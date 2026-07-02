O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlar

·78·Sport
O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlar

O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining Osiyo chempionligi va Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki bejiz bo‘lmaganini vaqt isbotlamoqda. O‘zbek futbolida yangi avlod vakillari nafaqat mahalliy Superligada, balki Yevropaning kuchli skautlari nazarida ham porlamoqda.

Buning eng dadil va inqilobiy isboti — Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaning grand klublaridan biri — «Braga» bilan shartnoma imzolagani bo‘ldi. Xo‘sh, bu transfer ortida qanday strategik qadamlar yotibdi va yigitlarimizni Yevropada nimalar kutmoqda? Quyida shu haqda fikr yuritamiz.

1. Yosh cheklovi va kutish strategiyasi: FIFA qoidalari qanday yengib o‘tildi?

Ma’lumki, yevropalik agentlar yigitlarimizga ancha oldin qiziqib qolishgan edi. Biroq FIFAning qat’iy reglamentiga ko‘ra, 18 yoshga to‘lmagan futbolchilarning xalqaro transferi taqiqlanadi. Portugaliyaliklar bu borada juda sabrli va professional harakat qilishdi:

  • Tayyorgarlik bosqichi: Futbolchilar qishdayoq Portugaliyaga borib, klub infratuzilmasi bilan tanishib qaytishgan edi. Bu ularning ruhiy adaptatsiyasi uchun ilk qadam bo‘ldi.

  • O‘yin amaliyoti: Kutish davrida yigitlar O‘zbekistonda shunchaki o‘tirishgani yo‘q. Sayfiddin Sodiqov «Andijon» safida, Sadriddin Hasanov esa «Bunyodkor» tarkibida Superliga havosidan nafas olishdi va kattalar futboliga jismonan tayyorlanishdi.

  • Vaqt maromi (Timing): Har ikki futbolchi ham shu yilning may va iyun oylarida 18 yoshni qarshi oldilar va kutilgan «yashil chiroq» yondi.

2. Nima uchun aynan «Braga»?

«Braga» — Yevropa futbolida iqtidorlarni kashf qilish, ularni sayqallash va jahon grandlariga qimmat bahoga sotish bo‘yicha eng kuchli tizimga ega klublardan biri hisoblanadi.

Futbolchilarimizning to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy tarkibga emas, balki «Braga» U23 (23 yoshgacha bo‘lganlar) jamoasiga qo‘shilgani juda oqilona va xavfsiz qadamdir. Sababi, Yevropa futbolidagi tezlik, jismoniy kurashlar va taktik talablar bizning Superligadan tubdan farq qiladi. U23 jamoasi yigitlarimiz uchun Yevropa futboli poydevoriga moslashish uchun eng maqbul «ko‘prik» vazifasini o‘taydi.

3. Bir yillik shartnoma: Imkoniyatmi yoki tavakkalchilik?

Klub o‘zbek futbolchilari bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Bu muddat tashqaridan qisqa tuyulishi mumkin, ammo bu Yevropa futbolining ichki qonuniyatidir:

  • Klub uchun xavfsizlik: Portugaliyaliklar futbolchilarning rasmiy o‘yinlarda (bosim ostida) o‘zlarini qanday tutishini va yevropacha muhitga qay darajada moslasha olishini amalda ko‘rmoqchi.

  • Futbolchilar uchun maksimal motivatsiya: 1 yillik muddat yigitlarni komfort zonasiga tushib qolishdan asraydi. Ular shartnoma uzaytirilishi yoki yaxshiroq moliyaviy shartlarga ega bo‘lish uchun har bir mashg‘ulotda 200% kuch bilan ishlashga majbur bo‘lishadi.

4. Futbolchilarning taktik ustunliklari

Har ikki futbolchimiz ham zamonaviy futbol talab qilgan eng qimmatli pozitsiyalarda o‘ynashadi:

  • Sayfiddin Sodiqov — qanot yarim himoyachisi sifatida «Odil Junior» va «Andijon» maktabida tezkorlik va dribling borasida yaxshi shakllangan.

  • Sadriddin Hasanov — hujumkor vinger. «Bunyodkor» tizimida ulg‘aygan bu yigit aldamchi harakatlar va kutilmagan zarbalar berishda o‘smirlar o‘rtasidagi Jahon chempionatidayoq ko‘pchilikning yodida qolgandi. Zamonaviy futbolda qanot hujumchilariga (vingerlarga) bo‘lgan talab doimo yuqori.

Xulosa

Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaga yo‘l olishi — nafaqat ularning shaxsiy faoliyatida, balki butun o‘zbek futboli eksportida yangi sahifa ochmoqda. Agar yigitlarimiz ushbu bir yil ichida o‘zlarini ko‘rsata olishsa, «Braga» ular orqali Markaziy Osiyo bozoriga yanada jiddiyroq e’tibor qarata boshlaydi.

Endi hammasi yigitlarning o‘z qo‘lida. Yevropa futboli faqat iqtidorni emas, balki temirdek intizom va mehnatni sevadi. Oq yo‘l, yigitlar!

BragaSadriddin HasanovSayfiddin SodiqovBunyodkorAndijon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi