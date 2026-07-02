Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydi
Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry Angliya terma jamoasining Jaxon chempionati nimchorak finali doirasida Meksikaga qarshi kutilayotgan bahsi oldidan oʻz xavotirlarini bildirdi. Uning fikricha, Thomas Tuchel shogirdlari faqatgina Harry Kaneʼning shaxsiy mahoratiga tayanib qolishi jamoa uchun qimmatga tushishi mumkin. Angliyaning Kongo DR ustidan qozongan irodali gʻalabasi Henryni zarracha boʻlsa-da ishontira olgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, sobiq hujumchi Angliya terma jamoasining oʻyinni sust boshlash odati Meksikadagi oʻziga xos iqlim sharoitida halokatli boʻlishini taʼkidlamoqda. Meksika poytaxtidagi balandlik va namlik darajasi futbolchilarning jismoniy holatiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda. Bu esa har qanday xatoni tuzatishni ikki barobar qiyinlashtiradi.
Azteca stadioni va iqlimiy toʻsiqlarThierry Henry Fox Sports telekanaliga bergan intervyusida Angliyaning oʻyin uslubini tanqid ostiga oldi. Uning aytishicha, konditsionerli yopiq arenalarda oʻynash bilan dengiz sathidan 2200 metr balandlikda joylashgan afsonaviy Azteca stadionida toʻp surish oʻrtasida katta farq bor. Bunday sharoitda jamoa oʻyin boshidayoq hisobda ortda qolsa, vaziyatni oʻnglash deyarli imkonsiz vazifaga aylanadi.
"Agar inglizlar Kongo DR bilan oʻyindagi kabi sust boshlasa, Meksika ularni shafqatsizlarcha jazolaydi. Balandlikda nafas olish qiyinlashadi, kuch tezroq sarflanadi. Har doim ham Harry Kane kabi 'qutqaruvchi' chiqib, oʻyin oxirida dubl qayd etavermaydi", — deydi Henry oʻz chiqishida.
Meksikaning mustahkam mudofaasiMeksika terma jamoasi ushbu turnirda oʻziga xos rekord oʻrnatmoqda. Ular guruh bosqichida Janubiy Afrika, Janubiy Koreya, Chexiya va Ekvadorga qarshi bahslarda birorta ham gol oʻtkazib yuborgani yoʻq. Bunday temir intizomga ega jamoaga qarshi oʻyinda Angliyaning taktik xilma-xilligi yetishmasligi mumkinligi aytilmoqda.
Statistikaga nazar tashlasak, Angliya terma jamoasi oʻz tarixi davomida Jahon chempionatlarida faqat ikki marta birinchi boʻlib gol oʻtkazib yuborib, yakunda gʻalaba qozongan. Meksika esa oʻz uyidagi Azteca stadionida oʻtkazilgan mundial oʻyinlarida hali magʻlubiyat nimaligini bilmay kelmoqda. Bu omillar Thomas Tuchel uchun jiddiy boshogʻriq boʻlishi aniq.
Thierry Henry Harry Kaneʼning mahoratiga tan bersa-da, jamoaviy oʻyinni kuchaytirish zarurligini uqtirmoqda. Uning fikricha, Bavariya hujumchisi har qanday himoyani yorib oʻtishga qodir, biroq zamonaviy futbolda bitta oʻyinchi butun bir turnir taqdirini hal qilishi juda qiyin. Angliya chorak finalga chiqishni istasa, oʻyinning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qoʻlga olishi shart.
…