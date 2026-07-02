Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdi
«Nottingem Forest» yarim himoyachisi Elliot Anderson faoliyatida katta qadam tashladi. Angliya milliy jamoasi a’zosi endilikda «Manchester Siti» sharafini himoya qiladi.
«Shaharliklar» 23 yoshli markaziy yarim himoyachining transferini rasman e’lon qildi. Tomonlar shartnomaning barcha bandlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan.
Tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi
Ma’lum qilinishicha, Anderson Kanzas shahrida chuqur tibbiy tekshiruvdan o‘tgan.
Ko‘rik natijalari ijobiy chiqqanidan keyin futbolchining «Manchester Siti»ga transferi rasmiylashtirildi.
Transfer summasi rekord bo‘lishi mumkin
Avvalroq ommaviy axborot vositalari Anderson uchun to‘lanadigan mablag‘ 135 million yevro atrofida bo‘lishi mumkinligini xabar qilgan edi.
Agar ushbu raqam rasman tasdiqlansa, Elliot Anderson futbol tarixidagi eng qimmatbaho britan futbolchisiga aylanadi.
O‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?
Anderson o‘tgan mavsumda «Nottingem Forest» safida barqaror o‘yin ko‘rsatdi.
U barcha musobaqalarda:
50 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
4 ta gol urdi;
5 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Yarim himoyachi maydon markazidagi faolligi, to‘p bilan ishlashi va hujumlarni tashkil etish qobiliyati bilan «Manchester Siti» e’tiborini tortgan.
«Siti» yarim himoyasini kuchaytirdi
Elliot Andersonning kelishi «Manchester Siti»ning markaziy chiziqdagi imkoniyatlarini yanada oshiradi.
23 yoshli futbolchi jamoaga yoshlik shijoati, jismoniy kuch va Angliya chempionatida orttirgan tajribasini olib kelishi kutilmoqda.
Endi asosiy savol — Anderson «Manchester Siti» tarkibida o‘z o‘rnini qanchalik tez topa oladi?
…