Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqda

·0·Avto
Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqda

Fransiyaning Renault kompaniyasi zamonaviy avtomobil egalarini eng koʻp qiynayotgan ikki muammo — murakkab multimedia tizimlari va elektromobillarning quvvat zaxirasi bilan bogʻliq xavotirlarga chek qoʻyishni maqsad qilgan. Kompaniyaning yangi avlod modellarida qoʻllanilayotgan openR link multimedia tizimi Google texnologiyalarini bevosita avtomobilning “yuragi”ga joylashtirishi bilan sohada yangi standartlarni belgilamoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Mazkur innovatsiya shunchaki tashqi ilovani ulash emas, balki Google Maps, Google Assistant va Google Play xizmatlarining avtomobil dasturiy taʼminoti bilan uzviy bogʻlanishidir. Renault 4, Renault 5, Megane E-Tech electric va Scenic E-Tech electric kabi yangi modellar ushbu texnologiya bilan jihozlanib, haydovchilarga smartfondagidek tanish va qulay interfeysni taqdim etmoqda. Bu haqda Renault kompaniyasining rasmiy maʼlumotlariga tayanib xabar berilgan.

Elektromobillardan foydalanish yanada osonlashadi

Tizimning eng muhim jihati shundaki, u elektromobil haydash bilan bogʻliq qiyinchiliklarni kamaytiradi. Google Maps nafaqat yoʻnalishni koʻrsatadi, balki batareya quvvatini hisobga olgan holda eng maqbul quvvatlash stansiyalarini rejalashtirib beradi. Bu esa “oraliq masofa qoʻrquvi” (range anxiety) deb ataluvchi muammoni bartaraf etishga xizmat qiladi. Google Assistant yordamida esa haydovchilar ovozli buyruqlar orqali salon haroratini sozlashlari yoki musiqani boshqarishlari mumkin.

Renault kompaniyasi ushbu xizmatlarni yangi avtomobil xaridorlari uchun yetkazib berilgan kundan boshlab besh yil davomida bepul taqdim etadi. Bu foydalanuvchilarga uzoq muddat davomida doimiy yangilanib turuvchi xaritalar va aqlli servislar bilan taʼminlanish kafolatini beradi.

Yangi modellar qatori va texnologik ustunlik

Hozirda Google integratsiyasi fransuz brendining quyidagi elektromobillarida mavjud:
  • Renault 5 — retro uslubdagi ixcham va xarakterli xatchbek;
  • Renault 4 — kengroq va koʻp qirrali krossover;
  • Megane E-Tech — nafis dizayn va yuqori dinamikaga ega sedan;
  • Scenic E-Tech — oilaviy sayohatlar uchun moʻljallangan, keng sigʻimli va katta quvvat zaxirasiga ega model.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham elektromobillarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, Renault kabi global brendlarning bunday texnologik yechimlari mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Tizimning soddaligi va oʻzbekistonlik foydalanuvchilar orasida ommalashgan Google ekotizimiga asoslangani ushbu modellarning raqobatbardoshligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Renault va Google hamkorligi avtomobilni shunchaki transport vositasidan aqlli gadjetga aylantirmoqda. Bu integratsiya haydovchining diqqatini yoʻldan chalgʻitmasdan, barcha kerakli maʼlumotlarni osonlik bilan olish imkonini yaratadi, bu esa yoʻl harakati xavfsizligiga ham ijobiy taʼsim koʻrsatadi.

RenaultGoogleElektromobilMegane E-TechTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiBugun, 18:52Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiBugun, 15:55Renault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiRenault Group Alpine jamoasining Formula 1’dagi kelajagi borasida yakuniy qarorga keldiBugun, 15:55Yangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiYangi avlod Tank 300 taqdim etildi: Oʻlchamlar kattalashdi va gibrid tizimlar qoʻshildiBugun, 14:58Toshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiToshkentda Malibu qahvaxona binosiga borib urildiBugun, 12:00Britaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBritaniya avtomobil sanoati chorrahada: Erkin savdo va proteksionizm oʻrtasidagi tanlovBugun, 09:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi