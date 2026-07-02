Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldi

·0·Jamiyat
Andijonda gaz “zapravka”sida kuchli chaqnash sodir bo‘ldi

Bugun, 2 iyul kuni Andijon viloyatining Xonobod shahrida joylashgan avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchasida havo-gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida ikki nafar fuqaro tan jarohati olgan. Bu haqda Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, voqea soat taxminan 10:30 larda Xonobod shahrining “Anhor” mahallasi hududida joylashgan AGTKSH kompressor xonasida yuz bergan. Xabar kelib tushishi bilan qutqaruv xizmatlari zudlik bilan voqea joyiga yetib borib, vaziyatni nazoratga olgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, havo-gaz aralashmasining chaqnashi natijasida kompressor xonasining taxminan 30 kvadrat metr maydondagi tom qismiga, shuningdek, eshik va derazalariga zarar yetgan.

Hodisa oqibatida ikki nafar fuqaro turli darajada tan jarohatlari olgan. Ularga zarur tibbiy yordam ko‘rsatish maqsadida shifoxonaga yotqizilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa tufayli halok bo‘lganlar yo‘q.

Ayni paytda mutaxassislar tomonidan havo-gaz aralashmasi chaqnashiga nima sabab bo‘lgani hamda yetkazilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Tegishli idoralar holat yuzasidan o‘rganish ishlarini davom ettirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaQizlarga shilqimlik qilgani aytilgan direktor tekshirilmoqdaBugun, 13:47Andijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiAndijonda 15 yoshli qizning jasadi kanaldan topildiBugun, 13:18Yangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiYangi qonun: Zo‘ravonlikka qarshi himoya kuchaytirildiBugun, 12:13Germaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiGermaniyaga ish va’dasi: 20 ming dollarlik firibgarlik fosh bo‘ldiBugun, 12:10Toshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiToshkentda Malibu daraxtni urib, qahvaxonaga kirib ketdiBugun, 12:05Bolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBolaning og‘ziga mato tiqqan bog‘cha taqdiri hal bo‘lmoqdaBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
PUBG orqali boshlangan tanishuv to‘y bilan yakunlandi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)