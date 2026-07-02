Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdi
Belgiya milliy jamoasi darvozaboni Tibo Kurtua JCH-2026 1/16 finalida Senegalga qarshi kechgan dramatik uchrashuvdan keyin o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Belgiya 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, so‘nggi daqiqalarda muvozanatni tikladi va qo‘shimcha vaqtda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
«O‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik»
Kurtua Senegalga qarshi bahs jamoa uchun juda og‘ir kechganini tan oldi.
«Juda og‘ir bahs bo‘ldi. O‘yin davomida 0:2 hisobida ortda borayotgan edik, ammo o‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik», — dedi darvozabon.
Uning fikricha, futbolchilar eng qiyin vaziyatda ham uchrashuvni qutqarish mumkinligiga ishongan.
Bitta gol barchasini o‘zgartirdi
Belgiya asosiy vaqt yakuniga oz qolganida ham ikki to‘p farqi bilan mag‘lub bo‘layotgan edi.
Biroq birinchi javob golidan keyin jamoaning o‘yini butunlay o‘zgardi. Belgiyaliklar bosimni kuchaytirib, hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi.
«Futbolda bitta gol ham uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu safar hammasi bizning foydamizga hal bo‘ldi», — dedi Kurtua.
Qo‘shimcha vaqtda g‘alaba qo‘lga kiritildi
Asosiy vaqt 2:2 hisobida yakunlangach, jamoalar qo‘shimcha bo‘limlarda kurashni davom ettirdi.
Belgiya hal qiluvchi golni kiritib, 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi va keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
«Jamoam bilan faxrlanaman»
Kurtua futbolchilarning xarakter va matonat ko‘rsatganini alohida ta’kidladi.
«Jamoam bilan faxrlanaman», — dedi Belgiya termasi posboni.
Ushbu kambek Belgiyaning turnirdagi imkoniyatlari va eng og‘ir vaziyatlarda ham taslim bo‘lmasligini ko‘rsatdi.
Navbatdagi raqib — AQSH
Rudi Garsiya boshchiligidagi Belgiya JCH-2026 1/8 finalida turnir mezbonlaridan biri — AQSH milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Senegalga qarshi dramatik g‘alabadan so‘ng belgiyaliklarni navbatdagi jiddiy sinov kutib turibdi.
…