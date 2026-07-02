Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildi

·26·Sport
Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildi

Portugaliya milliy jamoasi yarimhimoyachisi Vitinya JCH-2026 nimchorak finalida Xorvatiyaga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahs oldidan jamoadagi vaziyat haqida gapirdi.

Futbolchi Kolumbiyaga qarshi o‘yindagi kamchiliklarni tan olib, pley-offning bu bosqichida xatoga umuman o‘rin yo‘qligini ta’kidladi.

Issiq havoni bahona qilmadi

Vitinya o‘tgan uchrashuvdagi ob-havo sharoiti futbolchilarga qiyinchilik tug‘dirganini aytdi.

«O‘tgan uchrashuvda havo juda issiq va nam edi, ammo buni bahona qilmoqchi emasman», — dedi u.

Yarimhimoyachining ta’kidlashicha, Portugaliya Kolumbiyaga qarshi bahsda to‘p nazoratini yetarlicha ushlab tura olmagan.

«Maydonda bo‘lganlarimiz to‘p nazoratini yetarlicha saqlay olmaganimizni his qildik», — dedi Vitinya.

«Xatoga umuman o‘rin yo‘q»

Portugaliya futbolchisi jamoa o‘yinini yaxshilash ustida ishlayotganini ma’lum qildi.

Pley-off bosqichida har qanday xatoning bahosi juda qimmatga tushishi mumkin. Shu sabab portugaliyaliklarning yagona maqsadi — g‘alaba qozonib, chorakfinalga chiqish.

«Bunday bosqichda xatoga umuman o‘rin yo‘qligini yaxshi tushunamiz. Maqsadimiz — g‘alaba qozonib, keyingi bosqichga chiqish», — dedi u.

Tanqidlarga qanday munosabatda?

Vitinya milliy jamoa o‘yiniga nisbatan bildirilgan tanqidlarni tushunishini va ularni to‘g‘ri qabul qilishini ta’kidladi.

«Biz maqtov izlamaymiz. Qaysi jihatlarimiz yaxshi, qaysilari ustida ishlashimiz kerakligini yaxshi bilamiz», — dedi yarimhimoyachi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchilar o‘z kamchiliklarini anglab turibdi va ularni bartaraf etishga harakat qilmoqda.

Muxlislardan ishonch so‘raldi

Vitinya Portugaliya termasini qo‘llab-quvvatlayotgan muxlislarga minnatdorchilik bildirdi.

«Muxlislarning qo‘llab-quvvatlovini qadrlaymiz va ulardan bizga ishonishda davom etishlarini so‘raymiz», — dedi u.

Futbolchi jamoadagi har bir o‘yinchi g‘alaba uchun maksimal darajada harakat qilayotganini qayd etdi.

«Maydonda isbotlaymiz»

Vitinya Portugaliya futbolchilari natija uchun boshqalardan ham ko‘proq qayg‘urayotganini ta’kidladi.

«Hech kim bizdan ko‘ra ko‘proq g‘alaba qozonishni xohlamaydi. Hech kim o‘zini bizdan ko‘ra yaxshiroq ko‘rsatishni istamaydi. Maydonda aynan shuni isbotlashga harakat qilamiz», — dedi u.

Portugaliyani Xorvatiya sinovi kutmoqda

Portugaliya milliy jamoasi JCH-2026 1/8 finalida Xorvatiyaga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 3 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadi. G‘olib jamoa jahon chempionati chorakfinaliga yo‘l oladi.

Ronaldu boshchiligidagi Portugaliya va Modrich yetakchiligidagi Xorvatiya o‘rtasidagi to‘qnashuv turnirning eng qiziqarli bahslaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

VitinhaPortugaliyaXorvatiyaKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi