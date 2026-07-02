McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdi
Britaniyaning McMurtry avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining rekordchi va noyob texnologiyaga ega boʻlgan Spéirling giperkarining yakuniy ishlab chiqarish versiyasini rasman taqdim etdi. Spéirling Pure deb nomlangan ushbu model 1,2 million funt sterling (taxminan 1,5 million dollar) narxda baholanmoqda va u faqat poyga treklari uchun moʻljallangan eng mukammal "oʻyinchoq" sifatida tavsiflanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu avtomobil 2022-yilda Gudvud tezlik festivalida 1,16 milyalik masofani bor-yoʻgʻi 39,08 soniyada bosib oʻtib, mutlaq rekord oʻrnatgani bilan dunyoga tanilgan edi. Yangi ishlab chiqarish versiyasi avvalgi prototipga qaraganda 95 foizga yangilangan boʻlib, u nafaqat tezroq, balki haydovchi uchun ancha qulay va boshqarish osonroq qilib loyihalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va "ventilyator" texnologiyasiSpéirling Pure modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning pastki qismida joylashgan maxsus ventilyator tizimidir. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim avtomobil hatto joyida toʻxtab turganda ham 2 tonnagacha pastga bosuvchi kuch (downforce) hosil qila oladi. Bu esa elektromobilga burilishlarda 3g gacha boʻlgan haddan tashqari yuqori yuklamalarga bardosh berish imkonini beradi.
Avtomobilning uzunligi 200 mm ga uzaytirilib, 2,2 metrga yetkazilgan. Bu oʻzgarish kattaroq sigʻimli akkumulyatorni joylashtirish va haydovchi kabinasini kengaytirish imkonini bergan. 1000 ot kuchiga ega boʻlgan ushbu bir kishilik giperkar, oʻzining ixcham oʻlchamlari bilan poyga olamida yangi standartlarni oʻrnatmoqda.
F1 darajasidagi tezlik va Porsche qulayligiMcMurtry kompaniyasi bosh direktori Thomas Yatesning taʼkidlashicha, ularning maqsadi Formula 1 darajasidagi dinamikani Porsche 911 GT3 RS kabi avtomobillarga xos boʻlgan foydalanish qulayligi bilan birlashtirishdir. Muhandislar avtomobilga texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Masalan, undagi Michelin shinalari 175 km masofagacha xizmat qiladi, bu esa poyga shinalari uchun juda yaxshi koʻrsatkichdir.
Yangi modelda quyidagi yangilanishlar amalga oshirilgan:
- Yaxshilangan aerodinamika va yangilangan tashqi koʻrinish;
- Gidravlik boshqaruv tizimi (avvalgi elektr tizimdan koʻra sezuvchanroq);
- 20 foizga oshirilgan klirens va yumshoqroq osma (podveska);
- Katta orqa qanot ostida dubulgʻa va HANS xavfsizlik moslamasi uchun kichik yukxona.
Kompaniya Gloucestershire shahridagi yangi zavodida oyiga ikkita avtomobil ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Hozirga qadar 25 ta nusxa sotib boʻlingan va navbatlar 2027-yilning oxirigacha choʻzilgan. Oʻzbekistonlik boy kolleksionerlar uchun ham bunday noyob texnika qiziq boʻlishi mumkin, biroq avtomobil umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish uchun ruxsatnomaga ega emas.
Xulosa qilib aytganda, McMurtry Speirling Pure zamonaviy muhandislikning choʻqqisi boʻlib, u elektr dvigatellari va innovatsion aerodinamika yordamida ichki yonuv dvigatelli poyga mashinalari erisha olmaydigan natijalarni koʻrsatmoqda. Bu loyiha kelajakdagi giperkarlar qanday boʻlishi kerakligini hozirdanoq namoyish etmoqda.
…