Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdi

·49·O‘zbekiston
Alisher Qodirov Mundialdan qaytgan futbolchilarimizning nimasidan norozi ekanligini ochiq aytdi

Alisher Qodirov O‘zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtirokini baholab, futbolchilarga minnatdorlik bildirdi.

Deputatning so‘zlariga ko‘ra, jamoa kuchli raqiblarga qarshi qiyin o‘yinlarda maydonga tushgan va katta bosim ostida harakat qilgan. Shunga qaramay, futbolchilarning kurashchanligi va irodasi yaqqol ko‘ringan.

U mamlakat taraqqiyoti misolida futboldagi maqsadlar ham doim o‘sib borishini tushuntirdi. Qodirov 10 yil avval O‘zbekiston yalpi ichki mahsuloti 50 milliard dollar bo‘lganini, olti yilda 150 milliard dollarga yetganini va 250 milliard dollarlik marra ko‘zlanayotganini aytdi.

Shundan kelib chiqib, u terma jamoaga qo‘yilayotgan talab ham o‘zgarganini bildirdi. Ilgari Jahon chempionatiga chiqish asosiy maqsad bo‘lgan bo‘lsa, endi turnirda natija ko‘rsatish talab etilishini ta’kidladi.

"Biz yigitlarning faqat Osiyoda qolib ketayotganidan norozi edik. Jahon chempionatiga chiqishsin dedik. Endi bu bilan ham to‘xtamaymiz, muvaffaqiyat kutamiz. Keyingi Jahon chempionatida ular katta shijoat bilan g‘alaba uchun kurashadi", dedi Alisher Qodirov.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiO‘zbekiston terma jamoasi poytaxt aeroportida tantanali kutib olindiBugun, 16:31Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir, tog‘larda sel xavfi kutilmoqdaBugun, 16:07O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?O‘zbekiston pasporti global reytingda qaysi pog‘onani egalladi?Bugun, 15:35O‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiO‘zbekistonda AI-92 benzini narxi rekord darajada qimmatlashdiBugun, 12:54O‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda avtomobillar soni rekord darajaga yetgani ma’lum bo‘ldiKecha, 15:07O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?O‘zbekiston aholisi 39 milliondan oshdi: farq qayerdan chiqdi?Kecha, 13:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Surxondaryoda to‘rt oyoqli chaqaloq tug‘ildi va operatsiya qilindi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi