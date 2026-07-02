Apple kelasi yil boshida yangi iPad Pro va MacBook Pro modellarini taqdim etadi
Apple kompaniyasi 2025-yilning birinchi yarmi uchun yirik mahsulotlar yangilanishini rejalashtirmoqda. Bloomberg nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, texnologiya giganti ayni damda unumdorligi sezilarli darajada oshirilgan toʻrtta yangi iPad Pro plansheti va hamyonbop segmentga moʻljallangan yangi MacBook Pro ustida ish olib bormoqda. Ushbu yangiliklar kompaniyaning planshet va noutbuklar bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda kompaniya muhandislari ichki kod nomi K104 deb ataluvchi yangi noutbukni ishlab chiqish bilan band. Bu qurilma MacBook Pro liniyasidagi nisbatan arzonroq model boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, Apple kelasi yilning aynan shu davrida oʻzining navbatdagi avlod protsessori — M7 chipini ham ommaga eʼlon qilishni maqsad qilgan. Bu chip yangi qurilmalarning hisoblash quvvatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
Yangi avlod qurilmalaridan nimalar kutish mumkin?Soʻnggi marta iPad Pro modellari oʻtgan yilning oktyabr oyida yangilangan edi. Shuning uchun ham foydalanuvchilar orasida yangi planshetlarga boʻlgan qiziqish yuqori. Yangi iPad Pro modellari nafaqat tezkor protsessorlar, balki takomillashtirilgan displey texnologiyalari bilan ham taʼminlanishi mumkin. Bu esa grafik dizaynerlar va professional foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha qulayliklar yaratadi.
Shuni taʼkidlash joizki, joriy yilning mart oyida Apple yuqori segmentga mansub MacBook Pro va iPhone uchun moʻljallangan A18 chipida ishlaydigan MacBook Neo modelini taqdim etgan edi. Ammo kutilayotgan yangi noutbuk toʻlaqonli MacBook Pro imkoniyatlarini oʻzida mujassam etgan holda, foydalanuvchilarga kengroq tanlov imkonini beradi. Bu ayniqsa narx va sifat mutanosibligini qidirayotgan xaridorlar uchun muhim yangilikdir.
Narxlar siyosati va bozor konyunkturasiApple kompaniyasining ushbu rejalari Tim Cook boshqaruvidan keyingi davrga tayyorgarlik koʻrilayotgan va yetkazib berish zanjiridagi muammolar narxlarga taʼsir qilayotgan bir paytga toʻgʻri kelmoqda. Cookning soʻzlariga koʻra, logistika va butlovchi qismlar bilan bogʻliq qiyinchiliklar mahsulotlar tannarxining oshishiga majbur qilgan. Masalan, 1 terabayt xotiraga ega MacBook Pro modeli narxi yaqinda 1 699 dollardan 1 999 dollargacha koʻtarildi.
Shu sababli, kompaniya tomonidan nisbatan hamyonbop planshet va noutbuklarning chiqarilishi strategik jihatdan toʻgʻri qaror boʻlishi mumkin. Bu qimmatlashgan flagman modellar fonida xaridorlarning brendga boʻlgan sodiqligini saqlab qolishga yordam beradi. Hozircha Apple ushbu maʼlumotlar boʻyicha rasmiy izoh berishdan tiyilib turibdi, biroq insayderlar kelasi yilning bahori yangiliklarga boy boʻlishini taʼkidlamoqda.
…