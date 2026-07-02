O‘zbekiston o‘yini Qozog‘istonda rekord auditoriya to‘pladi
JCH-2026 guruh bosqichidagi Portugaliya va O‘zbekiston milliy jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Qozog‘istonda turnirning eng ko‘p tomosha qilingan bahsiga aylandi.
«Qazsport» telekanali orqali namoyish etilgan uchrashuvni qariyb ikki million teletomoshabin va sayt foydalanuvchisi kuzatgan.
Auditoriya ulushi 45 foizdan oshdi
«K Research Central Asia» tadqiqotiga ko‘ra, Portugaliya — O‘zbekiston bahsining translyatsiya reytingi 4,76 foizni tashkil etgan.
Auditoriya ulushi esa 45,1 foizga yetgan. Bu JCH-2026 davomida «Qazsport» telekanalida qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Eng ko‘p tomosha qilingan beshta o‘yin
Jahon chempionatining Qozog‘istonda eng katta qiziqish uyg‘otgan beshta uchrashuvi quyidagicha:
O‘rin
Uchrashuv
Tomoshabinlar soni
1
Portugaliya — O‘zbekiston
Qariyb 2 million
2
Portugaliya — Kongo DR
1 680 161
3
Argentina — Avstriya
1 300 582
4
Ispaniya — Kabo-Verde
1 200 275
5
Germaniya — Kyurasao
1 100 042
Translyatsiya reytinglari qanday bo‘lgan?
«Qazsport» telekanalida eng yuqori reyting qayd etgan uchrashuvlar:
Portugaliya — O‘zbekiston — reyting 4,76 foiz, auditoriya ulushi 45,1 foiz;
Portugaliya — Kongo DR — reyting 3,61 foiz, auditoriya ulushi 37,8 foiz;
Argentina — Avstriya — reyting 3,42 foiz, auditoriya ulushi 33,5 foiz;
Ispaniya — Kabo-Verde — reyting 2,88 foiz, auditoriya ulushi 24,1 foiz;
Germaniya — Kyurasao — reyting 2,86 foiz, auditoriya ulushi 32,5 foiz.
Ronaldu dubl qayd etgan edi
Portugaliya va O‘zbekiston o‘rtasidagi guruh bosqichi bahsi 5:0 hisobida portugaliyaliklar foydasiga yakunlangan edi.
Krishtianu Ronaldu ushbu uchrashuvda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan.
Natija O‘zbekiston uchun og‘ir bo‘lganiga qaramay, tarixiy mundialdagi ushbu bahs Qozog‘istonda juda katta qiziqish uyg‘otdi va turnirning eng ko‘p tomosha qilingan translyatsiyasiga aylandi.
…