar narxlarga taʼsir qilayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Cookning soʻzlariga koʻra, logistika va butlovchi qismlar bilan bogʻliq qiyinchiliklar mahsulotlar tannarxining oshishiga majbur qilgan. Masalan, 1 terabayt xotiraga ega MacBook Pro modeli narxi yaqinda 1 699 dollardan 1 999 dollargacha koʻtarildi.

Shu sababli, kompaniya tomonidan nisbatan hamyonbop planshet va noutbuklarning chiqarilishi strategik jihatdan toʻgʻri qaror boʻlishi mumkin. Bu qimmatlashgan flagman modellar fonida xaridorlarning brendga boʻlgan sodiqligini saqlab qolishga yordam beradi. Hozircha Apple ushbu maʼlumotlar boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilib turibdi, biroq insayderlar kelasi yilning bahori yangiliklarga boy boʻlishini taʼkidlamoqda.

AppleiPad ProMacBook ProTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBending Spoons texnologiya bozorini hayratda qoldirdi: IPO’ning ilk kunida 40 foizlik oʻsishBugun, 03:57Bending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBending Spoons texnologiya olamida shov-shuv koʻtardi: 18 milliard dollarlik IPOBugun, 03:28Anthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongAnthropic kompaniyasi Claude Sonnet 5 modelini taqdim etdi: Tezkor va hamyonbop sunʼiy ongBugun, 03:22WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?WhatsApp foydalanuvchi nomlarini joriy etmoqda: Firibgarlik xavfi ortishi mumkinmi?Bugun, 03:22Boyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBoyqoʻngʻirda yangi ekspeditsiya: ISS sari parvozga soʻnggi tayyorgarlik boshlandiBugun, 02:23Steam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinSteam Machine unumdorligi xotira konfiguratsiyasi tufayli 15 foizgacha farq qilishi mumkinBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi