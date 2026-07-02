Chery oʻzining yangi Rhino akkumulyatorlari uchun umrbod kafolat eʼlon qildi
Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Chery Automobile kompaniyasi oʻzining yangi avloddagi Rhino akkumulyatorlariga boʻlgan ishonchini namoyish etish maqsadida misli koʻrilmagan qadam tashladi. Endilikda ushbu batareyalar bilan jihozlangan barcha yangi elektromobil va gibrid modellari uchun birinchi egalariga umrbod kafolat taqdim etiladi. Bu qaror nafaqat brendning texnologik ustunligini koʻrsatadi, balki isteʼmolchilarning elektr transportiga boʻlgan ishonchini tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kafolat nafaqat akkumulyator blokini, balki elektromotorlar va boshqaruv bloklarini ham oʻz ichiga oladi. Biroq, bu imtiyozdan faqat shaxsiy foydalanish uchun xarid qilingan avtomobillar egalari foydalanishlari mumkin — tijorat maqsadlarida, masalan, taksi xizmatida foydalaniladigan transport vositalari uchun ushbu qoida amal qilmaydi. Bu kabi strategiya Chery brendining bozor ulushini kengaytirishda muhim omil boʻlishi shubhasiz.
Xavfsizlikning eng qatʼiy standartlariUshbu kampaniya Xitoyda akkumulyatorlar xavfsizligi boʻyicha yangi majburiy davlat standarti kuchga kirishi ortidan eʼlon qilindi. Mutaxassislar ushbu yangi talablarni sanoat tarixidagi eng qatʼiy xavfsizlik meʼyorlari deb atashmoqda. Chery oʻzining Rhino batareyalari ushbu standartlarga toʻliq javob berishini va hatto ulardan oʻzib ketishini taʼkidlamoqda. Yangi qoidalarga koʻra, akkumulyatorlarda termal qizish sodir boʻlgan taqdirda ham, 2 soat davomida yongʻin yoki portlash kuzatilmasligi shart.
Bundan tashqari, xavfsizlik talablari salon ichidagi yoʻlovchilarning himoyasiga ham qaratilgan. Xususan, ogohlantirish signali chalingandan soʻng 5 daqiqa davomida avtomobil saloniga tutun kirmasligi kerak. Shuningdek, batareyalar mexanik zarbalarga chidamlilik boʻyicha ham sinovdan oʻtkaziladi: ular 150 J energiyaga ega boʻlgan 30 mm diametrli poʻlat sharning uch marta urilishiga bardosh berishi lozim. Rhino batareyalari 300 marta tezkor quvvatlash siklidan keyin ham oʻzining xavfsizlik xususiyatlarini yoʻqotmasligi bilan ajralib turadi.
Kompaniya masʼuliyati va qamrab olingan modellarChery Automobile vakillari juda dadil vaʼda berishdi: agar Rhino batareyasi bilan jihozlangan biror-bir modelda inson omili boʻlmagan nosozlik tufayli termal qizish yoki shikastlanish yuz bersa, kompaniya mijozga xuddi shu rusumdagi mutlaqo yangi avtomobilni taqdim etadi. Bu kabi kafolatlar brendning oʻz mahsuloti sifatiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.
Hozirgi vaqtda Rhino akkumulyatorlari Chery guruhiga kiruvchi toʻrtta asosiy brendning modellarida qoʻllanilmoqda:
- Chery
- Exeed
- Jetour
- iCar (iCaur)
…