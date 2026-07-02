Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkin
Taniqli niderlandiyalik mutaxassis Arne Slot mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzodlardan biriga aylandi.
Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi amaldagi murabbiy Ronald Kumanning o‘rniga yangi mutaxassis izlashni boshlagan va ehtimoliy nomzodlar bilan dastlabki muloqotlarni o‘tkazmoqda.
Federatsiya muzokaralarni boshladi
The Touchline nashrining X ijtimoiy tarmog‘ida xabar berishicha, Niderlandiya futbol rahbariyati bir qator murabbiylar bilan aloqaga chiqqan.
Ular orasida Arne Slot asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Hozircha tomonlar o‘rtasida rasmiy kelishuv tuzilgani haqida ma’lumot berilmagan.
Kuman qachon lavozimini tark etadi?
Niderlandiya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi Ronald Kuman shartnomasi muddati tugagach, o‘z vazifasidan ketadi.
Bu qaror «apelsinlar»ning JCH-2026dagi ishtiroki yakunlanganidan keyin ma’lum qilingan.
Marokash Niderlandiyani to‘xtatdi
Niderlandiya jahon chempionatining 1/16 finalida Marokashga qarshi maydonga tushdi.
Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Marokash 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi.
Ko‘rsatkich
Natija
Bosqich
JCH-2026, 1/16 final
Uchrashuv
Niderlandiya — Marokash
Asosiy va qo‘shimcha vaqt
1:1
Penaltilar seriyasi
2:3
Slot «Liverpul» bilan chempion bo‘lgan
Arne Slotning so‘nggi ish joyi Angliyaning «Liverpul» klubi bo‘lgan.
U mersisaydliklarni 2024/25 yilgi mavsumda Angliya chempionligiga olib chiqqan.
Biroq 2026 yil may oyida klub rahbariyati jamoaning keyingi natijalaridan qoniqmagani sabab Slot bosh murabbiylik lavozimini tark etganini rasman e’lon qildi.
Niderlandiyada yangi davr boshlanadimi?
Slot hujumkor o‘yin uslubi, yuqori pressing va futbolchilar bilan ishlash qobiliyati bilan tanilgan.
Agar u milliy jamoaga tayinlansa, Niderlandiya futbolida yangi davr boshlanishi mumkin.
Endi asosiy savol — federatsiya Arne Slotga ishonadimi yoki boshqa nomzodni tanlaydimi?
…