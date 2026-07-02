Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkin

·0·Sport
Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkin

Taniqli niderlandiyalik mutaxassis Arne Slot mamlakat milliy jamoasi bosh murabbiyligi uchun asosiy nomzodlardan biriga aylandi.

Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi amaldagi murabbiy Ronald Kumanning o‘rniga yangi mutaxassis izlashni boshlagan va ehtimoliy nomzodlar bilan dastlabki muloqotlarni o‘tkazmoqda.

Federatsiya muzokaralarni boshladi

The Touchline nashrining X ijtimoiy tarmog‘ida xabar berishicha, Niderlandiya futbol rahbariyati bir qator murabbiylar bilan aloqaga chiqqan.

Ular orasida Arne Slot asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Hozircha tomonlar o‘rtasida rasmiy kelishuv tuzilgani haqida ma’lumot berilmagan.

Kuman qachon lavozimini tark etadi?

Niderlandiya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi Ronald Kuman shartnomasi muddati tugagach, o‘z vazifasidan ketadi.

Bu qaror «apelsinlar»ning JCH-2026dagi ishtiroki yakunlanganidan keyin ma’lum qilingan.

Marokash Niderlandiyani to‘xtatdi

Niderlandiya jahon chempionatining 1/16 finalida Marokashga qarshi maydonga tushdi.

Uchrashuvning asosiy va qo‘shimcha vaqti 1:1 hisobida yakunlandi. Penaltilar seriyasida esa Marokash 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yubordi.

Ko‘rsatkich

Natija

Bosqich

JCH-2026, 1/16 final

Uchrashuv

Niderlandiya — Marokash

Asosiy va qo‘shimcha vaqt

1:1

Penaltilar seriyasi

2:3

Slot «Liverpul» bilan chempion bo‘lgan

Arne Slotning so‘nggi ish joyi Angliyaning «Liverpul» klubi bo‘lgan.

U mersisaydliklarni 2024/25 yilgi mavsumda Angliya chempionligiga olib chiqqan.

Biroq 2026 yil may oyida klub rahbariyati jamoaning keyingi natijalaridan qoniqmagani sabab Slot bosh murabbiylik lavozimini tark etganini rasman e’lon qildi.

Niderlandiyada yangi davr boshlanadimi?

Slot hujumkor o‘yin uslubi, yuqori pressing va futbolchilar bilan ishlash qobiliyati bilan tanilgan.

Agar u milliy jamoaga tayinlansa, Niderlandiya futbolida yangi davr boshlanishi mumkin.

Endi asosiy savol — federatsiya Arne Slotga ishonadimi yoki boshqa nomzodni tanlaydimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorLucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorBugun, 16:32Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiThierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi