O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlar
O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasining Osiyo chempionligi va Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli ishtiroki bejiz bo‘lmaganini vaqt isbotlamoqda. O‘zbek futbolida yangi avlod vakillari nafaqat mahalliy Superligada, balki Yevropaning kuchli skautlari nazarida ham porlamoqda.
Buning eng dadil va inqilobiy isboti — Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaning grand klublaridan biri — «Braga» bilan shartnoma imzolagani bo‘ldi. Xo‘sh, bu transfer ortida qanday strategik qadamlar yotibdi va yigitlarimizni Yevropada nimalar kutmoqda? Quyida shu haqda fikr yuritamiz.
1. Yosh cheklovi va kutish strategiyasi: FIFA qoidalari qanday yengib o‘tildi?
Ma’lumki, yevropalik agentlar yigitlarimizga ancha oldin qiziqib qolishgan edi. Biroq FIFAning qat’iy reglamentiga ko‘ra, 18 yoshga to‘lmagan futbolchilarning xalqaro transferi taqiqlanadi. Portugaliyaliklar bu borada juda sabrli va professional harakat qilishdi:
Tayyorgarlik bosqichi: Futbolchilar qishdayoq Portugaliyaga borib, klub infratuzilmasi bilan tanishib qaytishgan edi. Bu ularning ruhiy adaptatsiyasi uchun ilk qadam bo‘ldi.
O‘yin amaliyoti: Kutish davrida yigitlar O‘zbekistonda shunchaki o‘tirishgani yo‘q. Sayfiddin Sodiqov «Andijon» safida, Sadriddin Hasanov esa «Bunyodkor» tarkibida Superliga havosidan nafas olishdi va kattalar futboliga jismonan tayyorlanishdi.
Vaqt maromi (Timing): Har ikki futbolchi ham shu yilning may va iyun oylarida 18 yoshni qarshi oldilar va kutilgan «yashil chiroq» yondi.
2. Nima uchun aynan «Braga»?
«Braga» — Yevropa futbolida iqtidorlarni kashf qilish, ularni sayqallash va jahon grandlariga qimmat bahoga sotish bo‘yicha eng kuchli tizimga ega klublardan biri hisoblanadi.
Futbolchilarimizning to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy tarkibga emas, balki «Braga» U23 (23 yoshgacha bo‘lganlar) jamoasiga qo‘shilgani juda oqilona va xavfsiz qadamdir. Sababi, Yevropa futbolidagi tezlik, jismoniy kurashlar va taktik talablar bizning Superligadan tubdan farq qiladi. U23 jamoasi yigitlarimiz uchun Yevropa futboli poydevoriga moslashish uchun eng maqbul «ko‘prik» vazifasini o‘taydi.
3. Bir yillik shartnoma: Imkoniyatmi yoki tavakkalchilik?
Klub o‘zbek futbolchilari bilan 1 yillik shartnoma imzoladi. Bu muddat tashqaridan qisqa tuyulishi mumkin, ammo bu Yevropa futbolining ichki qonuniyatidir:
Klub uchun xavfsizlik: Portugaliyaliklar futbolchilarning rasmiy o‘yinlarda (bosim ostida) o‘zlarini qanday tutishini va yevropacha muhitga qay darajada moslasha olishini amalda ko‘rmoqchi.
Futbolchilar uchun maksimal motivatsiya: 1 yillik muddat yigitlarni komfort zonasiga tushib qolishdan asraydi. Ular shartnoma uzaytirilishi yoki yaxshiroq moliyaviy shartlarga ega bo‘lish uchun har bir mashg‘ulotda 200% kuch bilan ishlashga majbur bo‘lishadi.
4. Futbolchilarning taktik ustunliklari
Har ikki futbolchimiz ham zamonaviy futbol talab qilgan eng qimmatli pozitsiyalarda o‘ynashadi:
Sayfiddin Sodiqov — qanot yarim himoyachisi sifatida «Odil Junior» va «Andijon» maktabida tezkorlik va dribling borasida yaxshi shakllangan.
Sadriddin Hasanov — hujumkor vinger. «Bunyodkor» tizimida ulg‘aygan bu yigit aldamchi harakatlar va kutilmagan zarbalar berishda o‘smirlar o‘rtasidagi Jahon chempionatidayoq ko‘pchilikning yodida qolgandi. Zamonaviy futbolda qanot hujumchilariga (vingerlarga) bo‘lgan talab doimo yuqori.
Xulosa
Sadriddin Hasanov va Sayfiddin Sodiqovning Portugaliyaga yo‘l olishi — nafaqat ularning shaxsiy faoliyatida, balki butun o‘zbek futboli eksportida yangi sahifa ochmoqda. Agar yigitlarimiz ushbu bir yil ichida o‘zlarini ko‘rsata olishsa, «Braga» ular orqali Markaziy Osiyo bozoriga yanada jiddiyroq e’tibor qarata boshlaydi.
Endi hammasi yigitlarning o‘z qo‘lida. Yevropa futboli faqat iqtidorni emas, balki temirdek intizom va mehnatni sevadi. Oq yo‘l, yigitlar!
…