Joze Mourino «Real» rahbariyatidan yangi hujumchi so‘radi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoa tarkibini kuchaytirish rejalarini ishlab chiqmoqda.
Portugaliyalik mutaxassis klub rahbariyatiga Xoselu uslubida harakat qiladigan sof markaziy hujumchi kerakligini bildirgan.
Mourinoga qanday forvard kerak?
Diario AS nashri ma’lumotiga ko‘ra, Mourino hujum chizig‘ida jismoniy kurashga kirisha oladigan, jarima maydonida xavfli harakat qiladigan va yuqori uzatmalardan samarali foydalanadigan futbolchini ko‘rishni istamoqda.
Mutaxassisga Xoselu singari klassik markaziy hujumchi kerak.
Bunday futbolchi:
raqib jarima maydonida tayanch nuqta bo‘lishi;
qanotlardan uzatilgan to‘plar uchun kurashishi;
yopiq himoyalarga qarshi yechim topishi;
zaxiradan tushib, o‘yinni o‘zgartirishi mumkin.
Transfer hozircha ustuvor emas
Shunga qaramay, yangi markaziy hujumchi xarid qilish «Qirollik klubi»ning transfer bozoridagi eng asosiy vazifasi hisoblanmayapti.
Klub rahbariyati tarkibdagi Gonsalo Garsiya ham ushbu vazifani munosib bajara olishi mumkin, deb hisoblamoqda.
Shu sabab «Real» avvalo mavjud futbolchilarning imkoniyatlarini baholab olishni rejalashtirgan.
Yakuniy qaror qachon qabul qilinadi?
Markaziy hujumchi bo‘yicha yakuniy qaror mavsumoldi yig‘inidan keyin chiqariladi.
Mourino barcha futbolchilar bilan ishlab ko‘rib, Gonsalo Garsiya va boshqa hujumchilarning o‘z talablariga qanchalik mos kelishini baholaydi.
Agar mavjud tarkibda kerakli yechim topilmasa, «Real» transfer bozoriga chiqishi mumkin.
Sovrinsiz mavsumdan keyin o‘zgarishlar kutilmoqda
«Real» o‘tgan mavsumda La Ligada ikkinchi o‘rinni egalladi.
Shuningdek, madridliklar birorta ham kubok musobaqasida g‘olib chiqa olmay, mavsumni sovrinsiz yakunladi.
Bu natijalardan so‘ng klubda tarkibni kuchaytirish va yangi mavsumda barcha musobaqalarda chempionlik uchun kurashish maqsadi qo‘yilgan.
Endi asosiy savol — Mourino Gonsalo Garsiyaga imkoniyat beradimi yoki «Real» yangi markaziy hujumchi sotib oladimi?
…