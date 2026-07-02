Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdi

·26·Sport
Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdi

Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zlatko Dalich JCH-2026 nimchorak finalida Portugaliyaga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahs oldidan raqibga yuqori baho berdi.

Mutaxassis Portugaliyani dunyoning eng kuchli termalaridan biri deb atab, Krishtianu Ronaldu istalgan daqiqada uchrashuv taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkinligini ta’kidladi.

«Dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri»

Zlatko Dalich Portugaliya tarkibi va jamoaning umumiy saviyasini alohida e’tirof etdi.

«Bu dunyoning eng kuchli milliy jamoalaridan biri», — dedi Xorvatiya bosh murabbiyi.

Uning fikricha, portugaliyaliklar nafaqat kuchli futbolchilar, balki yuqori saviyada ish olib borayotgan murabbiylar shtabiga ham ega.

Martinesning faoliyatiga yuqori baho

Dalich Portugaliya bosh murabbiyi Roberto Martinesning ishini ham maqtadi.

«Ularning ajoyib bosh murabbiyi bor va u fantastik ishlarni amalga oshirmoqda. Buni avval Belgiyada, endi esa Portugaliyada ham isbotladi», — dedi u.

Xorvatiyalik mutaxassis Martines jamoaga o‘z g‘oyalarini singdira olganini va Portugaliyani xavfli raqibga aylantirganini qayd etdi.

Ronaldu istalgan payt gol urishi mumkin

Dalich Portugaliya hujumi haqida gapirar ekan, Krishtianu Ronalduga alohida to‘xtaldi.

«Ularning safida istalgan daqiqada gol ura oladigan Krishtianu Ronaldu bor», — dedi murabbiy.

Xorvatiya himoyachilari uchrashuv davomida portugaliyalik hujumchining har bir harakatini diqqat bilan nazorat qilishiga to‘g‘ri keladi.

Portugaliyaning asosiy kuchi nimada?

Dalichning fikricha, Portugaliyaning eng kuchli jihati — futbolchilarning yuqori texnik mahorati va to‘p nazorati.

«Ular bu borada juda kuchli, ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratadi va doimo o‘yinni nazorat qilishga intiladi», — dedi u.

Shu sabab Xorvatiya uchun markazdagi kurash va raqibga erkin harakat qilish imkonini bermaslik muhim ahamiyat kasb etadi.

G‘olib chorakfinalga chiqadi

Portugaliya va Xorvatiya milliy jamoalari JCH-2026 1/8 finalida o‘zaro bahs olib boradi.

Uchrashuv 3 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. G‘alaba qozongan jamoa jahon chempionati chorakfinali yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.

Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya va tajribali Xorvatiya o‘rtasidagi bahs turnirning eng murosasiz to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Zlatko DalicCristiano RonaldoCroatiaPortugalRoberto Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14Arne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinArne Slot Niderlandiya terma jamoasini boshqarishi mumkinBugun, 17:03Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiJoze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radiBugun, 17:00Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi