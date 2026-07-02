Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildi

·20·Texno
Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildi

Rossiyaning texnologik giganti Yandex oʻzining asosiy biznes yoʻnalishlari — qidiruv tizimi va sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishni jadallashtirish maqsadida yirik tarkibiy va kadrlar oʻzgarishlarini amalga oshirmoqda. Kompaniya oʻzining "Alisa AI" platformasini yagona ekotizimga birlashtirib, ushbu yoʻnalishni yanada kengaytirishni maqsad qilgan. Bu qadam nafaqat ichki boshqaruvni soddalashtirish, balki yangi AI-mahsulotlarning bozorga chiqish muddatini qisqartirishga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, endilikda "Alisa AI" yagona platforma sifatida Dmitriy Timko boshqaruviga oʻtadi. Timko Yandex tizimida koʻp yillik tajribaga ega boʻlib, ommaviy mahsulotlarni ishga tushirishda katta yutuqlarga erishgan mutaxassis hisoblanadi. Ilgari sunʼiy intellekt boʻyicha ishlanmalar turli boʻlinmalar tomonidan tarqoq holda olib borilgan boʻlsa, endi barcha resurslar bir nuqtaga jamlanadi.

Yangi sohaviy yordamchilar va AI-platforma

Birlashgan jamoa oldida turgan asosiy vazifalardan biri — maxsus sohalar uchun moʻljallangan sunʼiy intellekt yordamchilarini yaratishdir. Xususan, ixbt.com xabariga koʻra, Yandex tez orada "neyroyurist" va "neyrobuxgalter" kabi tor doiradagi mutaxassislarga koʻmak beruvchi yangi AI-servislarni taqdim etishni rejalashtirmoqda. Bu Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyot rivojlanayotgan bozorlar uchun ham qiziqarli yechim boʻlishi mumkin.

Dmitriy Timko oʻz faoliyatini "Alisa AI" va aqlli qurilmalar yoʻnalishi rahbari Valeriy Stromov bilan yaqin hamkorlikda olib boradi. Ushbu tandem apparat taʼminoti va dasturiy intellektning uygʻunligini taʼminlashi kutilmoqda. Bu esa aqlli kolonkalardan tortib, maishiy texnikalargacha boʻlgan barcha qurilmalarda AI imkoniyatlarini kengaytiradi.

Global qidiruv tizimi va generativ texnologiyalar

Shu bilan birga, Yandex oʻzining global qidiruv boʻlinmalarini ham yagona boshqaruv ostida birlashtirdi. Rossiya va xorijiy bozorlardagi qidiruv tizimini rivojlantirish Aleksandr Popovskiyga ishonib topshirildi. Popovskiyning asosiy vazifasi — Yandex qidiruv tizimining xalqaro maydondagi ulushini oshirish va foydalanuvchilar uchun yangi ssenariylarni joriy etishdan iborat.

Strategiyaning muhim qismi sifatida qidiruv natijalarini shakllantirishda katta til modellaridan (LLM) yanada chuqurroq foydalanish belgilangan. Bu foydalanuvchi soʻrovlariga shunchaki havolalar emas, balki generativ sunʼiy intellekt yordamida tayyorlangan aniq javoblarni taqdim etish imkonini beradi. Popovskiy avvalroq Qozogʻiston va Turkiya bozorlarida "Alisa AI" integratsiyalashgan qidiruv xizmatlarini muvaffaqiyatli yoʻlga qoʻygan edi.

Ushbu oʻzgarishlar Yandex kompaniyasining Google va boshqa global texnologik gigantlar bilan sunʼiy intellekt poygasida raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Kompaniya rahbariyati qidiruv, tavsiya berish va generativ texnologiyalarni yagona universal AI-mahsulotga aylantirishni ustuvor vazifa deb biladi. Bu esa yaqin kelajakda foydalanuvchilar uchun yanada aqlli va tezkor raqamli muhit yaratilishini anglatadi.

YandexAlisa AISunʼiy IntellektTexnologiyaQidiruv Tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda