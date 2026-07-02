Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildi
Portugaliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Vitinya JCH-2026 nimchorak finalida Xorvatiyaga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahs oldidan jamoadagi vaziyat haqida gapirdi.
Futbolchi Kolumbiyaga qarshi o‘yindagi kamchiliklarni tan olib, pley-offning bu bosqichida xatoga umuman o‘rin yo‘qligini ta’kidladi.
Issiq havoni bahona qilmadi
Vitinya o‘tgan uchrashuvdagi ob-havo sharoiti futbolchilarga qiyinchilik tug‘dirganini aytdi.
«O‘tgan uchrashuvda havo juda issiq va nam edi, ammo buni bahona qilmoqchi emasman», — dedi u.
Yarimhimoyachining ta’kidlashicha, Portugaliya Kolumbiyaga qarshi bahsda to‘p nazoratini yetarlicha ushlab tura olmagan.
«Maydonda bo‘lganlarimiz to‘p nazoratini yetarlicha saqlay olmaganimizni his qildik», — dedi Vitinya.
«Xatoga umuman o‘rin yo‘q»
Portugaliya futbolchisi jamoa o‘yinini yaxshilash ustida ishlayotganini ma’lum qildi.
Pley-off bosqichida har qanday xatoning bahosi juda qimmatga tushishi mumkin. Shu sabab portugaliyaliklarning yagona maqsadi — g‘alaba qozonib, chorakfinalga chiqish.
«Bunday bosqichda xatoga umuman o‘rin yo‘qligini yaxshi tushunamiz. Maqsadimiz — g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqish», — dedi u.
Tanqidlarga qanday munosabatda?
Vitinya milliy jamoa o‘yiniga nisbatan bildirilgan tanqidlarni tushunishini va ularni to‘g‘ri qabul qilishini ta’kidladi.
«Biz maqtov izlamaymiz. Qaysi jihatlarimiz yaxshi, qaysilari ustida ishlashimiz kerakligini yaxshi bilamiz», — dedi yarimhimoyachi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar o‘z kamchiliklarini anglab turibdi va ularni bartaraf etishga harakat qilmoqda.
Muxlislardan ishonch so‘raldi
Vitinya Portugaliya termasini qo‘llab-quvvatlayotgan muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.
«Muxlislarning qo‘llab-quvvatlovini qadrlaymiz va ulardan bizga ishonishda davom etishlarini so‘raymiz», — dedi u.
Futbolchi jamoadagi har bir o‘yinchi g‘alaba uchun maksimal darajada harakat qilayotganini qayd etdi.
«Maydonda isbotlaymiz»
Vitinya Portugaliya futbolchilari natija uchun boshqalardan ham ko‘proq qayg‘urayotganini ta’kidladi.
«Hech kim bizdan ko‘ra ko‘proq g‘alaba qozonishni xohlamaydi. Hech kim o‘zini bizdan ko‘ra yaxshiroq ko‘rsatishni istamaydi. Maydonda aynan shuni isbotlashga harakat qilamiz», — dedi u.
Portugaliyani Xorvatiya sinovi kutmoqda
Portugaliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 3 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa jahon chempionati chorakfinaliga yo‘l oladi.
Ronaldu boshchiligidagi Portugaliya va Modrich yetakchiligidagi Xorvatiya o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…