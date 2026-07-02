Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqda
Fransiyaning Renault kompaniyasi zamonaviy avtomobil egalarini eng koʻp qiynayotgan ikki muammo — murakkab multimedia tizimlari va elektromobillarning quvvat zaxirasi bilan bogʻliq xavotirlarga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Kompaniyaning yangi avlod modellarida qoʻllanilayotgan openR link multimedia tizimi Google texnologiyalarini bevosita avtomobilning “yuragi”ga joylashtirishi bilan sohada yangi standartlarni belgilamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Mazkur innovatsiya shunchaki tashqi ilovani ulash emas, balki Google Maps, Google Assistant va Google Play xizmatlarining avtomobil dasturiy taʼminoti bilan uzviy bogʻlanishidir. Renault 4, Renault 5, Megane E-Tech electric va Scenic E-Tech electric kabi yangi modellar ushbu texnologiya bilan jihozlanib, haydovchilarga smartfondagidek tanish va qulay interfeysni taqdim etmoqda. Bu haqda Renault kompaniyasining rasmiy maʼlumotlariga tayanib xabar berilgan.
Elektromobillardan foydalanish yanada osonlashadiTizimning eng muhim jihati shundaki, u elektromobil haydash bilan bogʻliq qiyinchiliklarni kamaytiradi. Google Maps nafaqat yoʻnalishni koʻrsatadi, balki batareya quvvatini hisobga olgan holda eng maqbul quvvatlash stansiyalarini rejalashtirib beradi. Bu esa “oraliq masofa qoʻrquvi” (range anxiety) deb ataluvchi muammoni bartaraf etishga xizmat qiladi. Google Assistant yordamida esa haydovchilar ovozli buyruqlar orqali salon haroratini sozlashlari yoki musiqani boshqarishlari mumkin.
Renault kompaniyasi ushbu xizmatlarni yangi avtomobil xaridorlari uchun yetkazib berilgan kundan boshlab besh yil davomida bepul taqdim etadi. Bu foydalanuvchilarga uzoq muddat davomida doimiy yangilanib turuvchi xaritalar va aqlli servislar bilan taʼminlanish kafolatini beradi.
Yangi modellar qatori va texnologik ustunlikHozirda Google integratsiyasi fransuz brendining quyidagi elektromobillarida mavjud:
- Renault 5 — retro uslubdagi ixcham va xarakterli xatchbek;
- Renault 4 — kengroq va koʻp qirrali krossover;
- Megane E-Tech — nafis dizayn va yuqori dinamikaga ega sedan;
- Scenic E-Tech — oilaviy sayohatlar uchun moʻljallangan, keng sigʻimli va katta quvvat zaxirasiga ega model.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Renault kabi global brendlarning bunday texnologik yechimlari mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Tizimning soddaligi va oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashgan Google ekotizimiga asoslangani ushbu modellarning raqobatbardoshligini oshiradi.
Xulosa qilib aytganda, Renault va Google hamkorligi avtomobilni shunchaki transport vositasidan aqlli gadjetga aylantirmoqda. Bu integratsiya haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmasdan, barcha kerakli maʼlumotlarni osonlik bilan olish imkonini yaratadi, bu esa yoʻl harakati xavfsizligiga ham ijobiy taʼsim koʻrsatadi.
…