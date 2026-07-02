Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radi

·0·Sport
Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoa tarkibini kuchaytirish rejalarini ishlab chiqmoqda.

Portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga Xoselu uslubida harakat qiladigan sof markaziy hujumchi kerakligini bildirgan.

Mourinoga qanday forvard kerak?

Diario AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, Mourino hujum chizig‘ida jismoniy kurashga kirisha oladigan, jarima maydonida xavfli harakat qiladigan va yuqori uzatmalardan samarali foydalanadigan futbolchini ko‘rishni istamoqda.

Mutaxassisga Xoselu singari klassik markaziy hujumchi kerak.

Bunday futbolchi:

  • raqib jarima maydonida tayanch nuqta bo‘lishi;

  • qanotlardan uzatilgan to‘plar uchun kurashishi;

  • yopiq himoyalarga qarshi yechim topishi;

  • zaxiradan tushib, o‘yinni o‘zgartirishi mumkin.

Transfer hozircha ustuvor emas

Shunga qaramay, yangi markaziy hujumchi xarid qilish «Qirollik klubi»ning transfer bozoridagi eng asosiy vazifasi hisoblanmayapti.

Klub rahbariyati tarkibdagi Gonsalo Garsiya ham ushbu vazifani munosib bajara olishi mumkin, deb hisoblamoqda.

Shu sabab «Real» avvalo mavjud futbolchilarning imkoniyatlarini baholab olishni rejalashtirgan.

Yakuniy qaror qachon qabul qilinadi?

Markaziy hujumchi bo‘yicha yakuniy qaror mavsumoldi yig‘inidan keyin chiqariladi.

Mourino barcha futbolchilar bilan ishlab ko‘rib, Gonsalo Garsiya va boshqa hujumchilarning o‘z talablariga qanchalik mos kelishini baholaydi.

Agar mavjud tarkibda kerakli yechim topilmasa, «Real» transfer bozoriga chiqishi mumkin.

Sovrinsiz mavsumdan keyin o‘zgarishlar kutilmoqda

«Real» o‘tgan mavsumda La Ligada ikkinchi o‘rinni egalladi.

Shuningdek, madridliklar birorta ham kubok musobaqasida g‘olib chiqa olmay, mavsumni sovrinsiz yakunladi.

Bu natijalardan so‘ng klubda tarkibni kuchaytirish va yangi mavsumda barcha musobaqalarda chempionlik uchun kurashish maqsadi qo‘yilgan.

Endi asosiy savol — Mourino Gonsalo Garsiyaga imkoniyat beradimi yoki «Real» yangi markaziy hujumchi sotib oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiTibo Kurtua Belgiya milliy jamoasi kambekining "asosiy siri"ni aytdiBugun, 16:54Zlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiZlatko Dalich Portugaliyaning eng xavfli jihatini aytdiBugun, 16:50Vitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiVitinya Xorvatiyaga qarshi o‘yin oldidan muxlislarga murojaat qildiBugun, 16:48Lucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorLucy Bronze Chelsi bilan shartnomasini uzaytirdi: London klubida muhim qarorBugun, 16:32Thierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiThierry Henry Angliya terma jamoasini ogohlantirdi: Harry Kane har doim ham qutqara olmaydiBugun, 16:12Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaTottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaBugun, 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi