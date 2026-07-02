Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildi
Rossiyaning texnologik giganti Yandex oʻzining asosiy biznes yoʻnalishlari — qidiruv tizimi va sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishni jadallashtirish maqsadida yirik tarkibiy va kadrlar oʻzgarishlarini amalga oshirmoqda. Kompaniya oʻzining "Alisa AI" platformasini yagona ekotizimga birlashtirib, ushbu yoʻnalishni yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu qadam nafaqat ichki boshqaruvni soddalashtirish, balki yangi AI-mahsulotlarning bozorga chiqish muddatini qisqartirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, endilikda "Alisa AI" yagona platforma sifatida Dmitriy Timko boshqaruviga oʻtadi. Timko Yandex tizimida koʻp yillik tajribaga ega boʻlib, ommaviy mahsulotlarni ishga tushirishda katta yutuqlarga erishgan mutaxassis hisoblanadi. Ilgari sunʼiy intellekt boʻyicha ishlanmalar turli boʻlinmalar tomonidan tarqoq holda olib borilgan boʻlsa, endi barcha resurslar bir nuqtaga jamlanadi.
Yangi sohaviy yordamchilar va AI-platformaBirlashgan jamoa oldida turgan asosiy vazifalardan biri — maxsus sohalar uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt yordamchilarini yaratishdir. Xususan, ixbt.com xabariga koʻra, Yandex tez orada "neyroyurist" va "neyrobuxgalter" kabi tor doiradagi mutaxassislarga koʻmak beruvchi yangi AI-servislarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli yechim boʻlishi mumkin.
Dmitriy Timko oʻz faoliyatini "Alisa AI" va aqlli qurilmalar yoʻnalishi rahbari Valeriy Stromov bilan yaqin hamkorlikda olib boradi. Ushbu tandem apparat taʼminoti va dasturiy intellektning uygʻunligini taʼminlashi kutilmoqda. Bu esa aqlli kolonkalardan tortib, maishiy texnikalargacha boʻlgan barcha qurilmalarda AI imkoniyatlarini kengaytiradi.
Global qidiruv tizimi va generativ texnologiyalarShu bilan birga, Yandex oʻzining global qidiruv boʻlinmalarini ham yagona boshqaruv ostida birlashtirdi. Rossiya va xorijiy bozorlardagi qidiruv tizimini rivojlantirish Aleksandr Popovskiyga ishonib topshirildi. Popovskiyning asosiy vazifasi — Yandex qidiruv tizimining xalqaro maydondagi ulushini oshirish va foydalanuvchilar uchun yangi ssenariylarni joriy etishdan iborat.
Strategiyaning muhim qismi sifatida qidiruv natijalarini shakllantirishda katta til modellaridan (LLM) yanada chuqurroq foydalanish belgilangan. Bu foydalanuvchi soʻrovlariga shunchaki havolalar emas, balki generativ sunʼiy intellekt yordamida tayyorlangan aniq javoblarni taqdim etish imkonini beradi. Popovskiy avvalroq Qozogʻiston va Turkiya bozorlarida "Alisa AI" integratsiyalashgan qidiruv xizmatlarini muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻygan edi.
Ushbu oʻzgarishlar Yandex kompaniyasining Google va boshqa global texnologik gigantlar bilan sunʼiy intellekt poygasida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Kompaniya rahbariyati qidiruv, tavsiya berish va generativ texnologiyalarni yagona universal AI-mahsulotga aylantirishni ustuvor vazifa deb biladi. Bu esa yaqin kelajakda foydalanuvchilar uchun yanada aqlli va tezkor raqamli muhit yaratilishini anglatadi.
…