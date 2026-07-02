Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdi

·0·Texno
Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdi

Tesla kompaniyasi oʻzining insoniy robotlari — Optimus loyihasini yangi bosqichga olib chiqdi. Kompaniya rahbari Ilon Mask ijtimoiy tarmoqlarda Fremont shahridagi zavoddan yangi suratni ulashdi. Mazkur suratda Tesla flagmanlari boʻlgan Model S va Model X avtomobillari oʻrnini endilikda robotlar ishlab chiqarish liniyasi egallagani aks etgan. Bu nafaqat texnologik yangilanish, balki kompaniyaning kelajakdagi asosiy yoʻnalishi oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Fremontdagi zavod Tesla tarixida muhim oʻrin tutadi. 2010-yilda Toyota va GM hamkorligidagi NUMMI korxonasidan sotib olingan ushbu maskan, 2012-yildan buyon kompaniyaning asosiy ishlab chiqarish markazi boʻlib kelgan. Endilikda esa bu yerda dunyodagi eng murakkab va ilgʻor gumanoid robotlar yigʻiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobil liniyasini robot ishlab chiqarish tizimiga aylantirish uchun bor-yoʻgʻi toʻrt oy vaqt sarflangan.

Rekord darajadagi tezkor transformatsiya

Ilon Mask ushbu jarayonni "aql bovar qilmaydigan darajada tez" deb taʼrifladi. Avtomobil yigʻish liniyalari butunlay demontaj qilinib, oʻrniga Germaniyadan keltirilgan modulli uskunalar va oʻnlab yangi butlovchi qismlar liniyalari oʻrnatilgan. Ushbu yangi tizim Optimus Gen 3 robotlarining murakkab qismlari, jumladan, privodlar va batareyalarni yigʻishga ixtisoslashgan.

Optimus robotining har biri taxminan 10 000 ta noyob detallardan iborat boʻlib, bu ishlab chiqarish jarayonini ancha murakkablashtiradi. Shu sababli, dastlabki bosqichda ishlab chiqarish hajmi sekin oʻsishi kutilmoqda. Biroq Tesla uzoq muddatli istiqbolda Fremontdagi ushbu liniya quvvatini yiliga 1 million dona robotga yetkazishni rejalashtirgan.

Kelajak rejalari va kutilayotgan narxlar

Tesla rahbariyatining fikricha, Optimus kompaniya tarixidagi eng keng koʻlamli mahsulotga aylanadi. Maskning prognozlariga koʻra, kelajakda ushbu robotlarga boʻlgan talab 20 milliard donadan oshib ketishi mumkin. Bu esa insoniyat tarixidagi har qanday boshqa texnologik qurilmadan koʻproq demakdir. Robotlarning asosiy vazifasi nafaqat sanoatda, balki kundalik hayotda ham insonlarga yordam berishdan iborat boʻladi.

Kompaniya tomonidan belgilangan rejalarga koʻra:

  • Optimus robotlarining ommaviy ishlab chiqarilishi shu yilning yozida boshlanadi;
  • Dastlabki sotuvlar 2027-yil oxiriga borib yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda;
  • Bitta robotning narxi taxminan 20 000 dollardan 30 000 dollargacha boʻlishi taxmin qilinmoqda.
Shuningdek, Ilon Mask Optimus texnologiyalari va Neuralink chiplari uygʻunlikda ishlashini taʼkidlagan. Bu kibertexnologiyalar yordamida insonlarning jismoniy imkoniyatlarini qayta tiklash yoki kengaytirish imkonini beradi. Bugungi kunda Optimus 3 modeli dunyodagi eng ilgʻor robot sifatida eʼtirof etilmoqda va u yaqin yillarda mehnat bozorida hamda maishiy hayotda inqilob yasashi kutilmoqda.

TeslaOptimusElon MuskRobototexnikaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiBugun, 13:28Samsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiSamsung kompaniyasi 6 yillik yangilanishga ega hamyonbop Galaxy Jump 5 modelini taqdim etdiBugun, 12:53Samsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiSamsung Galaxy Z Fold 8 ilk bor Galaxy S26 Ultra bilan taqqoslandiBugun, 12:27Kosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiKosmik era yakuni: Atlas V raketasi oʻzining soʻnggi missiyasini muvaffaqiyatli yakunladiBugun, 11:50SpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiSpaceX koinot sanoatida muhim marrani zabt etdi: 1000-Merlin 1D dvigateli ishlab chiqildiBugun, 11:29Hindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiHindistonlik milliarder Microsoft Office’ga raqobatchi yaratish uchun 30 mln dollar tikdiBugun, 10:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi