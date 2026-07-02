Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdi
Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zlatko Dalich JCH-2026 nimchorak finalida Portugaliyaga qarshi o‘tadigan hal qiluvchi bahs oldidan raqibga yuqori baho berdi.
Mutaxassis Portugaliyani dunyoning eng kuchli termalaridan biri deb atab, Krishtianu Ronaldu istalgan daqiqada uchrashuv taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkinligini ta’kidladi.
«Dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri»
Zlatko Dalich Portugaliya tarkibi va jamoaning umumiy saviyasini alohida e’tirof etdi.
«Bu dunyoning eng kuchli milliy jamoalaridan biri», — dedi Xorvatiya bosh murabbiyi.
Uning fikricha, portugaliyaliklar nafaqat kuchli futbolchilar, balki yuqori saviyada ish olib borayotgan murabbiylar shtabiga ham ega.
Martinesning faoliyatiga yuqori baho
Dalich Portugaliya bosh murabbiyi Roberto Martinesning ishini ham maqtadi.
«Ularning ajoyib bosh murabbiyi bor va u fantastik ishlarni amalga oshirmoqda. Buni avval Belgiyada, endi esa Portugaliyada ham isbotladi», — dedi u.
Xorvatiyalik mutaxassis Martines jamoaga o‘z g‘oyalarini singdira olganini va Portugaliyani xavfli raqibga aylantirganini qayd etdi.
Ronaldu istalgan payt gol urishi mumkin
Dalich Portugaliya hujumi haqida gapirar ekan, Krishtianu Ronalduga alohida to‘xtaldi.
«Ularning safida istalgan daqiqada gol ura oladigan Krishtianu Ronaldu bor», — dedi murabbiy.
Xorvatiya himoyachilari uchrashuv davomida portugaliyalik hujumchining har bir harakatini diqqat bilan nazorat qilishiga to‘g‘ri keladi.
Portugaliyaning asosiy kuchi nimada?
Dalichning fikricha, Portugaliyaning eng kuchli jihati — futbolchilarning yuqori texnik mahorati va to‘p nazorati.
«Ular bu borada juda kuchli, ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratadi va doimo o‘yinni nazorat qilishga intiladi», — dedi u.
Shu sabab Xorvatiya uchun markazdagi kurash va raqibga erkin harakat qilish imkonini bermaslik muhim ahamiyat kasb etadi.
G‘olib chorakfinalga chiqadi
Portugaliya va Xorvatiya milliy jamoalari JCH-2026 1/8 finalida o‘zaro bahs olib boradi.
Uchrashuv 3 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. G‘alaba qozongan jamoa jahon chempionati chorakfinali yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi.
Ronaldu yetakchiligidagi Portugaliya va tajribali Xorvatiya o‘rtasidagi bahs turnirning eng murosasiz to‘qnashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…