Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdi

·30·Sport
Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdi

Belgiya milliy jamoasi darvozaboni Tibo Kurtua JCH-2026 1/16 finalida Senegalga qarshi kechgan dramatik uchrashuvdan keyin o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Belgiya 0:2 hisobida ortda borayotganiga qaramay, so‘nggi daqiqalarda muvozanatni tikladi va qo‘shimcha vaqtda 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

«O‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik»

Kurtua Senegalga qarshi bahs jamoa uchun juda og‘ir kechganini tan oldi.

«Juda og‘ir bahs bo‘ldi. O‘yin davomida 0:2 hisobida ortda borayotgan edik, ammo o‘zimizga bo‘lgan ishonchni yo‘qotmadik», — dedi darvozabon.

Uning fikricha, futbolchilar eng qiyin vaziyatda ham uchrashuvni qutqarish mumkinligiga ishongan.

Bitta gol barchasini o‘zgartirdi

Belgiya asosiy vaqt yakuniga oz qolganida ham ikki to‘p farqi bilan mag‘lub bo‘layotgan edi.

Biroq birinchi javob golidan keyin jamoaning o‘yini butunlay o‘zgardi. Belgiyaliklar bosimni kuchaytirib, hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘ldi.

«Futbolda bitta gol ham uchrashuv taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bu safar hammasi bizning foydamizga hal bo‘ldi», — dedi Kurtua.

Qo‘shimcha vaqtda g‘alaba qo‘lga kiritildi

Asosiy vaqt 2:2 hisobida yakunlangach, jamoalar qo‘shimcha bo‘limlarda kurashni davom ettirdi.

Belgiya hal qiluvchi golni kiritib, 3:2 hisobida irodali g‘alabaga erishdi va keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

«Jamoam bilan faxrlanaman»

Kurtua futbolchilarning xarakter va matonat ko‘rsatganini alohida ta’kidladi.

«Jamoam bilan faxrlanaman», — dedi Belgiya termasi posboni.

Ushbu kambek Belgiyaning turnirdagi imkoniyatlari va eng og‘ir vaziyatlarda ham taslim bo‘lmasligini ko‘rsatdi.

Navbatdagi raqib — AQSH

Rudi Garsiya boshchiligidagi Belgiya JCH-2026 1/8 finalida turnir mezbonlaridan biri — AQSH milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Senegalga qarshi dramatik g‘alabadan so‘ng belgiyaliklarni navbatdagi jiddiy sinov kutib turibdi.

Thibaut CourtoisBelgiyaSenegalAQShRudi Garsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi