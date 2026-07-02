Behruz Karimov nega hozircha grand klublarga o‘tishga shoshilmayapti?
O‘zbekiston milliy jamoasi JCH-2026dagi tarixiy ishtirokini yakunlab, yurtimizga qaytdi.
Mundialdagi ishonchli harakatlari bilan muxlislar va mutaxassislar e’tiborini tortgan Behruz Karimov kelajagi, unga bildirilayotgan qiziqishlar va transfer rejalari haqida ochiq gapirdi.
«Ko‘pchilik menga ishonmadi»
Yosh futbolchining aytishicha, jahon chempionati boshlanishidan oldin olgan jarohati sabab uning imkoniyatlariga shubha bilan qaraganlar bo‘lgan.
«Har bir uchrashuv qiyin bo‘lishini oldindan bilgandik. Musobaqa boshlanishidan oldin jarohat olganim sababli ko‘pchilik menga ishonmadi», — dedi Karimov.
Ayrimlar uni yosh va tajribasiz deb baholagan. Futbolchi esa maydonda bu fikrlarning aksini isbotlashga harakat qilganini ta’kidladi.
«Xalqimizni xursand qilishga harakat qildim»
Karimov mundialdagi har bir uchrashuvda bor kuchini ishga solganini aytdi.
«Men buning aksini isbotlash uchun qo‘limdan kelgan barcha ishni qildim. Bor kuchim bilan xalqimizni xursand qilishga, ularning ishonchini oqlashga harakat qildim», — dedi u.
Uning o‘yinidan keyin bir qator xorijiy klublar futbolchiga qiziqish bildirgani aytilmoqda.
Bir nechta klubdan taklif bor
Behruz Karimov hozirda bir nechta jamoadan taklif olganini ma’lum qildi.
«Ular bilan muzokaralar olib boramiz va eng maqbul variantni tanlaymiz», — dedi futbolchi.
Karimov qaror qabul qilishda klubning nomi emas, balki muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish imkoniyati muhim ekanini ta’kidladi.
Grandlar ham qiziqish bildirmoqda
Futbolchi bolaligidan Yevropaning bir qator mashhur klublari o‘yinlarini kuzatib kelganini aytdi.
U quyidagi jamoalar nomini tilga oldi:
«Chelsi»;
«Real Madrid»;
«Manchester Yunayted»;
«Manchester Siti».
«Hozirda ushbu klublardan ham qiziqish bor, ammo hozircha u yerga o‘tishni rejalashtirmayapman», — dedi Karimov.
Nega katta klublarga shoshilmayapti?
Karimovning asosiy maqsadi — zaxirada qolib ketish emas, balki doimiy ravishda maydonga tushish.
«Men uchun eng muhimi — muntazam o‘yin amaliyoti», — dedi u.
Futbolchi avval o‘rtamiyona jamoada o‘zini ko‘rsatish, yetarli tajriba to‘plash va shundan keyingina grand klublar sari qadam tashlashni rejalashtirmoqda.
Karimovning rejasi aniq
Yosh futbolchi o‘z faoliyatini bosqichma-bosqich rivojlantirishni maqsad qilgan:
doimiy o‘yin amaliyotiga ega bo‘lish;
xorij chempionatida o‘zini ko‘rsatish;
tajriba orttirish;
keyinchalik Yevropa grandlaridan biriga o‘tish.
JCH-2026dagi ishtiroki Karimov faoliyatida yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Endi uning qaysi klubni tanlashi o‘zbek futbol muxlislari uchun eng qiziq mavzulardan biriga aylanmoqda.
Sizningcha, Behruz Karimov faoliyatini qaysi chempionatda davom ettirishi kerak?
…