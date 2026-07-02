Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdi
Tesla kompaniyasi oʻzining insoniy robotlari — Optimus loyihasini yangi bosqichga olib chiqdi. Kompaniya rahbari Ilon Mask ijtimoiy tarmoqlarda Fremont shahridagi zavoddan yangi suratni ulashdi. Mazkur suratda Tesla flagmanlari boʻlgan Model S va Model X avtomobillari oʻrnini endilikda robotlar ishlab chiqarish liniyasi egallagani aks etgan. Bu nafaqat texnologik yangilanish, balki kompaniyaning kelajakdagi asosiy yoʻnalishi oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Fremontdagi zavod Tesla tarixida muhim oʻrin tutadi. 2010-yilda Toyota va GM hamkorligidagi NUMMI korxonasidan sotib olingan ushbu maskan, 2012-yildan buyon kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish markazi boʻlib kelgan. Endilikda esa bu yerda dunyodagi eng murakkab va ilgʻor gumanoid robotlar yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil liniyasini robot ishlab chiqarish tizimiga aylantirish uchun bor-yoʻgʻi toʻrt oy vaqt sarflangan.
Rekord darajadagi tezkor transformatsiyaIlon Mask ushbu jarayonni "aql bovar qilmaydigan darajada tez" deb taʼrifladi. Avtomobil yigʻish liniyalari butunlay demontaj qilinib, oʻrniga Germaniyadan keltirilgan modulli uskunalar va oʻnlab yangi butlovchi qismlar liniyalari oʻrnatilgan. Ushbu yangi tizim Optimus Gen 3 robotlarining murakkab qismlari, jumladan, privodlar va batareyalarni yigʻishga ixtisoslashgan.
Optimus robotining har biri taxminan 10 000 ta noyob detallardan iborat boʻlib, bu ishlab chiqarish jarayonini ancha murakkablashtiradi. Shu sababli, dastlabki bosqichda ishlab chiqarish hajmi sekin oʻsishi kutilmoqda. Biroq Tesla uzoq muddatli istiqbolda Fremontdagi ushbu liniya quvvatini yiliga 1 million dona robotga yetkazishni rejalashtirgan.
Kelajak rejalari va kutilayotgan narxlarTesla rahbariyatining fikricha, Optimus kompaniya tarixidagi eng keng koʻlamli mahsulotga aylanadi. Maskning prognozlariga koʻra, kelajakda ushbu robotlarga boʻlgan talab 20 milliard donadan oshib ketishi mumkin. Bu esa insoniyat tarixidagi har qanday boshqa texnologik qurilmadan koʻproq demakdir. Robotlarning asosiy vazifasi nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham insonlarga yordam berishdan iborat boʻladi.
Kompaniya tomonidan belgilangan rejalarga koʻra:
- Optimus robotlarining ommaviy ishlab chiqarilishi shu yilning yozida boshlanadi;
- Dastlabki sotuvlar 2027-yil oxiriga borib yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda;
- Bitta robotning narxi taxminan 20 000 dollardan 30 000 dollargacha boʻlishi taxmin qilinmoqda.
…