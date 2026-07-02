O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladi

·0·Sport
O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladi

JCH-2026 guruh bosqichidagi Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Qozog‘istonda turnirning eng ko‘p tomosha qilingan bahsiga aylandi.

«Qazsport» telekanali orqali namoyish etilgan uchrashuvni qariyb ikki million teletomoshabin va sayt foydalanuvchisi kuzatgan.

Auditoriya ulushi 45 foizdan oshdi

«K Research Central Asia» tadqiqotiga ko‘ra, Portugaliya — O‘zbekiston bahsining translyatsiya reytingi 4,76 foizni tashkil etgan.

Auditoriya ulushi esa 45,1 foizga yetgan. Bu JCH-2026 davomida «Qazsport» telekanalida qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Eng ko‘p tomosha qilingan beshta o‘yin

Jahon chempionatining Qozog‘istonda eng katta qiziqish uyg‘otgan beshta uchrashuvi quyidagicha:

O‘rin

Uchrashuv

Tomoshabinlar soni

1

Portugaliya — O‘zbekiston

Qariyb 2 million

2

Portugaliya — Kongo DR

1 680 161

3

Argentina — Avstriya

1 300 582

4

Ispaniya — Kabo-Verde

1 200 275

5

Germaniya — Kyurasao

1 100 042

Translyatsiya reytinglari qanday bo‘lgan?

«Qazsport» telekanalida eng yuqori reyting qayd etgan uchrashuvlar:

  1. Portugaliya — O‘zbekiston — reyting 4,76 foiz, auditoriya ulushi 45,1 foiz;

  2. Portugaliya — Kongo DR — reyting 3,61 foiz, auditoriya ulushi 37,8 foiz;

  3. Argentina — Avstriya — reyting 3,42 foiz, auditoriya ulushi 33,5 foiz;

  4. Ispaniya — Kabo-Verde — reyting 2,88 foiz, auditoriya ulushi 24,1 foiz;

  5. Germaniya — Kyurasao — reyting 2,86 foiz, auditoriya ulushi 32,5 foiz.

Ronaldu dubl qayd etgan edi

Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi guruh bosqichi bahsi 5:0 hisobida portugaliyaliklar foydasiga yakunlangan edi.

Krishtianu Ronaldu ushbu uchrashuvda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan.

Natija O‘zbekiston uchun og‘ir bo‘lganiga qaramay, tarixiy mundialdagi ushbu bahs Qozog‘istonda juda katta qiziqish uyg‘otdi va turnirning eng ko‘p tomosha qilingan translyatsiyasiga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?Bugun, 18:41Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi