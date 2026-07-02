Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?

·0·Sport
Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?

O‘zbekiston milliy jamoasi JCH-2026dagi tarixiy ishtirokini yakunlab, yurtimizga qaytdi.

Mundialdagi ishonchli harakatlari bilan muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortgan Behruz Karimov kelajagi, unga bildirilayotgan qiziqishlar va transfer rejalari haqida ochiq gapirdi.

«Ko‘pchilik menga ishonmadi»

Yosh futbolchining aytishicha, jahon chempionati boshlanishidan oldin olgan jarohati sabab uning imkoniyatlariga shubha bilan qaraganlar bo‘lgan.

«Har bir uchrashuv qiyin bo‘lishini oldindan bilgandik. Musobaqa boshlanishidan oldin jarohat olganim sababli ko‘pchilik menga ishonmadi», — dedi Karimov.

Ayrimlar uni yosh va tajribasiz deb baholagan. Futbolchi esa maydonda bu fikrlarning aksini isbotlashga harakat qilganini ta’kidladi.

«Xalqimizni xursand qilishga harakat qildim»

Karimov mundialdagi har bir uchrashuvda bor kuchini ishga solganini aytdi.

«Men buning aksini isbotlash uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qildim. Bor kuchim bilan xalqimizni xursand qilishga, ularning ishonchini oqlashga harakat qildim», — dedi u.

Uning o‘yinidan keyin bir qator xorijiy klublar futbolchiga qiziqish bildirgani aytilmoqda.

Bir nechta klubdan taklif bor

Behruz Karimov hozirda bir nechta jamoadan taklif olganini ma’lum qildi.

«Ular bilan muzokaralar olib boramiz va eng maqbul variantni tanlaymiz», — dedi futbolchi.

Karimov qaror qabul qilishda klubning nomi emas, balki muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish imkoniyati muhim ekanini ta’kidladi.

Grandlar ham qiziqish bildirmoqda

Futbolchi bolaligidan Yevropaning bir qator mashhur klublari o‘yinlarini kuzatib kelganini aytdi.

U quyidagi jamoalar nomini tilga oldi:

  • «Chelsi»;

  • «Real Madrid»;

  • «Manchester Yunayted»;

  • «Manchester Siti».

«Hozirda ushbu klublardan ham qiziqish bor, ammo hozircha u yerga o‘tishni rejalashtirmayapman», — dedi Karimov.

Nega katta klublarga shoshilmayapti?

Karimovning asosiy maqsadi — zaxirada qolib ketish emas, balki doimiy ravishda maydonga tushish.

«Men uchun eng muhimi — muntazam o‘yin amaliyoti», — dedi u.

Futbolchi avval o‘rtamiyona jamoada o‘zini ko‘rsatish, yetarli tajriba to‘plash va shundan keyingina grand klublar sari qadam tashlashni rejalashtirmoqda.

Karimovning rejasi aniq

Yosh futbolchi o‘z faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishni maqsad qilgan:

  • doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish;

  • xorij chempionatida o‘zini ko‘rsatish;

  • tajriba orttirish;

  • keyinchalik Yevropa grandlaridan biriga o‘tish.

JCH-2026dagi ishtiroki Karimov faoliyatida yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Endi uning qaysi klubni tanlashi o‘zbek futbol muxlislari uchun eng qiziq mavzulardan biriga aylanmoqda.

Sizningcha, Behruz Karimov faoliyatini qaysi chempionatda davom ettirishi kerak?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiMilanovich O‘zbekiston terma jamoasiga nima yetishmaganini aytdiBugun, 18:35Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Amorim «Milan»ga ikki tanish himoyachini olib kelmoqchi...Bugun, 18:27O‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarO‘zbek futbolining «Portugalcha ertagi»: «Braga»ga yo‘l olgan iqtidorlarBugun, 17:49JCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarJCH-2026: bugungi uchta pley-off uchrashuvi uchun aniq prognozlarBugun, 17:29Sandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiSandro Tonali rekord summa evaziga Tottenxemga oʻtdi: Italiyalik yulduz tanlovi sababiBugun, 17:16Arsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiArsenal va Ispaniya terma jamoasi afsonasi Santi Cazorla faoliyatini yakunladiBugun, 17:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi