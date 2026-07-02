Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdi

·0·Sport
Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdi

«Nottingem Forest» yarim himoyachisi Elliot Anderson faoliyatida katta qadam tashladi. Angliya milliy jamoasi a’zosi endilikda «Manchester Siti» sharafini himoya qiladi.

«Shaharliklar» 23 yoshli markaziy yarim himoyachining transferini rasman e’lon qildi. Tomonlar shartnomaning barcha bandlari bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishgan.

Tibbiy ko‘rikdan muvaffaqiyatli o‘tdi

Ma’lum qilinishicha, Anderson Kanzas shahrida chuqur tibbiy tekshiruvdan o‘tgan.

Ko‘rik natijalari ijobiy chiqqanidan keyin futbolchining «Manchester Siti»ga transferi rasmiylashtirildi.

Transfer summasi rekord bo‘lishi mumkin

Avvalroq ommaviy axborot vositalari Anderson uchun to‘lanadigan mablag‘ 135 million yevro atrofida bo‘lishi mumkinligini xabar qilgan edi.

Agar ushbu raqam rasman tasdiqlansa, Elliot Anderson futbol tarixidagi eng qimmatbaho britan futbolchisiga aylanadi.

Elliot Anderson «Manchester Siti»ga rasman o‘tdi

O‘tgan mavsumda qanday natija qayd etdi?

Anderson o‘tgan mavsumda «Nottingem Forest» safida barqaror o‘yin ko‘rsatdi.

U barcha musobaqalarda:

  • 50 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 4 ta gol urdi;

  • 5 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Yarim himoyachi maydon markazidagi faolligi, to‘p bilan ishlashi va hujumlarni tashkil etish qobiliyati bilan «Manchester Siti» e’tiborini tortgan.

«Siti» yarim himoyasini kuchaytirdi

Elliot Andersonning kelishi «Manchester Siti»ning markaziy chiziqdagi imkoniyatlarini yanada oshiradi.

23 yoshli futbolchi jamoaga yoshlik shijoati, jismoniy kuch va Angliya chempionatida orttirgan tajribasini olib kelishi kutilmoqda.

Endi asosiy savol — Anderson «Manchester Siti» tarkibida o‘z o‘rnini qanchalik tez topa oladi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiO‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladiBugun, 18:48Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi