Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydi

·31·Sport
Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydi

Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry Angliya terma jamoasining Jaxon chempionati nimchorak finali doirasida Meksikaga qarshi kutilayotgan bahsi oldidan oʻz xavotirlarini bildirdi. Uning fikricha, Thomas Tuchel shogirdlari faqatgina Harry Kaneʼning shaxsiy mahoratiga tayanib qolishi jamoa uchun qimmatga tushishi mumkin. Angliyaning Kongo DR ustidan qozongan irodali gʻalabasi Henryni zarracha boʻlsa-da ishontira olgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi Angliya terma jamoasining oʻyinni sust boshlash odati Meksikadagi oʻziga xos iqlim sharoitida halokatli boʻlishini taʼkidlamoqda. Meksika poytaxtidagi balandlik va namlik darajasi futbolchilarning jismoniy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu esa har qanday xatoni tuzatishni ikki barobar qiyinlashtiradi.

Azteca stadioni va iqlimiy toʻsiqlar

Thierry Henry Fox Sports telekanaliga bergan intervyusida Angliyaning oʻyin uslubini tanqid ostiga oldi. Uning aytishicha, konditsionerli yopiq arenalarda oʻynash bilan dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan afsonaviy Azteca stadionida toʻp surish oʻrtasida katta farq bor. Bunday sharoitda jamoa oʻyin boshidayoq hisobda ortda qolsa, vaziyatni oʻnglash deyarli imkonsiz vazifaga aylanadi.

"Agar inglizlar Kongo DR bilan oʻyindagi kabi sust boshlasa, Meksika ularni shafqatsizlarcha jazolaydi. Balandlikda nafas olish qiyinlashadi, kuch tezroq sarflanadi. Har doim ham Harry Kane kabi 'qutqaruvchi' chiqib, oʻyin oxirida dubl qayd etavermaydi", — deydi Henry oʻz chiqishida.

Meksikaning mustahkam mudofaasi

Meksika terma jamoasi ushbu turnirda oʻziga xos rekord oʻrnatmoqda. Ular guruh bosqichida Janubiy Afrika, Janubiy Koreya, Chexiya va Ekvadorga qarshi bahslarda birorta ham gol oʻtkazib yuborgani yoʻq. Bunday temir intizomga ega jamoaga qarshi oʻyinda Angliyaning taktik xilma-xilligi yetishmasligi mumkinligi aytilmoqda.

Statistikaga nazar tashlasak, Angliya terma jamoasi oʻz tarixi davomida Jahon chempionatlarida faqat ikki marta birinchi boʻlib gol oʻtkazib yuborib, yakunda gʻalaba qozongan. Meksika esa oʻz uyidagi Azteca stadionida oʻtkazilgan mundial oʻyinlarida hali magʻlubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Bu omillar Thomas Tuchel uchun jiddiy boshogʻriq boʻlishi aniq.

Thierry Henry Harry Kaneʼning mahoratiga tan bersa-da, jamoaviy oʻyinni kuchaytirish zarurligini uqtirmoqda. Uning fikricha, Bavariya hujumchisi har qanday himoyani yorib oʻtishga qodir, biroq zamonaviy futbolda bitta oʻyinchi butun bir turnir taqdirini hal qilishi juda qiyin. Angliya chorak finalga chiqishni istasa, oʻyinning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qoʻlga olishi shart.

AngliyaMeksikaHarry KaneThierry HenryJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorLucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorBugun, 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi