Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildi

·0·Texno
Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildi

Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Chery Automobile kompaniyasi oʻzining yangi avloddagi Rhino akkumulyatorlariga boʻlgan ishonchini namoyish etish maqsadida misli koʻrilmagan qadam tashladi. Endilikda ushbu batareyalar bilan jihozlangan barcha yangi elektromobil va gibrid modellari uchun birinchi egalariga umrbod kafolat taqdim etiladi. Bu qaror nafaqat brendning texnologik ustunligini koʻrsatadi, balki isteʼmolchilarning elektr transportiga boʻlgan ishonchini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kafolat nafaqat akkumulyator blokini, balki elektromotorlar va boshqaruv bloklarini ham oʻz ichiga oladi. Biroq, bu imtiyozdan faqat shaxsiy foydalanish uchun xarid qilingan avtomobillar egalari foydalanishlari mumkin — tijorat maqsadlarida, masalan, taksi xizmatida foydalaniladigan transport vositalari uchun ushbu qoida amal qilmaydi. Bu kabi strategiya Chery brendining bozor ulushini kengaytirishda muhim omil boʻlishi shubhasiz.

Xavfsizlikning eng qatʼiy standartlari

Ushbu kampaniya Xitoyda akkumulyatorlar xavfsizligi boʻyicha yangi majburiy davlat standarti kuchga kirishi ortidan eʼlon qilindi. Mutaxassislar ushbu yangi talablarni sanoat tarixidagi eng qatʼiy xavfsizlik meʼyorlari deb atashmoqda. Chery oʻzining Rhino batareyalari ushbu standartlarga toʻliq javob berishini va hatto ulardan oʻzib ketishini taʼkidlamoqda. Yangi qoidalarga koʻra, akkumulyatorlarda termal qizish sodir boʻlgan taqdirda ham, 2 soat davomida yongʻin yoki portlash kuzatilmasligi shart.

Bundan tashqari, xavfsizlik talablari salon ichidagi yoʻlovchilarning himoyasiga ham qaratilgan. Xususan, ogohlantirish signali chalingandan soʻng 5 daqiqa davomida avtomobil saloniga tutun kirmasligi kerak. Shuningdek, batareyalar mexanik zarbalarga chidamlilik boʻyicha ham sinovdan oʻtkaziladi: ular 150 J energiyaga ega boʻlgan 30 mm diametrli poʻlat sharning uch marta urilishiga bardosh berishi lozim. Rhino batareyalari 300 marta tezkor quvvatlash siklidan keyin ham oʻzining xavfsizlik xususiyatlarini yoʻqotmasligi bilan ajralib turadi.

Kompaniya masʼuliyati va qamrab olingan modellar

Chery Automobile vakillari juda dadil vaʼda berishdi: agar Rhino batareyasi bilan jihozlangan biror-bir modelda inson omili boʻlmagan nosozlik tufayli termal qizish yoki shikastlanish yuz bersa, kompaniya mijozga xuddi shu rusumdagi mutlaqo yangi avtomobilni taqdim etadi. Bu kabi kafolatlar brendning oʻz mahsuloti sifatiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda Rhino akkumulyatorlari Chery guruhiga kiruvchi toʻrtta asosiy brendning modellarida qoʻllanilmoqda:

  • Chery
  • Exeed
  • Jetour
  • iCar (iCaur)
Oʻzbekiston bozorida ham Chery, Jetour va Exeed brendlarining mashhurligi ortib borayotganini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchining bunday global tashabbuslari mahalliy xaridorlarning ham brendga boʻlgan munosabatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Kompaniya oʻzining barcha yangi energiya turlari (BEV, PHEV va EREV) bilan ishlaydigan modellarini ushbu xavfsiz texnologiya bilan jihozlashni davom ettirmoqda.

CheryRhinoAkkumulyatorElektromobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!Taniqli shaxs nomidan kelgan xabar sizni tuzoqqa tushirishi mumkin!Bugun, 16:25iPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldiiPhone 18 Pro Max rekord darajadagi akkumulyator bilan jihozlanishi ma’lum boʻldiBugun, 16:23Yaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiYaponiya 2040 yilgacha 10 million aqlli robot ishga tushiradiBugun, 15:45Samsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiSamsung shaxsiy maʼlumotlar himoyasida inqilob qilmoqchi: Privacy Display barcha Galaxy S27 flagmanlariga oʻrnatiladiBugun, 15:22Tesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiTesla haydovchi shaxsini tekshirish tizimini joriy etmoqda: FSD faollashuvi oʻzgaradiBugun, 14:26Tesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiTesla Optimus ishlab chiqarishga tayyor: Ilon Mask dunyodagi eng ilgʻor robot zavodini ochdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi