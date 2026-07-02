McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdi

·1·Avto
McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdi

Britaniyaning McMurtry avtomobilsozlik kompaniyasi oʻzining rekordchi va noyob texnologiyaga ega boʻlgan Spéirling giperkarining yakuniy ishlab chiqarish versiyasini rasman taqdim etdi. Spéirling Pure deb nomlangan ushbu model 1,2 million funt sterling (taxminan 1,5 million dollar) narxda baholanmoqda va u faqat poyga treklari uchun moʻljallangan eng mukammal "oʻyinchoq" sifatida tavsiflanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu avtomobil 2022-yilda Gudvud tezlik festivalida 1,16 milyalik masofani bor-yoʻgʻi 39,08 soniyada bosib oʻtib, mutlaq rekord oʻrnatgani bilan dunyoga tanilgan edi. Yangi ishlab chiqarish versiyasi avvalgi prototipga qaraganda 95 foizga yangilangan boʻlib, u nafaqat tezroq, balki haydovchi uchun ancha qulay va boshqarish osonroq qilib loyihalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va "ventilyator" texnologiyasi

Spéirling Pure modelining eng asosiy oʻziga xosligi uning pastki qismida joylashgan maxsus ventilyator tizimidir. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, ushbu tizim avtomobil hatto joyida toʻxtab turganda ham 2 tonnagacha pastga bosuvchi kuch (downforce) hosil qila oladi. Bu esa elektromobilga burilishlarda 3g gacha boʻlgan haddan tashqari yuqori yuklamalarga bardosh berish imkonini beradi.

Avtomobilning uzunligi 200 mm ga uzaytirilib, 2,2 metrga yetkazilgan. Bu oʻzgarish kattaroq sigʻimli akkumulyatorni joylashtirish va haydovchi kabinasini kengaytirish imkonini bergan. 1000 ot kuchiga ega boʻlgan ushbu bir kishilik giperkar, oʻzining ixcham oʻlchamlari bilan poyga olamida yangi standartlarni oʻrnatmoqda.

F1 darajasidagi tezlik va Porsche qulayligi

McMurtry kompaniyasi bosh direktori Thomas Yatesning taʼkidlashicha, ularning maqsadi Formula 1 darajasidagi dinamikani Porsche 911 GT3 RS kabi avtomobillarga xos boʻlgan foydalanish qulayligi bilan birlashtirishdir. Muhandislar avtomobilga texnik xizmat koʻrsatish xarajatlarini kamaytirishga alohida eʼtibor qaratishgan. Masalan, undagi Michelin shinalari 175 km masofagacha xizmat qiladi, bu esa poyga shinalari uchun juda yaxshi koʻrsatkichdir.

Yangi modelda quyidagi yangilanishlar amalga oshirilgan:

  • Yaxshilangan aerodinamika va yangilangan tashqi koʻrinish;
  • Gidravlik boshqaruv tizimi (avvalgi elektr tizimdan koʻra sezuvchanroq);
  • 20 foizga oshirilgan klirens va yumshoqroq osma (podveska);
  • Katta orqa qanot ostida dubulgʻa va HANS xavfsizlik moslamasi uchun kichik yukxona.

Kompaniya Gloucestershire shahridagi yangi zavodida oyiga ikkita avtomobil ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Hozirga qadar 25 ta nusxa sotib boʻlingan va navbatlar 2027-yilning oxirigacha choʻzilgan. Oʻzbekistonlik boy kolleksionerlar uchun ham bunday noyob texnika qiziq boʻlishi mumkin, biroq avtomobil umumiy foydalanishdagi yoʻllarda harakatlanish uchun ruxsatnomaga ega emas.

Xulosa qilib aytganda, McMurtry Speirling Pure zamonaviy muhandislikning choʻqqisi boʻlib, u elektr dvigatellari va innovatsion aerodinamika yordamida ichki yonuv dvigatelli poyga mashinalari erisha olmaydigan natijalarni koʻrsatmoqda. Bu loyiha kelajakdagi giperkarlar qanday boʻlishi kerakligini hozirdanoq namoyish etmoqda.

McMurtrySpeirlingGiperkarElektromobilAvto-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaRenault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaBugun, 18:50Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiBugun, 15:55Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiBugun, 14:58Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiBugun, 12:00Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBritaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBugun, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi